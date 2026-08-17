Съдът остави в ареста сочения за лидер на неонацистката организация „Кръв и чест“

Соченият за лидер на пловдивския клон на организацията "Кръв и чест" остава в ареста, реши Районният съд в Пловдив.
Ивайло Колев е бил и наемател на клуба, където бяха арестувани 18 души. Другите двама, за които прокуратурата поиска задържане, са баща и син - Ивелин и Теодор Велеви. Бащата беше освободен под парична гаранция от 1000 евро, а синът му беше освободен, защото съдът не намери, че има достатъчно доказателства спрямо него.
Тримата са обвинени, че в съучастие чрез слово и по друг начин са проповядвали дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност, или сексуална ориентация. Колев е сочен от прокуратурата за извършител, а другите двама за помагачи.
Според събраните до момента доказателства в клуба са били провеждани сбирки, на които са обсъждани неонацистка идеология, нетърпимост към различните хора, като освен беседи са били и прожектирани такива филми.
Прокуратурата ще обжалва определението на съда, каза прокурор Димитър Костов.
Според адвокат Стоян Мемцов обвиненията са неясни и няма конкретика в тях.
Осемнайсетгодишният Теодор Велев беше задържан заедно с непълнолетно момче за нападение над непалски граждани. По това досъдебно производство той беше освободен от Районния съд под парична гаранция от 700 евро. За последния месец момчето е задържано три пъти от полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:50 17.08.2026
2 Дурвят
18:50 17.08.2026
3 Гост
18:52 17.08.2026
4 свидетел
18:54 17.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1488
19:05 17.08.2026
7 Гошо
Коментиран от #16
19:05 17.08.2026
8 1212
19:08 17.08.2026
9 Фори
19:10 17.08.2026
10 Перо
19:11 17.08.2026
11 1488
Коментиран от #14, #15
19:12 17.08.2026
12 Наблюдател
19:14 17.08.2026
13 странни групи
19:16 17.08.2026
14 И кой ни върна Добруджа, глупако?
До коментар #11 от "1488":Хитлер ли? Ами тогава и Македония и Беломорска Тракия бяха наши. Пък после си ги прибраха обратно, а Добруджа ни оставиха. И кой го реши, кой го направи това? Сталин и Чърчил на една салфетка в Ялта.
19:17 17.08.2026
15 Нацистка пропаганда!
До коментар #11 от "1488":От някакъв бай Ганьо.
19:18 17.08.2026
16 Тошо
До коментар #7 от "Гошо":Ами то не само циганите, те и българчетата пикаят където им падне... Изглежда им харесва. Елате да видите блок в "престижния" квартал "Ив. Вазов" опикан и вмирисан от учениците от "елитно" училище. Ами тя бирата си иска свободата
19:45 17.08.2026
17 Милен
Коментиран от #18
19:47 17.08.2026
18 Факт
До коментар #17 от "Милен":По тяхната логика би трябвало да арестуват половината режисьори и сценаристи от холивудските продукции, масово прокламиращи нацистки или расистки подбуди.
19:53 17.08.2026
19 Анонимен
19:53 17.08.2026
20 Пччч
19:55 17.08.2026
21 Мунчо
19:58 17.08.2026