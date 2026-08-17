Над 36 000 фенове на "Левски" на националния стадион за сблъсъка с АЕК

"Левски" се готви за един от най-важните си мачове в последните години, а страстта на "сините" фенове няма граници. Само за часове билетите за домакинството срещу гръцкия АЕК (Атина) се превърнаха в най-търсената стока в столицата, напомняйки за времената, когато бананите бяха лукс по софийските улици.

Пред касите на стадион "Георги Аспарухов" се извиха дълги опашки от нетърпеливи запалянковци, които не искаха да изпуснат шанса да подкрепят любимия си отбор на Националния стадион "Васил Левски". Градинката пред "Герена" се изпълни с хиляди, а онлайн платформите за продажба на билети бяха буквално претоварени от заявки. Над 11 500 картодържатели вече си осигуриха място за сблъсъка, а останалите билети – до внушителната бройка от 36 000 – бяха пуснати в свободна продажба и се разграбиха за минути.

Въпреки рекордния интерес, страстните привърженици на "Левски" настояват за още повече места на трибуните. Причината – около 5000 седалки остават празни заради буферните зони около сектора на гостуващата агитка от Атина, която се очаква да бъде около 2000 души. Мнозина апелират към ръководството и органите на реда да преразгледат мерките за сигурност, за да може още повече фенове да станат част от незабравимата футболна атмосфера.

Билетите за дербито варират от 20 до 185 евро, като най-скъпите пропуски са за VIP зоните, където зрителите ще се насладят на лукс и първокласно обслужване. Въпреки високите цени за някои сектори, интересът не стихва – страстта към "сините" се оказва по-силна от всичко.