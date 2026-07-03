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Бразилия излиза срещу Норвегия без звездата си Рафиня

Бразилия излиза срещу Норвегия без звездата си Рафиня

3 Юли, 2026 18:37 861 1

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  • рафиня-
  • барселона-
  • бразилия

Южноамериканците се изправят пред сериозно предизвикателство на осминафиналите без ключовото си крило

Бразилия излиза срещу Норвегия без звездата си Рафиня - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бразилският национален отбор ще трябва да се справя без един от най-важните си играчи в предстоящия осминафинал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Рафиня, бързоногото крило на Барселона, няма да бъде на разположение за двубоя срещу Норвегия, който ще се състои в неделя вечер от 23:00 часа българско време.

29-годишният Рафиня получи неприятна травма на подколянното сухожилие по време на убедителната победа с 3:0 над Хаити във втория кръг на груповата фаза. Вследствие на контузията, южноамериканецът пропусна последния мач от групата срещу Шотландия, както и осминафиналния сблъсък с Япония.

Въпреки неприятната ситуация, медицинският щаб на "селесао" не губи надежда. Вчера Рафиня проведе индивидуална тренировка, отделно от основната група, като всички в лагера на Бразилия се надяват, че той ще бъде напълно възстановен за евентуален четвъртфинал.

Сблъсъкът с Норвегия се очертава като истинско изпитание за бразилците, които ще трябва да демонстрират дълбочината на състава си.


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