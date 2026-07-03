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Григор Димитров срещу Матео Беретини: Вечерен тенис спектакъл на Централния корт на Уимбълдън в събота

Григор Димитров срещу Матео Беретини: Вечерен тенис спектакъл на Централния корт на Уимбълдън в събота

3 Юли, 2026 21:50 358 2

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  • турнир-
  • евроспорт 2

Българската звезда и италианският ас ще премерят сили в последния мач за деня

Григор Димитров срещу Матео Беретини: Вечерен тенис спектакъл на Централния корт на Уимбълдън в събота - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Любителите на тениса могат да очакват истински празник на Централния корт на Уимбълдън утре вечер, когато Григор Димитров ще се изправи срещу Матео Беретини в дългоочакван сблъсък от 1/16-финалите на престижния турнир. Организаторите определиха именно този двубой като кулминация на програмата, която стартира в 15:30 часа българско време. Всички срещи на Централния корт се излъчват по Евроспорт 2.

За всички, които обичат да се наслаждават на тенис, срещата между Димитров и Беретини ще бъде идеалният завършек на вечерта. Мачът е последен в програмата на Централния корт, което означава, че българските зрители ще могат да проследят битката в най-удобните часове.

Денят на Централния корт ще започне с двубоя между Александра Еала и действащата шампионка Ига Швьонтек. След тях на корта ще излязат Аманда Анисимова и Медисън Кийс, а чак след това ще дойде ред на голямото дерби между българина и италианеца.

Историята помни два напрегнати мача между Димитров и Беретини, като всеки от тях е записал по една победа. През 2019 година на Мастърса в Монте Карло Григор триумфира с 7:5, 6:4, докато няколко месеца по-късно, на осминафиналите на ATP 500 във Виена, Беретини надделя след два тайбрека – 7:6(5), 7:6(1).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор
    Очакваме достойна загуба от Григоръ!
    🦍🥳🤣🖕

    Коментиран от #2

    22:00 03.07.2026

  • 2 Кучева

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Бягай да търсиш 11 годишната булка ,че е в твоя вилает

    22:06 03.07.2026

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