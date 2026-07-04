Удължиха забраната за руски и беларуски лекоатлети на международни състезания

Международна асоциация на лекоатлетическите федерации потвърди решението си да изключи руски и беларуски спортисти от международни състезания, четири години след като първоначално наложи санкции заради нахлуването в Украйна, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
Световната атлетика гласува за прекратяване на осемгодишното наказание за допинг на Руската федерация по лека атлетика, наложено през 2023 г., но остави в сила забраната за участие на руски и беларуски спортисти заради нахлуването в Украйна.
„Представихме варианти, които Съветът да разгледа по този въпрос, но първоначалното решение остава за санкциите, които защитават почтеността и честността на нашите състезания, без осезаемо движение към мирни преговори“, заяви президентът на Световната атлетика Себастиан Коу в изявление.
Съобщението идва два месеца след като Международният олимпийски комитет премахна всички ограничения за беларуските спортисти, разчиствайки пътя за завръщането им в международни състезания.
Няколко руски параатлети получиха места да се състезават под техен флаг на Зимните параолимпийски игри в Милано Кортина по-рано тази година.
Световната атлетика също посочи щетите по атлетическата инфраструктура в Украйна в съобщението си от петък, заявявайки, че способността на Украйна и нейните спортисти да тренират и да се състезават остава силно компрометирана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #3
15:29 04.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Госあ
До коментар #3 от "Никой не се интересува от мнението ти.":Мнението ми е продиктувано от исторически събития с един резултат - спукани нацистки каски
Коментиран от #5, #7, #10
15:32 04.07.2026
5 Тихо пико4!
До коментар #4 от "Госあ":Не си компетентен.
15:37 04.07.2026
6 Правилно
Коментиран от #16, #18, #20
15:38 04.07.2026
7 Отец Дионисий
До коментар #4 от "Госあ":Изтреблението на орки не е нацизъм а дело богоугодно чадо мое.
Коментиран от #14, #17
15:40 04.07.2026
8 Беларус
15:42 04.07.2026
9 Ало ФИФА
15:43 04.07.2026
10 Ами
До коментар #4 от "Госあ":Изгорялите ватенки са 20 пъти повече от спуканите нацистки кадкии.Исторически факти.Така е били така е сега,така и ще бъде.
15:45 04.07.2026
11 Зико
15:46 04.07.2026
12 Отнасят се с ватенките като с чумави
15:47 04.07.2026
13 Тома
15:50 04.07.2026
14 Куку попе
До коментар #7 от "Отец Дионисий":,🦜🦜🦜🦜🦜♾️
16:12 04.07.2026
15 пешо
16:16 04.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 пешо
До коментар #7 от "Отец Дионисий":кой предаде левски - попа
Коментиран от #21
16:18 04.07.2026
18 Виждащ
До коментар #6 от "Правилно":Съгласен.
16:26 04.07.2026
19 факуса
16:42 04.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Един
До коментар #17 от "пешо":Левски го предаде Тодор Батков.
17:17 04.07.2026
22 Браво
17:17 04.07.2026