Николай Станчев: Средната цена на "Гражданска отговорност" е съпоставима с 2021 година

Цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ в България не отчита необичайно поскъпване и остава съпоставима с нивата от 2021 година. Това съобщават от БТА, цитирайки председателя на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев, който очертава тенденциите на пазара и предстоящото въвеждане на системата „бонус-малус“ в началото на 2027 година.

Според браншовата организация средната цена за пазара при задължителната полица за автомобили бележи минимален ръст на фона на общите икономически процеси. За последните пет години премията е нараснала с около 6,5%, докато инфлацията за същия период е около 42%, а разходите за ремонтни дейности и труд са скочили с над 105%.

„През последните месеци действително се наблюдава известно движение на цените при някои категории превозни средства. Това до голяма степен е естествена реакция на пазара след отпадането на застраховател, който години наред предлагаше полици на цени под себестойност“, посочи Николай Станчев пред агенцията.

Той припомня, че основната цел на застраховката е да гарантира защита на хората, пострадали при пътнотранспортни произшествия, поради което полицата трябва да остане достъпна, но и да осигурява необходимия финансов ресурс за обезщетенията.

В момента експертна работна група с участието на мотоциклетисти, институции и застрахователи обсъжда възможността за въвеждане на „сезонно“ застраховане. Председателят на асоциацията обяснява, че премията се определя от риска, а не само от срока на покритието. Месеците, в които мотоциклетите се използват активно, носят най-висок риск от инциденти. Основен казус пред сезонните полици е какво се случва с регистрацията на превозното средство извън месеците с покритие, тъй като законът изисква валидна застраховка през целия период на регистрация.

Успоредно с това се очаква през 2027 година най-после да заработи системата „бонус-малус“. След приемането на две ключови наредби, Гаранционният фонд и компаниите трябва да адаптират информационните си системи. Новият модел ще позволи споделяне на данни между всички дружества.

„Шофьорите с добра застрахователна история ще могат да получават по-добри условия, а тези, които по-често причиняват щети, ще заплащат по-висока премия. Това е и основната идея на системата - цената на застраховката да отразява по-точно реалния риск“, обясни Станчев.

През последните години българите все по-често сключват застраховки по свое желание, а не по задължение. Делът на хората, които се застраховат единствено поради законово или договорно изискване, е спаднал драстично – от 59% през 2020 година до 32% през 2026 година.

Качествена застраховка за средностатистически апартамент струва между 60 и 100 евро годишно. Заради зачестяващите природни бедствия имущественото застраховане отчита сериозен ръст от над 24% през 2025 година, а делът на хората с такава полица се е удвоил спрямо 2020 година, достигайки 31%.

Положителна тенденция има и при земеделските застраховки, стимулирани от държавно съфинансиране до 70% чрез Държавен фонд „Земеделие“. Здравното застраховане също расте с 23% за 2025 година, движено основно от работодатели, които го предлагат като социална придобивка за около 600 000 служители в страната.