Никола Цолов на прага на Формула 1: Българският талант ще дебютира през 2027 година?

Сензационни новини долетяха от Испания – според авторитетното издание SoyMotor, Никола Цолов е на път да сбъдне мечтата на милиони българи и да стане титулярен пилот във Формула 1 през 2027 година. Младият ас, наричан с гордост „Българския лъв“, е впечатлил ръководството на Ред Бул до такава степен, че вече се обсъжда неговото име за основен състезател в отбора на Racing Bulls.

Според източници, близки до екипа, съдбата на Цолов е тясно свързана с решенията на четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Ако нидерландецът остане в Ред Бул, Лиам Лоусън ще трябва да отстъпи мястото си, а Цолов ще си партнира с Арвид Линдблад. В случай, че Верстапен напусне, пред „биковете“ ще се отвори сложен избор за новия състав, като българинът остава сред фаворитите за титулярно място.

Никола Цолов се присъедини към академията на Ред Бул в началото на 2025 година и веднага започна да трупа успехи. С екипа на „биковете“ той завърши на второ място във Формула 3 през миналия сезон, а през настоящата година се състезава във Формула 2 с отбора на Кампос. След първите пет старта, Цолов заема престижното второ място в генералното класиране, изоставайки само с 6 точки от лидера Габриеле Мини.

Ако всичко върви по план, през 2027 година България ще има свой представител сред елита на световния автомобилен спорт. Никола Цолов не само прославя родината си, но и вдъхновява ново поколение млади таланти да мечтаят смело.