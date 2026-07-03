ПСЖ си осигури топ талант, Ливърпул отмъкна френски бранител

Трансферното лято във френската Лига 1 официално навлезе в своята най-гореща фаза, след като редица клубове побързаха да финализират сделките си в първите часове на днешния 3 юли.

Голямата новина от лагера на шампиона Пари Сен Жермен е, че младата звезда на РБ Лайпциг – Ян Диоманде, е информирал ръководството на германския клуб за твърдото си желание да се присъедини към ПСЖ, отхвърляйки сериозен интерес от страна на английския Ливърпул.

Успоредно с входящите действия, парижани разчистват и състава си. Ювентус оказва силен натиск за трайното привличане на нападателя Рандал Коло Муани. От ПСЖ вече са поставили цена от 40 милиона евро за френския национал, който е съгласен на намаление на заплатата, за да се завърне в Торино. Тези ходове идват само броени часове след като ПСЖ финализира рекордната продажба на португалския стрелец Гонсало Рамош в Милан за сумата от 74 милиона евро.

Удар по Рен и изходящи трансфери в Ница

В същото време френският пазар претърпя и тежък удар от английската Премиър лийг. Надеждният защитник на Стад Рен – Жереми Жаке, официално завърши мегатрансфера си в посока Ливърпул срещу колосалната сума от 63.6 милиона евро.

В лагера на ОГК Ница ситуацията също остава напрегната. След колеблива кампания, клубът е поставен под сериозен финансов натиск и днешните часове преминават под знака на спешни преговори за изходящи трансфери, тъй като южняците трябва задължително да продават играчи, преди да регистрират нови попълнения.

Трансферният прозорец във Франция остава отворен до 1 септември 2026 г., като се очаква динамиката в следващите дни да стане още по-ожесточена.

Източници: Transfermarkt, FootballTransfers и L'Équipe