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Съдът остави в ареста сочения за лидер на неонацистката организация „Кръв и чест“

Съдът остави в ареста сочения за лидер на неонацистката организация „Кръв и чест“

17 Август, 2026 18:46 774 21

  • задържан-
  • шеф-
  • кръв и чест

Ивайло Колев е бил и наемател на клуба, където бяха арестувани 18 души. Другите двама, за които прокуратурата поиска задържане, са баща и син - Ивелин и Теодор Велеви

Съдът остави в ареста сочения за лидер на неонацистката организация „Кръв и чест“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Соченият за лидер на пловдивския клон на организацията "Кръв и чест" остава в ареста, реши Районният съд в Пловдив.

Ивайло Колев е бил и наемател на клуба, където бяха арестувани 18 души. Другите двама, за които прокуратурата поиска задържане, са баща и син - Ивелин и Теодор Велеви. Бащата беше освободен под парична гаранция от 1000 евро, а синът му беше освободен, защото съдът не намери, че има достатъчно доказателства спрямо него.

Тримата са обвинени, че в съучастие чрез слово и по друг начин са проповядвали дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност, или сексуална ориентация. Колев е сочен от прокуратурата за извършител, а другите двама за помагачи.

Според събраните до момента доказателства в клуба са били провеждани сбирки, на които са обсъждани неонацистка идеология, нетърпимост към различните хора, като освен беседи са били и прожектирани такива филми.

Прокуратурата ще обжалва определението на съда, каза прокурор Димитър Костов.

Според адвокат Стоян Мемцов обвиненията са неясни и няма конкретика в тях.

Осемнайсетгодишният Теодор Велев беше задържан заедно с непълнолетно момче за нападение над непалски граждани. По това досъдебно производство той беше освободен от Районния съд под парична гаранция от 700 евро. За последния месец момчето е задържано три пъти от полицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Вече няколко пъти ги арестуват и пускат ..Като се наложи да отчитат дейност те са винаги под ръка.Цирк.

    18:50 17.08.2026

  • 2 Дурвят

    17 0 Отговор
    Стига излагации, престъпността се развихри яко последните години, масови арести трябват и много НПО нагоре.

    18:50 17.08.2026

  • 3 Гост

    16 0 Отговор
    Саморазправа има там, където няма констрол.

    18:52 17.08.2026

  • 4 свидетел

    14 1 Отговор
    превенцията не е приоритет на българските служби ! винаги кампанийно и "след дъжд качулка " !

    18:54 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    4 5 Отговор
    Apt Pupil-ът на тиквата, Чорапчето, търси всякак да остане още няколко дена на власт

    19:05 17.08.2026

  • 7 Гошо

    17 0 Отговор
    Когато обаче става въпрос за реално престъпление на някой ци,га,нин, съда все не може да намери доказателства ,ама сега видите ли "съучастие чрез слово" и задържане под стража защото иначе току виж може да напсува някой ман,гал,ин че пикае на улицата или е без билет в градският транспорт

    Коментиран от #16

    19:05 17.08.2026

  • 8 1212

    13 3 Отговор
    Долна циганска държавица,вече арестуват хора само защото са бели

    19:08 17.08.2026

  • 9 Фори

    10 2 Отговор
    Аааа , много е добро момчето! Само три пъти е арестувано за един месец. А какви хулигани има?

    19:10 17.08.2026

  • 10 Перо

    11 1 Отговор
    Цялата джендърска пасмина е на крак заради някаква мижава групичка, която те определят като опасна заплаха за устоите на джендърията и статуквото! Вече 3-4 дни денонощно само това и Евровизия са темите на всички новинарски емисии и различни ТВ предавания, денонощно! Натрапваната на обществото ционистка и джендърска пропаганда генерират създаването на такива международни групи и движения, които те си мислят, че правят някаква форма на протест! Жалко за невинната жертва, но се намираме в условията на джендърска, Гьобелсова, безумна пропаганда от унтерменши с болни мозъци, предимно мисирки и НПО!

    19:11 17.08.2026

  • 11 1488

    4 5 Отговор
    само не забравяйте кой ви върна добруджа и се питайте ако не беше той, там на какъв език щяха да говорят днес

    Коментиран от #14, #15

    19:12 17.08.2026

  • 12 Наблюдател

    7 4 Отговор
    Били са около 80 нашенски фашугери. Всичките трябваше да са задържани, да ги осъдят и да ги пратят в концлагер, каквато е фашугерската традиция. Пък като няма, да им построят един по-малък.

    19:14 17.08.2026

  • 13 странни групи

    5 0 Отговор
    Спяща клетка за манипулиране на желана реакция от групата в чужд интерес.

    19:16 17.08.2026

  • 14 И кой ни върна Добруджа, глупако?

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Хитлер ли? Ами тогава и Македония и Беломорска Тракия бяха наши. Пък после си ги прибраха обратно, а Добруджа ни оставиха. И кой го реши, кой го направи това? Сталин и Чърчил на една салфетка в Ялта.

    19:17 17.08.2026

  • 15 Нацистка пропаганда!

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    От някакъв бай Ганьо.

    19:18 17.08.2026

  • 16 Тошо

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    Ами то не само циганите, те и българчетата пикаят където им падне... Изглежда им харесва. Елате да видите блок в "престижния" квартал "Ив. Вазов" опикан и вмирисан от учениците от "елитно" училище. Ами тя бирата си иска свободата

    19:45 17.08.2026

  • 17 Милен

    3 0 Отговор
    ,,Тримата са обвинени, че в съучастие чрез слово и по друг начин са проповядвали дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност, или сексуална ориентация." Е па я по-полека ако почнат да арестуват сериозно по тези причини, няма да ни стигнат затворите. Едни мразят американци, други руснаци, почти всички евреи, арменци и сuгани, та по тая логика трябва да арестуват 99% от населението.

    Коментиран от #18

    19:47 17.08.2026

  • 18 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Милен":

    По тяхната логика би трябвало да арестуват половината режисьори и сценаристи от холивудските продукции, масово прокламиращи нацистки или расистки подбуди.

    19:53 17.08.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Не ги знам тези какви са, но по тези причини би следвало цялото ПП/ДБ да арестуват.

    19:53 17.08.2026

  • 20 Пччч

    0 0 Отговор
    Мършиииииииии,а защо няма нито един циганин осъден за престъпления по расови и ксенофобски подбуди,при положение че 95% от пострадалите при престъпления извършени от цигани са нецигани.

    19:55 17.08.2026

  • 21 Мунчо

    0 0 Отговор
    А укро-фашагите на Невзоров и Расате кога ще ги окошарят.

    19:58 17.08.2026

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