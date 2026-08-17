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Над 36 000 фенове на "Левски" на националния стадион за сблъсъка с АЕК

Над 36 000 фенове на "Левски" на националния стадион за сблъсъка с АЕК

17 Август, 2026 15:42 884 10

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Привържениците настояват за още места за решаващия мач

Над 36 000 фенове на "Левски" на националния стадион за сблъсъка с АЕК - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

"Левски" се готви за един от най-важните си мачове в последните години, а страстта на "сините" фенове няма граници. Само за часове билетите за домакинството срещу гръцкия АЕК (Атина) се превърнаха в най-търсената стока в столицата, напомняйки за времената, когато бананите бяха лукс по софийските улици.

Пред касите на стадион "Георги Аспарухов" се извиха дълги опашки от нетърпеливи запалянковци, които не искаха да изпуснат шанса да подкрепят любимия си отбор на Националния стадион "Васил Левски". Градинката пред "Герена" се изпълни с хиляди, а онлайн платформите за продажба на билети бяха буквално претоварени от заявки. Над 11 500 картодържатели вече си осигуриха място за сблъсъка, а останалите билети – до внушителната бройка от 36 000 – бяха пуснати в свободна продажба и се разграбиха за минути.

Въпреки рекордния интерес, страстните привърженици на "Левски" настояват за още повече места на трибуните. Причината – около 5000 седалки остават празни заради буферните зони около сектора на гостуващата агитка от Атина, която се очаква да бъде около 2000 души. Мнозина апелират към ръководството и органите на реда да преразгледат мерките за сигурност, за да може още повече фенове да станат част от незабравимата футболна атмосфера.

Билетите за дербито варират от 20 до 185 евро, като най-скъпите пропуски са за VIP зоните, където зрителите ще се насладят на лукс и първокласно обслужване. Въпреки високите цени за някои сектори, интересът не стихва – страстта към "сините" се оказва по-силна от всичко.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 опашки от нетърпеливи запалянковци

    7 3 Отговор
    които не искаха да изпуснат шанса да крещят и псуват по противниците

    15:51 17.08.2026

  • 3 Даа

    8 4 Отговор
    Едно кратко сравнение за най- посетен мач на цска( 2016), бяха 25 хиляди души! За Левски цифрата гони 40 хиляди души... Когато фактите говорят!!!

    Коментиран от #6

    15:54 17.08.2026

  • 4 Баце

    3 5 Отговор
    Нали си имат стадион кабрио защо ходят по чуждите стадиони…

    Коментиран от #7

    15:56 17.08.2026

  • 5 Окооо

    6 1 Отговор
    Интересно тази година три български отбора срещу три гръцки отбора...
    1. Цска 1948- Панатинайкос
    2. Левски- АЕК
    3. Цска 2016- Офи

    Коментиран от #9

    15:56 17.08.2026

  • 6 Ахааа

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Даа":

    Ще видиш, че за мача цска2016- Офи, може да се съберат дори и 27 хиляди!

    15:58 17.08.2026

  • 7 Левски 1914

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    ЛЕВСКИ рано или късно ще има нов стадион, но доведения Литекс, никога няма да стане цска.

    16:08 17.08.2026

  • 8 Софиянец

    6 2 Отговор
    Тия бездарници само позорят името на Апостола!

    16:25 17.08.2026

  • 9 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    Ми не се харесваме с византийците. Войните трябва да продължат.

    16:29 17.08.2026

  • 10 Уефски

    3 3 Отговор
    Как 36 000 като стадиона има огромни буферни зони и квота за гостуващи?!? И как досега никой не каза точна цифра на "огромната посещаемост" на говеждия стадион?!?

    16:36 17.08.2026

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