Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе след трудната победа над Парагвай: Умеем да играем и мръсен футбол

Мбапе след трудната победа над Парагвай: Умеем да играем и мръсен футбол

5 Юли, 2026 08:05 1 448 8

  • световно първенство-
  • франция-
  • парагвай-
  • килиан мбапе

Четвъртфиналният мач на Световното първенство през 2026 г. между Франция и Мароко ще се проведе на 9 юли

Мбапе след трудната победа над Парагвай: Умеем да играем и мръсен футбол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският нападател Килиан Мбапе коментира победата с 1:0 над Парагвай на осминафиналите на Световното първенство по футбол.

„Знаехме какъв мач да очакваме. Мисля, че беше много полезно за нас да преживеем такъв мач и да видим как ще се справим. Показахме, че не сме просто отбор, който може да играе атакуващ футбол. Всеки отбор играе според силните си страни – няма правилен или грешен начин да се играе. Единственият правилен начин е да се спечели. Сега трябва да се съсредоточим върху Мароко. Наистина очакваме с нетърпение да играем срещу тях, защото знаем, че са много добър отбор“, цитиран е 27-годишният играч на уебсайта на ФИФА, предаде БТА.

"Ако трябва да си пъхнем ръцете в калта, ще го направим! Мислеха, че ще излезем да играем със смокинги. Но ние знаем как да играем и мръсен футбол. И дори в това бяхме по-добри от тях!“, каза още Мбапе, цитиран от BeInSports.

Четвъртфиналният мач на Световното първенство през 2026 г. между Франция и Мароко ще се проведе на 9 юли.

След като Франция оцеля в оспорван сблъсък от осминафиналите на Световното първенство по футбол с победа с 1:0 над Парагвай, френският селекционер Дидие Дешан заяви, че е очаквал подобна развръзка на мача, игран във Филаделфия.

Франция завърши мача с три жълти картона от узбекския съдия Илгиз Танташев, въпреки че Парагвай беше отборът, който се защитаваше и накъсваше играта в най-горещия мач на това Световно първенство.

„Виждал съм много неща“, каза Дешан. „Подготвих играчите. Играчите очакваха този мач. „Не искам да критикувам Парагвай. Всеки отбор играе както иска. Но имаше някои обиди от другата пейка. Най-важното беше до края на мача да няма разногласия и да не получим още картони. Получихме три жълти картона в мач с много нарушения. Не казвам, че не сме правили нарушения, но имаше много и от двата отбора", коментира Дешан.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези парагвайци

    10 5 Отговор
    много отвратителни катъри бе. С празни глави и тежки копита. Мисълта им стига да хвърлят къчове. Безадресни, па какво стане. Все едно нашият Георги Илиев-Майкъла ги е събирал с лъжица по чаршафа.

    08:19 05.07.2026

  • 2 Иво Петров

    6 6 Отговор
    Обаче Ембапе демомстрира сърахотен английски на интервюто заразлика от тоя дървар Мюлер оня ден мъца две думи немое събере.Тия немци верно ще излезнат тъ пи парчета

    08:37 05.07.2026

  • 3 Анонимен

    9 5 Отговор
    Имаше поне 4 директни червени картона за ръгбистите на парагвай

    Коментиран от #4

    08:45 05.07.2026

  • 4 Поне

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Поне седем.

    08:48 05.07.2026

  • 5 ТОЗИ БАЛЕТМАЙСТОР

    4 3 Отговор
    ДА НЕ ИСКА ПАРАГВАЙЦИТЕ ДА МУ ИГРАЯТ "ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО".ЕДВАМ ЕДВАМ БИХА ЛАТИНОСИТЕ.

    Коментиран от #7

    09:17 05.07.2026

  • 6 Анонимен

    2 3 Отговор
    Пак бутнаха отбора на Обединените френски колонии. Коментатора твърди, че Парагвай имали предимство, а френския отбор са само африканци и могат да тичат в жега.

    09:18 05.07.2026

  • 7 Кобра Кай 🥋

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТОЗИ БАЛЕТМАЙСТОР":

    Това е футбол е бе! Мумбапето напрекъснато атакуваше и правеше зрелище, а ония латино нарко гангстери стоят 5-ма в стена и останалите и те в наказателното поле и бутат и спъват. Никакви футболисти не са тия! Една атака не направиха.

    Много правилно Дидие Дешан ги издърпа веднага след мача, за да нямат контакт със дилърите от Парагвай, представящи се за футболисти. Отстраниха Германия нечестно със съдийско решение и отменен гол!

    09:27 05.07.2026

  • 8 Все тая

    0 0 Отговор
    Африка речели с 1:0 😅

    09:32 05.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове