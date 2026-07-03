Янаки Милев с два полуфинала в Скопие

Янаки Милев продължава отличното си представяне на тенис турнира на клей в Скопие (Република Северна Македония) с награден фонд от 30 000 долара, след като се класира за полуфиналите както на сингъл, така и на двойки.

Поставеният под №7 на сингъл Милев победи третия в схемата Себастиан Зоргер (Австрия) с 6:4, 6:2 за 86 минути игра.

22-годишният българин реализира три пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и позволи на съперника си да спечели едва два гейма. В спор за място на финала Милев ще се изправи срещу представителя на домакините Калин Ивановски.



Милев продължава напред и в надпреварата на двойки. Заедно със Стефан Попович (Сърбия), поставени под №1 в схемата, двамата победиха българина Алекс Ганчев и Саша Маес (Люксембург) с 6:4, 6:4.

За място на финала Милев и Попович ще се изправят по-късно днес срещу друг български тандем – Никола Керемедчиев и Дейвид Симеонов.



Участието си на четвъртфиналите приключиха братята Радослав Шандаров и Васил Шандаров, които отстъпиха с 3:6, 2:6 пред швейцарците Яник Кастелнуово и Нейл Саксер.