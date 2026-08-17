Съдът остави в ареста сочения за лидер на неонацистката организация „Кръв и чест“

Соченият за лидер на пловдивския клон на организацията "Кръв и чест" остава в ареста, реши Районният съд в Пловдив.

Ивайло Колев е бил и наемател на клуба, където бяха арестувани 18 души. Другите двама, за които прокуратурата поиска задържане, са баща и син - Ивелин и Теодор Велеви. Бащата беше освободен под парична гаранция от 1000 евро, а синът му беше освободен, защото съдът не намери, че има достатъчно доказателства спрямо него.

Тримата са обвинени, че в съучастие чрез слово и по друг начин са проповядвали дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност, или сексуална ориентация. Колев е сочен от прокуратурата за извършител, а другите двама за помагачи.

Според събраните до момента доказателства в клуба са били провеждани сбирки, на които са обсъждани неонацистка идеология, нетърпимост към различните хора, като освен беседи са били и прожектирани такива филми.

Прокуратурата ще обжалва определението на съда, каза прокурор Димитър Костов.

Според адвокат Стоян Мемцов обвиненията са неясни и няма конкретика в тях.

Осемнайсетгодишният Теодор Велев беше задържан заедно с непълнолетно момче за нападение над непалски граждани. По това досъдебно производство той беше освободен от Районния съд под парична гаранция от 700 евро. За последния месец момчето е задържано три пъти от полицията.