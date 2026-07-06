Скандал във футбола: Сеп Блатер остро осъди ФИФА заради отменения червен картон на американския нападател

Футболната общественост е разтърсена от нова буря – този път поводът е отмененият червен картон на американския национал Фоларин Балогун. Сред най-гласовитите опоненти на решението се нареди и легендарният бивш президент на ФИФА Сеп Блатер, който не спести остри думи към ръководството на световната футболна централа.
В емоционално изявление в социалните мрежи, Блатер изрази дълбокото си възмущение от случилото се. „Червените картони не се отменят по телефона, нито под натиск от висши държавни лица. Това трябва да става само чрез прозрачни процедури, ясни правила и независими комисии“, подчерта той. Блатер не скри подозренията си, че намесата на американския президент е изиграла ключова роля за оневиняването на Балогун точно преди решителен мач от елиминациите на Световното първенство.
„Къде отиваш, ФИФА?“, пита риторично Блатер, като предупреждава, че подобни действия разклащат доверието в най-популярния спорт на планетата. По думите му, футболът никога не бива да се превръща в инструмент за политическо влияние и манипулации.
Припомняме, че по-рано тази година Сеп Блатер вече призова за бойкот на Световното първенство, а сега отново настоява за спазване на етичните норми и защита на спортната чест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някой гледа
17:03 06.07.2026
2 Бялджип
След това, Славков беше омаскарен с една дебела лъжа от BBC. Английски журналистически мошеници създадоха измислен филм и го разпространиха. Батето беше съсипан, този стар плъх мазно се измъкна ,не направи нищо за да изобличи измамниците...
Коментиран от #4
17:04 06.07.2026
3 Някой
Хората, които се чудят как това е възможно, да си гледат работата (или да си духат супата)!
17:07 06.07.2026
4 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Бялджип":И къде видя връзката на опозоряването на Батето и Сеп Блатер. Англичаните изгониха Сеп Блатер, щото не им подари нито една световна титла. Пък Батето го хванаха на калъп, да взема пари за подкрепа на Лондонската олимпиада.
Коментиран от #5
17:16 06.07.2026
5 Бялджип
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Вместо да пишеш празни лъжи и измислици, по-добре изгледай отново филмчето "Да купиш игрите", създаден от английските журналисти-бандити. Не е по-дълъг от 6-7 минути. Виж къде Батето иска пари, къде изобщо говори той за пари или нещо друго в което бандитите искат да го набутат. Има сърбин, който се пазари, но Батето не споменава нито дума в тази връзка!
Естествено английските гангстери, тогава с голямата власт на медията си, изкривиха истината и омаскариха нашия.
17:24 06.07.2026
6 сащисан кравар
17:27 06.07.2026
7 Констатация
17:28 06.07.2026