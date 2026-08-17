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Реал Мадрид иска да привлече Мартин Субименди

Реал Мадрид иска да привлече Мартин Субименди

17 Август, 2026 17:50 398 0

  • реал мадрид-
  • трансфер-
  • мартин субименди-
  • арсенал-
  • жозе моуриньо

Испанският полузащитник на Арсенал може да се озове на "Сантяго Бернабеу" това лято

Реал Мадрид иска да привлече Мартин Субименди - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид отново е в центъра на трансферните спекулации, след като стана ясно, че клубът проявява сериозен интерес към испанския национал Мартин Субименди, който в момента защитава цветовете на Арсенал. Според източници, близки до клуба, наставникът на "кралския клуб" Жозе Моуриньо е дал зелена светлина за евентуалното привличане на 27-годишния полузащитник.

Ситуацията на Субименди в Арсенал изглежда несигурна, тъй като след последните летни попълнения на "артилеристите", испанецът се опасява, че може да остане на резервната скамейка през идния сезон. Именно това е накарало футболиста да обмисли възможността за трансфер, като според слуховете той е отворен към идеята да облече бялата фланелка на Реал Мадрид.

Не е тайна, че мадридчани вече са осъществили контакт с представители от обкръжението на Субименди. Първоначалните разговори са преминали в позитивен дух, а от "Сантяго Бернабеу" гледат с оптимизъм на евентуалната сделка.

През изминалия сезон Мартин Субименди се отличи с 57 изиграни мача за Арсенал, в които реализира 6 попадения и подаде за още 3 гола. Договорът му с лондонския клуб е валиден до края на юни 2030 година, а пазарната му стойност се оценява на внушителните 75 милиона евро.


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