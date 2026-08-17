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Ювентус се отказва от трансферната битка за Емилиано Мартинес

Ювентус се отказва от трансферната битка за Емилиано Мартинес

17 Август, 2026 16:31 339 1

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  • тотнъм-
  • гулиелмо викарио

Високата цена и контузията на аржентинския страж спират сделката, "бианконерите" насочват поглед към Викарио

Ювентус се отказва от трансферната битка за Емилиано Мартинес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус окончателно е сложил точка на опитите си да привлече вратаря на Астън Вила и националния отбор на Аржентина, Емилиано Мартинес. Информацията бе разпространена от авторитетния италиански журналист Николо Скира, който следи отблизо трансферните движения на "старата госпожа".

Причините за неочаквания развой са комплексни. От една страна, ръководството на Астън Вила настоява за сериозна трансферна сума за 33-годишния южноамериканец – цена, която Ювентус не е склонен да плати. От друга страна, плановете на Мартинес да се подложи на хирургическа интервенция заради счупен пръст допълнително усложняват ситуацията. Очаква се възстановяването на вратаря да отнеме около три месеца, което прави евентуален трансфер още по-рисков.

След като сделката с Мартинес пропадна, "бианконерите" вече работят по алтернативен вариант. Италианският гранд е отправил запитване към Тотнъм за възможността да привлече под наем Гулиелмо Викарио, който се очертава като приоритетна цел за подсилване на вратарския пост.

Емилиано Мартинес, който се присъедини към Астън Вила през септември 2020 година, има договор с английския клуб до лятото на 2029 година. Любопитно е, че и през миналото лято аржентинският национал бе на крачка от трансфер, но и тогава сделката се провали в последния момент.


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    като не можете толкова да намерите вратар, ние имаме един - Вуцов.

    16:45 17.08.2026

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