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Реал Мадрид привлече Дензъл Дъмфрис от Интер

Реал Мадрид привлече Дензъл Дъмфрис от Интер

5 Юли, 2026 17:10 530 0

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Реал е активирал клаузата за освобождаване на 30-годишния футболист от 20 милиона евро

Реал Мадрид привлече Дензъл Дъмфрис от Интер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид подписа с Дензъл Дъмфрис от Интер Милано, съобщават от испанския клуб в неделя. Договорът на национална на Нидерландия с мадридчани е за четири сезона, предаде БТА.

Клубовете не разкриха финансови подробности, но медийни съобщения твърдят, че Реал е активирал клаузата за освобождаване на 30-годишния футболист от 20 милиона евро.

Дензъл Дъмфрис напуска Интер Милано след пет години. През 2011 година бранителят премина от ПСВ Айндховен в Интер, записвайки 207 участия за италианския клуб, отбелязвайки 27 гола и подавайки 28 асистенции.

Нидерландският национал спечели общо осем трофея с Интер, включително две титли в Серия А и три купи на Италия.

Дъмфрис е четвъртото ново попълнение за Реал Мадрид на този трансферен период след Марк Кукурея, Бернардо Силва и Ибрахима Конате.

Президентът на Реал Флорентино Перес обеща по време на кампанията си за преизбиране да засили защитните възможности на състава и определи Дъмфрис като ключова трансферна цел. Дъмфрис беше и част от отбора на Нидерландия за Световното първенство, където "оранжевите" бяха елиминирани след дузпи от Мароко на 1/16-финалите.


Испания
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