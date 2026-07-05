Мбапе след трудната победа над Парагвай: Умеем да играем и мръсен футбол

Френският нападател Килиан Мбапе коментира победата с 1:0 над Парагвай на осминафиналите на Световното първенство по футбол.

„Знаехме какъв мач да очакваме. Мисля, че беше много полезно за нас да преживеем такъв мач и да видим как ще се справим. Показахме, че не сме просто отбор, който може да играе атакуващ футбол. Всеки отбор играе според силните си страни – няма правилен или грешен начин да се играе. Единственият правилен начин е да се спечели. Сега трябва да се съсредоточим върху Мароко. Наистина очакваме с нетърпение да играем срещу тях, защото знаем, че са много добър отбор“, цитиран е 27-годишният играч на уебсайта на ФИФА, предаде БТА.

"Ако трябва да си пъхнем ръцете в калта, ще го направим! Мислеха, че ще излезем да играем със смокинги. Но ние знаем как да играем и мръсен футбол. И дори в това бяхме по-добри от тях!“, каза още Мбапе, цитиран от BeInSports.

Четвъртфиналният мач на Световното първенство през 2026 г. между Франция и Мароко ще се проведе на 9 юли.

След като Франция оцеля в оспорван сблъсък от осминафиналите на Световното първенство по футбол с победа с 1:0 над Парагвай, френският селекционер Дидие Дешан заяви, че е очаквал подобна развръзка на мача, игран във Филаделфия.

Франция завърши мача с три жълти картона от узбекския съдия Илгиз Танташев, въпреки че Парагвай беше отборът, който се защитаваше и накъсваше играта в най-горещия мач на това Световно първенство.

„Виждал съм много неща“, каза Дешан. „Подготвих играчите. Играчите очакваха този мач. „Не искам да критикувам Парагвай. Всеки отбор играе както иска. Но имаше някои обиди от другата пейка. Най-важното беше до края на мача да няма разногласия и да не получим още картони. Получихме три жълти картона в мач с много нарушения. Не казвам, че не сме правили нарушения, но имаше много и от двата отбора", коментира Дешан.