Григор Димитров срещу Матео Беретини: Вечерен тенис спектакъл на Централния корт на Уимбълдън в събота

Любителите на тениса могат да очакват истински празник на Централния корт на Уимбълдън утре вечер, когато Григор Димитров ще се изправи срещу Матео Беретини в дългоочакван сблъсък от 1/16-финалите на престижния турнир. Организаторите определиха именно този двубой като кулминация на програмата, която стартира в 15:30 часа българско време. Всички срещи на Централния корт се излъчват по Евроспорт 2.

За всички, които обичат да се наслаждават на тенис, срещата между Димитров и Беретини ще бъде идеалният завършек на вечерта. Мачът е последен в програмата на Централния корт, което означава, че българските зрители ще могат да проследят битката в най-удобните часове.

Денят на Централния корт ще започне с двубоя между Александра Еала и действащата шампионка Ига Швьонтек. След тях на корта ще излязат Аманда Анисимова и Медисън Кийс, а чак след това ще дойде ред на голямото дерби между българина и италианеца.

Историята помни два напрегнати мача между Димитров и Беретини, като всеки от тях е записал по една победа. През 2019 година на Мастърса в Монте Карло Григор триумфира с 7:5, 6:4, докато няколко месеца по-късно, на осминафиналите на ATP 500 във Виена, Беретини надделя след два тайбрека – 7:6(5), 7:6(1).