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Фенербахче си осигури услугите на Нейтън Аке от Манчестър Сити

Фенербахче си осигури услугите на Нейтън Аке от Манчестър Сити

3 Юли, 2026 21:22 395 0

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Холандският защитник ще подсили турския гранд за новия сезон

Фенербахче си осигури услугите на Нейтън Аке от Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фенербахче официално привлече опитния бранител Нейтън Аке от Манчестър Сити. С този ход истанбулският колос демонстрира сериозни амбиции за предстоящата кампания, като добавя към състава си един от най-стабилните защитници в Европа.

След четири сезона с екипа на „гражданите“, 31-годишният нидерландец се сбогува с Висшата лига. Причината за раздялата се крие в новата визия на мениджъра Енцо Мареска, който не включи Аке в бъдещите си планове. Така, след множество успехи и трофеи с Манчестър Сити, защитникът поема към ново предизвикателство на Босфора.

Фенербахче потвърди трансфера чрез официално изявление, като уточни, че всички необходими документи са подписани. Очаква се Нейтън Аке да се присъедини към новите си съотборници по време на подготвителния лагер в Австрия, където ще започне адаптацията си към турския футбол.



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