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Томас Мюлер с откровен анализ след провала на Германия

Томас Мюлер с откровен анализ след провала на Германия

3 Юли, 2026 18:14 455 1

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Легендата на Бундестима призовава за смели промени и нова визия след разочароващото отпадане от Мондиала

Томас Мюлер с откровен анализ след провала на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Германският национален отбор по футбол преживя поредния си тежък удар, след като напусна Световното първенство още на осминафиналите, отстъпвайки драматично на Парагвай след изпълнение на дузпи. Един от символите на „Маншафта“ – Томас Мюлер, световен шампион от 2014 година, не скри болката и разочарованието си, споделяйки откровени мисли в социалните мрежи.

В емоционално послание, публикувано в LinkedIn, Мюлер признава:

„Шокът беше изписан по лицето ми миналия понеделник – както и по лицата на милиони германски фенове.“ Според него, въпреки огромното желание и себераздаване на играчите, отборът просто не успява да реализира потенциала си на терена. „Искаме, но просто не можем“, обобщава той с горчивина.

Мюлер не спестява критики към представянето на тима, като подчертава, че дори серията от единадесет поредни победи преди Мондиала не е била белег за истинска стабилност.

„Не видях ясно изразено ядро или постоянство в играта ни, дори по време на победната серия“, споделя той. За разлика от Германия, други национални селекции разполагат със звезди от световна величина – като Мбапе, Кейн, Холанд и Меси – които сами могат да обърнат развоя на мача.

Мюлер задава важни въпроси: „Осъзнаваме ли, че световният елит вече се е откъснал от нас? Какво можем да научим от другите страни за развитието на футболисти и стил на игра?“ Той настоява за цялостен анализ и модернизация на подхода към изграждането на новото поколение играчи, които да върнат Германия сред фаворитите на големите форуми.

„Нуждаем се от отговорност, експертиза и най-вече – от смелост да приложим необходимите промени“, категоричен е Мюлер. Той апелира Германският футболен съюз да изгради ясна стратегия, базирана на иновации и задълбочен анализ, за да може Бундестимът отново да бъде страшилище за всеки съперник на европейската и световната сцена.


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  • 1 Виждащ

    0 1 Отговор
    Абе ний да дадем парите на Зеленски, пък футбола да си го играят други. Ние ще играем по свирката на Клоуна за световен медал.

    18:20 03.07.2026

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