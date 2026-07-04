Английските играчи ще получат хапчета за сън преди ключовия двубой срещу Мексико

Английският национален отбор предприема засилени мерки, за да гарантира, че играчите му ще се наспят достатъчно преди следващия си мач от Световното първенство срещу Мексико, пише БиБиСи, предаде БТА.

Отборът на Томас Тухел ще се изправи срещу Мексико на осминафиналите на 6 юли на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити.

По-рано мексикански фенове нарушиха съня на еквадорските играчи в нощта преди мача им от 1/16-финалите, като пуснаха фойерверки близо до хотела им. Мексико спечели с 2:0.

Според източник, англичаните опитали да запазят в тайна хотела, в който ще отседне отборът, но се опасяват, че информацията ще изтече в социалните мрежи. Освен това, на играчите и членовете на отбора, които не са донесли свои собствени хапчета за сън, тапи за уши или маски за сън, ще бъдат предложени такива.