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Легендарен парагвайски вратар преди мача срещу Франция: Парагвай ще играе срещу състав от Африка

Легендарен парагвайски вратар преди мача срещу Франция: Парагвай ще играе срещу състав от Африка

4 Юли, 2026 16:21 841 10

  • световно първенство-
  • парагвай-
  • франция-
  • хосе луис чилаверт-
  • чилаверт-
  • кристоф дюгари

През 1998 година се изправихме срещу французи, а сега Парагвай ще играе срещу състав от Африка, заяви Чилаверт

Легендарен парагвайски вратар преди мача срещу Франция: Парагвай ще играе срещу състав от Африка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият вратар на националния отбор на Парагвай по футбол Хосе Луис Чилаверт смята, че страната му ще се изправи срещу "състав от Африка", когато играе срещу Франция тази вечер в осминафиналите на Световното първенство, предаде БТА.

60-годишният Чилаверт публикува екранна снимка в социалните медии на коментари, които приписва на бившия френски нападател Кристоф Дюгари. В тях французинът заявява, че Парагвай ще бъдат сериозно надиграни от Франция в двубоя.

"Кристоф, прав си. През 1998 година се изправихме срещу французи, а сега Парагвай ще играе срещу състав от Африка", написа Хосе Луис Чилаверт, цитиран от агенция Ройтерс.

Кристоф Дюгари беше част от тима на Франция, който спечели Мондиала през 1998 година, побеждавайки Парагвай с 1:0 със "златен гол" на Лоран Блан точно в осминафиналната фаза.

Двубоят между Парагвай и Франция е тази вечер във Филаделфия от 0:00 часа българско време.


Парагвай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напълно прав

    14 1 Отговор
    Напълно е прав.

    16:25 04.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    Точно това казах за мача Франция Швеция
    Казах: Алжир победи Мароко!!

    Безумието е тотално! За това симпатизирам на всеки отбор, който изхвърли европейците та ако ще да е от най-черна Африка, защото те са си Африканци и трябва да им признаем играят добър футбол!

    Коментиран от #4

    16:26 04.07.2026

  • 3 Право куме в очи

    10 0 Отговор
    Че да не е излъгал човека...

    16:35 04.07.2026

  • 4 да бе

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Точно Швеция ли?
    20 от 25 са 100% европейци там.
    Имат и три смески на по 50% евро. Ако това е Алжир, значи ти си нощната мотриса, движеща се на спиртни изпарения..

    Говориш колкото да не заспиш.
    Виж френския състав си е 90% сборен на Африка. Няма спор. Това е първият полу-континентален отбор - най-добрите от 10 нации в един тим.

    16:36 04.07.2026

  • 5 Дзак

    1 1 Отговор
    Изказването на Чилаверт не е расистко. Парагвай има също разнороден състав на населението!

    16:38 04.07.2026

  • 6 Амо то не само играчите

    6 1 Отговор
    То и публиката им .... африканска!

    16:43 04.07.2026

  • 7 Лост

    5 0 Отговор
    Само колко политкоректно и го е казал-Състав от Африка.

    16:51 04.07.2026

  • 8 Бха

    6 1 Отговор
    Че те Германия която изхвърлиха да не беше само от мюлеровци.

    16:54 04.07.2026

  • 9 Бабатунде

    1 0 Отговор
    Бялата раса в Западна Европа вече не е доминираща. Франция, Белгия, Холандия, Германия, Португалия и Англия като примери. Това беше. Местните "видове" ще бъдат погълнати и асимилирани от агресивни и приспособяващи се "видове". Като нашествието от марокански скакалци и тигрови комари например.

    17:09 04.07.2026

  • 10 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Евро дебилите изчезват като укро нацистите

    17:14 04.07.2026

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