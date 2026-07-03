Официално: Байерн привлече левия защитник на Бундестима Натаниел Браун

Германският футболен пазар буквално вреше и кипеше в първите часове след полунощ на 3 юли. Най-големите клубове в Бундеслигата започнаха мащабни размествания в съставите си за новия сезон.

Байерн Мюнхен направи сериозен удар на пазара, след като финализира сделката за привличането на германския ляв защитник Натаниел Браун. Баварският гранд продължава да подмладява дефанзивната си линия. Това се случва веднага след официалното изтичане на договорите на ветерани като Рафаел Герейро и Леон Горецка.

В същото време в лагера на РБ Лайпциг ситуацията е напрегната. Изгряващата звезда на тима Ян Диоманде официално е информирал ръководството, че иска да премине в Пари Сен Жермен. Младият талант е отхвърлил сериозен интерес от страна на английския Ливърпул, за да заиграе на „Парк де Пренс“. Преговорите между двата клуба вече са в напреднала фаза, като Лайпциг е подложен на сериозен трансферен натиск да намали исканата сума.

Други важни трансферни новини от последните часове в Германия:

Борусия Дортмунд официално се раздели с младото белгийско крило Жулиен Дюранвил, който подписа 5-годишен договор с френския Олимпик Лион.

официално се раздели с младото белгийско крило Жулиен Дюранвил, който подписа 5-годишен договор с френския Олимпик Лион. 1. ФК Кьолн си осигури услугите на грузинския централен защитник Лука Лочошвили, привличайки го от състава на Нюрнберг.

си осигури услугите на грузинския централен защитник Лука Лочошвили, привличайки го от състава на Нюрнберг. Хофенхайм е на финалната права да затвори трансфера на японския полузащитник Кодаи Сано, засилвайки азиатското присъствие в първенството.

Източник: FootballTransfers.com и NewsNow.co.uk / Bundesliga