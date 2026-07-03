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Яник Синер продължава победния си марш на Уимбълдън

Яник Синер продължава победния си марш на Уимбълдън

3 Юли, 2026 19:50 396 0

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Италианският ас безапелационно се класира за осминафиналите след категоричен успех над Джейсън Бруксби

Яник Синер продължава победния си марш на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Яник Синер, световният номер едно и миналогодишен шампион на Уимбълдън, демонстрира класата си и този сезон, като без особени затруднения си осигури място сред най-добрите 16 на престижния турнир. Италианецът се наложи над американеца Джейсън Бруксби с убедителното 6:4, 6:3, 6:4 в двубой, продължил малко над два часа на корт №1.

Синер впечатли с изключителна ефективност на сервис – в първия сет спечели цели 89% от точките на първи начален удар и реализира един пробив, който се оказа решаващ. Във втората част италианецът бе още по-убедителен на първи сервис (90%), а два брейка му осигуриха комфортна преднина. Третият сет също не предложи изненади – Синер записа три пробива срещу два за Бруксби и затвори мача с 80% успеваемост на първи сервис.

В битката за място на четвъртфиналите Яник Синер ще се изправи срещу изгряващата звезда от Япония – Шинтаро Мочизуки. Квалификантът поднесе изненада, като елиминира испанеца Рафаел Ходар след обрат – 1:6, 7:6(5), 6:4, 6:4.


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