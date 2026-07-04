Легендарен парагвайски вратар преди мача срещу Франция: Парагвай ще играе срещу състав от Африка

Бившият вратар на националния отбор на Парагвай по футбол Хосе Луис Чилаверт смята, че страната му ще се изправи срещу "състав от Африка", когато играе срещу Франция тази вечер в осминафиналите на Световното първенство, предаде БТА.

60-годишният Чилаверт публикува екранна снимка в социалните медии на коментари, които приписва на бившия френски нападател Кристоф Дюгари. В тях французинът заявява, че Парагвай ще бъдат сериозно надиграни от Франция в двубоя.

"Кристоф, прав си. През 1998 година се изправихме срещу французи, а сега Парагвай ще играе срещу състав от Африка", написа Хосе Луис Чилаверт, цитиран от агенция Ройтерс.

Кристоф Дюгари беше част от тима на Франция, който спечели Мондиала през 1998 година, побеждавайки Парагвай с 1:0 със "златен гол" на Лоран Блан точно в осминафиналната фаза.

Двубоят между Парагвай и Франция е тази вечер във Филаделфия от 0:00 часа българско време.