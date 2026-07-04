Александра Еала детронира шампионката Ига Швьонтек на "Уимбълдън"

21-годишната представителка на Филипините Александра Еала отстрани миналогодишната шампионка и трета поставена Ига Швьонтек (Полша) в третия кръг на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън" при жените, предаде БТА.

29-ата в схемата Еала, която до момента не бе достигала по-далеч от втория кръг в надпреварите от Шлема (на Откритото първенство на САЩ през 2025 година), победи Швьонтек със 7:6(9), 6:2. Срещата продължи два часа и 15 минути.

Полякинята поведе с 2:1 след пробив, но филипинката осъществи обрат до 3:2 и взе аванс от 5:3 в първия сет. Ига Швьонтек изравни за 5:5, но впоследствие пропусна два сетбола в тайбрека и отстъпи с 9:11 точки. Александра Еала започна отлично втория сет със серия от 4:0. Тя стигна до 5:2, отрази четири точки за пробив на Швьонтек и се възползва от третия си мачбол, за да надделее с 6:2.

В четвъртия кръг тя ще срещне 13-ата поставена италианка Джазмин Паолини, която преодоля Мария Сакари от Гърция с 6:1, 6:2 само за 67 минути игра.

Елизе Мертенс (Белгия) също се класира за следващия кръг на Откритото първенство на Великобритания, след като отстрани втората поставена Елена Рибакина. 25-ата в схемата Мертенс се наложи над представителка на Казахстан Рибакина със 7:6(4), 6:1 в мач, продължил час и 38 минути.

Рибакина - шампионка на "Уимбълдън" от 2022 година и настояща носителка на трофея от Откритото първенство на Австралия, на два пъти навакса пробив пасив в първия сет, но отстъпи след тайбрек. Във втората част Елизе Мертенс превъзхождаше опонентката си и приключи двубоя със серия от пет поредни гейма за крайното 6:1.

Следващата противничка на Мертенс - актуална шампионка на двойки от миналата година в Лондон, в надпреварата на сингъл ще бъде Мари Боузкова. 21-ата поставена чехкиня надигра Людмила Самсонова (Русия) след обрат с 4:6, 7:6(3), 6:4 за три часа и 26 минути игра.

В четвъртия кръг на "Уимлълдън" една срещу друга ще излязат още украинката Марта Костюк и Ашлин Крюгер (САЩ).

12-ата поставена Костюк елиминира 23-ата в схемата американка Ема Наваро с 6:2, 4:6, 6:1 в двубой, продължил час и 44 минути. Украинската тенисистка допусна обрат от 4:3 до 4:6 във втория сет, но в решителната трета част бе категорична. Тя взе аванс от 3:0 и приключи срещата при четвъртия си мачбол за 6:1.

22-годишната Крюгер се справи с Даря Снигур (Украйна) с 6:3, 6:2 за точно час игра.