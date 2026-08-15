Николай Станчев: Средната цена на "Гражданска отговорност" е съпоставима с 2021 година

Цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ в България не отчита необичайно поскъпване и остава съпоставима с нивата от 2021 година. Това съобщават от БТА, цитирайки председателя на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев, който очертава тенденциите на пазара и предстоящото въвеждане на системата „бонус-малус“ в началото на 2027 година.
Според браншовата организация средната цена за пазара при задължителната полица за автомобили бележи минимален ръст на фона на общите икономически процеси. За последните пет години премията е нараснала с около 6,5%, докато инфлацията за същия период е около 42%, а разходите за ремонтни дейности и труд са скочили с над 105%.
„През последните месеци действително се наблюдава известно движение на цените при някои категории превозни средства. Това до голяма степен е естествена реакция на пазара след отпадането на застраховател, който години наред предлагаше полици на цени под себестойност“, посочи Николай Станчев пред агенцията.
Той припомня, че основната цел на застраховката е да гарантира защита на хората, пострадали при пътнотранспортни произшествия, поради което полицата трябва да остане достъпна, но и да осигурява необходимия финансов ресурс за обезщетенията.
В момента експертна работна група с участието на мотоциклетисти, институции и застрахователи обсъжда възможността за въвеждане на „сезонно“ застраховане. Председателят на асоциацията обяснява, че премията се определя от риска, а не само от срока на покритието. Месеците, в които мотоциклетите се използват активно, носят най-висок риск от инциденти. Основен казус пред сезонните полици е какво се случва с регистрацията на превозното средство извън месеците с покритие, тъй като законът изисква валидна застраховка през целия период на регистрация.
Успоредно с това се очаква през 2027 година най-после да заработи системата „бонус-малус“. След приемането на две ключови наредби, Гаранционният фонд и компаниите трябва да адаптират информационните си системи. Новият модел ще позволи споделяне на данни между всички дружества.
„Шофьорите с добра застрахователна история ще могат да получават по-добри условия, а тези, които по-често причиняват щети, ще заплащат по-висока премия. Това е и основната идея на системата - цената на застраховката да отразява по-точно реалния риск“, обясни Станчев.
През последните години българите все по-често сключват застраховки по свое желание, а не по задължение. Делът на хората, които се застраховат единствено поради законово или договорно изискване, е спаднал драстично – от 59% през 2020 година до 32% през 2026 година.
Качествена застраховка за средностатистически апартамент струва между 60 и 100 евро годишно. Заради зачестяващите природни бедствия имущественото застраховане отчита сериозен ръст от над 24% през 2025 година, а делът на хората с такава полица се е удвоил спрямо 2020 година, достигайки 31%.
Положителна тенденция има и при земеделските застраховки, стимулирани от държавно съфинансиране до 70% чрез Държавен фонд „Земеделие“. Здравното застраховане също расте с 23% за 2025 година, движено основно от работодатели, които го предлагат като социална придобивка за около 600 000 служители в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 явно ни подготвят
Коментиран от #22
17:07 15.08.2026
2 Справедливост за народа
Коментиран от #10
17:11 15.08.2026
3 Евгени от Алфапласт
17:12 15.08.2026
4 Тик-Ток
17:19 15.08.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #11
17:31 15.08.2026
6 завладяната държава
17:32 15.08.2026
7 Факти
17:34 15.08.2026
8 Да ги ожалиш !
Накрая ще оставя застраховката за една кола само !
И винаги съм казвал, че застрахователите работят само с две графи - даде ни и взехме му ! 😀 И от костенурка вълна няма как да стрижеш ! 😀
17:35 15.08.2026
9 Застраховка
17:36 15.08.2026
10 Иванов
До коментар #2 от "Справедливост за народа":И ако ми удариш колата как мислиш да ми изплатиш щетите, че нещо не ми стана ясно? Само не ми казвай, че Костадинов ще ти приведе пари от неговата сметка, че като гледам какво е декларирал, няма да стигнат и за пребоядисване!
Коментиран от #12, #18
17:36 15.08.2026
11 Тик-Ток
До коментар #5 от "Сатана Z":Ами не е съвсем така на запад ,чувал съм за Англия ,ако колата не се кара и е пред къщи и няма застраховка ,направо идват и вдигат колата и отива на паркинг и докато не платиш застраховка няма да видиш обратно коата
Коментиран от #13
17:38 15.08.2026
12 Тик-Ток
До коментар #10 от "Иванов":Ами като ти ударят колата правиш дело и получаваш обезщетение
Коментиран от #21
17:42 15.08.2026
13 Ауу
До коментар #11 от "Тик-Ток":Ти добре ли си?? В ОК се прави застраховка на водача и даже има почасова застраховка.
Коментиран от #19
17:48 15.08.2026
14 А страховки
17:48 15.08.2026
15 Дрът комунист
17:50 15.08.2026
16 У Киииф
17:52 15.08.2026
17 Геро
17:52 15.08.2026
18 Европейца
До коментар #10 от "Иванов":Само каква тъпотия си изръсил. Да плаща тоя дето удря. Аз като не съм ти ударил колата защо да плащам солидарно с тоя дето ти я ударил? Или аз като не съм ударил ничия кола да ми върнат парите а? ГО си е чиста проба данък
17:53 15.08.2026
19 Тик-Ток
До коментар #13 от "Ауу":Да ,и друг не може да кара колата ,на един познат в Англия му вдигнаха колата от пътя защото нямаше застраховка
Коментиран от #23
18:00 15.08.2026
20 Васил
18:01 15.08.2026
21 Иванов
До коментар #12 от "Тик-Ток":Морето е до колене, нали? Водил ли си подобен род дело? Сигурен съм, че не си. Аз съм водил подобно дело 5 години. В моят случай виновникът се оказа, че няма нищо на негово име и се води безработен. Да ти кажа ли как приключи всичко или се досещаш?
18:04 15.08.2026
22 Много ясно
До коментар #1 от "явно ни подготвят":че подготвят касапница, пробваха с мотористите, сега с останалите водачи. Застраховката Гражданска отговорност била съпоставима към 2021 година, сега ще я съпоставят предварително към 2041 година случайно да не се минат. Това са касапи от много висока категория.
18:04 15.08.2026
23 Нещо си объркан
До коментар #19 от "Тик-Ток":Може да я вдигнат от улицата, ако не е платил пътният данък. Но за кола без застраховка с платен пътен данък е невъзможно. Кола която не се кара не се плаща застраховка.
18:06 15.08.2026