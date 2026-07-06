Новак Джокович счупи големия рекорд на Федерер и пренаписа историята на Уимбълдън

Новак Джокович продължава да пренаписва историята на световния тенис. Сръбският ветеран записа името си със златни букви в летописите на „Уимбълдън“, след като се класира за своя девети пореден и общо 17-и четвъртфинал в Лондон. Въпреки че не показа най-добрата си игра, 39-годишният тенисист намери начин да пречупи съпротивата на коравия квалификант Роман Сафиулин, побеждавайки го с 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 след 3 часа и 26 минути здрава битка на Централния корт.

Тази победа бе под номер 106 за бившия №1 в света на свещената трева, с което той официално еднолично излезе на първо място в историческата класация при мъжете, изпреварвайки легендарния Роджър Федерер, който остава със 105 успеха. Пред сърбина в общата история на тениса остава единствено Мартина Навратилова със своите 120 победи.

Срещата започна изключително трудно за фаворита, след като Сафиулин показа много агресивна игра от дъното на корта и поведе с 5-2 в първия сет. Джокович обаче демонстрира характерния си инат, отрази два сетбола и вкара частта в тайбрек, където измъкна успеха. Втория сет бе решен след маратонски 10-минутен гейм, при който сърбинът проби за 4-2 и по-късно затвори сета. Въпреки че руснакът взе медицински таймаут заради проблеми в бедрото през третата част, той намери сили да изненада Джокович и да намали изоставането си. В четвъртия сет обаче Ноле вдигна оборотите, заложи на по-агресивни решениe и прецизен първи сервис, за да подпечата историческия си триумф.

"Още една трудно извоювана победа. Роман започна много добре, много агресивно. Не се чувствах толкова комфортно от дъното на корта. Знаех, че ще бъде предизвикателство да остана в разиграванията с него. Той е много солиден играч и трябва да се гордее с представянето си днес. Аз не се чувствам по-нисшестоящ от дъното на корта срещу твърде много играчи. Днес беше един от онези дни, в които не исках да оставам в разиграванията твърде дълго, затова смесвах нещата. В някои моменти се получи, в други – не. В края точността и прецизността на първия ми сервис бяха това, което ме измъкна от неприятностите", сподели след мача Джокович.

След като вече преодоля съпротивата на У Ибин, Артур Риндеркнех и Сафиулин, Новак Джокович очаква следващото си предизвикателство по пътя към евентуален сблъсък с действащия шампион Яник Синер, който го елиминира на миналогодишните полуфинали. За място в Топ 4 сърбинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между третия поставен Феликс Оже-Алиасим и №22 в схемата Алехандро Давидович Фокина.