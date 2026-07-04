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Удължиха забраната за руски и беларуски лекоатлети на международни състезания
  Тема: Украйна

Удължиха забраната за руски и беларуски лекоатлети на международни състезания

4 Юли, 2026 15:23 700 22

  • лека атлетика-
  • русия-
  • спортисти-
  • беларус

Асоциацията остави в сила забраната за участие на руски и беларуски спортисти заради нахлуването в Украйна

Удължиха забраната за руски и беларуски лекоатлети на международни състезания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международна асоциация на лекоатлетическите федерации потвърди решението си да изключи руски и беларуски спортисти от международни състезания, четири години след като първоначално наложи санкции заради нахлуването в Украйна, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Световната атлетика гласува за прекратяване на осемгодишното наказание за допинг на Руската федерация по лека атлетика, наложено през 2023 г., но остави в сила забраната за участие на руски и беларуски спортисти заради нахлуването в Украйна.

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„Представихме варианти, които Съветът да разгледа по този въпрос, но първоначалното решение остава за санкциите, които защитават почтеността и честността на нашите състезания, без осезаемо движение към мирни преговори“, заяви президентът на Световната атлетика Себастиан Коу в изявление.

Съобщението идва два месеца след като Международният олимпийски комитет премахна всички ограничения за беларуските спортисти, разчиствайки пътя за завръщането им в международни състезания.

Няколко руски параатлети получиха места да се състезават под техен флаг на Зимните параолимпийски игри в Милано Кортина по-рано тази година.

Световната атлетика също посочи щетите по атлетическата инфраструктура в Украйна в съобщението си от петък, заявявайки, че способността на Украйна и нейните спортисти да тренират и да се състезават остава силно компрометирана.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    25 4 Отговор
    Когато науката, спорта и изкуството се политизират, то тогава с голяма степен на достоверност можем да говорим за нацизъм

    Коментиран от #3

    15:29 04.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Госあ

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Никой не се интересува от мнението ти.":

    Мнението ми е продиктувано от исторически събития с един резултат - спукани нацистки каски

    Коментиран от #5, #7, #10

    15:32 04.07.2026

  • 5 Тихо пико4!

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Не си компетентен.

    15:37 04.07.2026

  • 6 Правилно

    3 20 Отговор
    Тази Измет няма място в света на цивилизацията.

    Коментиран от #16, #18, #20

    15:38 04.07.2026

  • 7 Отец Дионисий

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Изтреблението на орки не е нацизъм а дело богоугодно чадо мое.

    Коментиран от #14, #17

    15:40 04.07.2026

  • 8 Беларус

    16 1 Отговор
    Беларус не са нахлували никъде.

    15:42 04.07.2026

  • 9 Ало ФИФА

    19 1 Отговор
    Кога ще забраните САЩ и Израел.

    15:43 04.07.2026

  • 10 Ами

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Изгорялите ватенки са 20 пъти повече от спуканите нацистки кадкии.Исторически факти.Така е били така е сега,така и ще бъде.

    15:45 04.07.2026

  • 11 Зико

    16 1 Отговор
    Израелските кога ще ги изхвърлят?

    15:46 04.07.2026

  • 12 Отнасят се с ватенките като с чумави

    1 10 Отговор
    😅😅😅😅😅😅

    15:47 04.07.2026

  • 13 Тома

    13 1 Отговор
    А на краварите и евреите кога.Или всичко е пунтамара

    15:50 04.07.2026

  • 14 Куку попе

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Отец Дионисий":

    ,🦜🦜🦜🦜🦜♾️

    16:12 04.07.2026

  • 15 пешо

    6 1 Отговор
    най голямата простотия да бъркаш политиката със спорта но това е западната демокрация

    16:16 04.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пешо

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Отец Дионисий":

    кой предаде левски - попа

    Коментиран от #21

    16:18 04.07.2026

  • 18 Виждащ

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Правилно":

    Съгласен.

    16:26 04.07.2026

  • 19 факуса

    4 0 Отговор
    а сащисани и исраелски що не са отстранени

    16:42 04.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    Левски го предаде Тодор Батков.

    17:17 04.07.2026

  • 22 Браво

    0 0 Отговор
    Само така

    17:17 04.07.2026

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