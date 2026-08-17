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Наполи хвърля око на Габриел Мартинели: Италианският гранд влиза в битка за звездата на Арсенал

Наполи хвърля око на Габриел Мартинели: Италианският гранд влиза в битка за звездата на Арсенал

17 Август, 2026 16:55 473 0

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Бразилското крило отказа на Галатасарай, а интересът към него расте с всеки изминал ден

Наполи хвърля око на Габриел Мартинели: Италианският гранд влиза в битка за звездата на Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наполи официално е започнал преговори с Арсенал за подписа на бразилския ас Габриел Мартинели. Според информация на CaughtOffside, неаполитанците са решени да подсилят атаката си с 25-годишния флангови нападател, който вече е доказал класата си на европейската сцена.

Интересът към Мартинели не е от вчера. Галатасарай бе готов да извади впечатляващите 45 милиона евро за правата на южноамериканеца, но футболистът категорично е отхвърлил възможността да продължи кариерата си в Истанбул. Така турският гранд остава извън играта, а битката за подписа на Мартинели се разгаря.

Въпреки че "артилеристите" са склонни да изслушат оферти за Мартинели, лондонският клуб не възнамерява да го пусне на всяка цена. Мениджърът Микел Артета държи на дълбочината в състава и настоява първо да бъде намерен достоен заместник на левия фланг, преди да даде зелена светлина за трансфер.

Наполи не е единственият италиански клуб, който следи отблизо развитието около Мартинели. Рома и Ювентус също проявяват сериозен интерес към бразилеца, което обещава истинска трансферна сага през летния прозорец.

Габриел Мартинели е част от Арсенал от 2019 година и има договор до лятото на 2027-а, с опция за удължаване с още един сезон. За този период той е изиграл впечатляващите 278 мача във всички турнири, реализирал е 62 гола и е асистирал за още 36 попадения. Пазарната му стойност в момента се оценява на около 45 милиона евро.



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