Написахме история, заяви Мохамед Салах след успеха с дузпи над Австралия

Нападателят на Египет Мохамед Салах изрази радостта си от победата срещу Австралия на Световното първенство по футбол.

Мачът завърши 1:1 след редовното време и продълженията. Египет надделя в дузпите, побеждавайки с 4:2, предаде БТА.

„Написахме история. Преди мача казах на момчетата да се отпуснат и да се насладят на играта, без да мислят за напрежението. Радвам се, че спечелихме. Противникът пропусна две дузпи; нямаха късмет. Но все пак съм щастлив, че написахме история. Да, изпълних дузпата в най-решаващия момент. Ако някой можеше да го направи, това бях аз, тъй като имам повече опит. Исках да дам увереност на отбора. Трябваше да го направя, независимо дали беше последното ми Световно първенство или не“, каза Салах на официалния уебсайт на ФИФА.

На 1/8-финалите на Световното първенство през 2026 г. египтяните ще се изправят срещу Аржентина.

Футболистите на Египет са били насърчени да се абстрахират от страничния шум и просто да се концентрират върху изпълнението на дузпите, заяви старши треньорът Хосам Хасан, след като тимът му вкара и четирите си 11-метрови наказателни удара срещу Австралия, спечелвайки първия елиминационен мач на Световно първенство в историята си.

Египет спечели с 4:2 при дузпите след равенство 1:1 в редовното време и продълженията, с което се класира за осминафиналите на надпреварата, където ще срещне световния шампион Аржентина във вторник.

"Отидох при играчите и говорих с тях. Исках да смъкна малко от напрежението. Казах им: "Не се поддавайте на напрежението. Не мислете за него. Не гледайте наоколо, мислейки какво да направите. Просто оставете завесата да падне. Оставете всичко настрана и не мислете за нищо друго. Просто мислете за дузпата си. Дори не мислете за вратаря, единствено за изпълнението", обясни Хосам Хасан след двубоя, цитиран от агенция Ройтерс, предаде БТА.

Селекционерът на Египет, който е и водещ реализатор в историята на страната си, както и футболистът с най-много мачове с националната фланелка, има сериозен опит в подобни напрегнати ситуации.

"Като треньор и бивш играч, знаеш, че напрежението е огромно. Те мислят за всичко. Мислят за феновете, за шума, за всичко", добави Хасан.

Изпълненията на египтяните бяха прецизни, включително това на капитана и звезда на отбора Мохамед Салах, който преди е пропускал дузпи в ключови моменти за страната си, включително срещу Сенегал в квалификациите за предишното Световно първенство, когато тимът му не успя да се класира.

"Толкова съм горд, че изиграха такъв силен мач от началото до последната минута. Мисля, че в 90% от срещата контролирахме действието. Австралия изигра страхотен двубой. Те бяха чудесен опонент. И с цялото ми уважение към тях, ние поставихме много напрежение върху тях. Пропуснахме много шансове, а когато Омар Мармуш не се възползва от подаръка (в началото на второто полувреме), си помислих, че нещо не върви както трябва, но премислихме игровия план, направихме няколко промени и се получи", добави египетският наставник.