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Ювентус привлече Джон Лукуми

Ювентус привлече Джон Лукуми

17 Август, 2026 17:22 430 1

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  • болоня

28-годишният централен бранител пристига в Торино от Болоня

Ювентус привлече Джон Лукуми - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус направи сериозна крачка към укрепване на защитната си линия, като официално обяви трансфера на колумбийския национал Джон Лукуми. 28-годишният централен бранител пристига в Торино от Болоня, след като двете страни постигнаха споразумение за трансферната сума, която се оценява на около 20 милиона евро.

Лукуми подписа договор със „Старата госпожа“, който ще го задържи на „Алианц Стейдиъм“ до лятото на 2030 година. С този ход Ювентус ясно показва намеренията си да изгради стабилна и надеждна защита за предстоящите сезони, залагайки на опита и класата на колумбийския национал.

През изминалата кампания Джон Лукуми се превърна в ключова фигура за Болоня, като записа 43 участия във всички турнири, отбеляза едно попадение и асистира за още един гол. Представянето му не остана незабелязано и на световната сцена – през лятото той изигра пет срещи с екипа на Колумбия на Мондиала в Северна Америка, демонстрирайки стабилност и лидерски качества в защита.


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  • 1 аеантгард

    0 0 Отговор
    Туй Лукуми и нашто Халваджиян да отворят една сладкарница.
    За мечти.

    17:27 17.08.2026

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