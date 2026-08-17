Мениджърът на Манчестър Сити: Няма паника, предстои работа!

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска не скри разочарованието си след тежката загуба с 0:3 от Арсенал в мача за Къмюнити шийлд.

Под негово ръководство, "гражданите" претърпяха поражение, а Арсенал спечели трофея за 18-и път в своята история, благодарение на голове на Рикардо Калафиори, Кай Хаверц и Мартин Йодегор.

"Мисля, че голът, който допуснахме след 25 секунди, за съжаление повлия на хода на мача в този момент. Мисля, че нашата реакция беше добра преди втория гол, тъй като имахме три или четири шанса да отбележим и да изравним, но за съжаление допуснахме втория гол, което направи нещата по-сложни."

Мареска изрази и своето съжаление за този ранен удар, който според него е бил решаващ в толкова равностоен сблъсък.

"Чувствам се разочарован от това, защото нивото на отборите в този вид мачове е много близко и когато допуснеш гол, става трудно, но мисля, че представянето след първия гол беше много добро и създадохме положения, но отново, резултатът 2:0 беше по-сложен", коментира той за откриващия гол.

Въпреки поражението в първия си състезателен мач начело на Манчестър Сити, след като наследи Пеп Гуардиола, Мареска отказа да изпада в паника и запази хладнокръвие.

"Има нещо нередно, но това е само началото. Ще започнем Висшата лига следващата неделя и тогава фокусът трябва да е върху това", заяви той.

"Имаме много неща, върху които да работим. Сезонът току-що започна, така че има много неща, които трябва да подобрим, но дори когато печелим мачове, има неща, които трябва да подобрим", завърши Енцо Мареска.