Паоло Малдини – легендата, която може да вдъхне нов живот на италианския футбол

След поредния горчив провал на националния отбор на Италия да се класира за Световното първенство, в Рим се усеща нуждата от дълбока промяна. В центъра на вниманието сега застава Паоло Малдини – човек, чието име е синоним на класа, отдаденост и успехи както на терена, така и извън него.

Новият президент на Италианската футболна федерация, Джовани Малаго, не крие амбициите си за рестарт на „скуадра адзура“. В интервю за Rai Radio 1 той разкри, че е отправил официално предложение към Малдини да поеме ролята на технически директор на националния тим. Малаго определи бившия капитан на Милан като „перфектния избор“, подчертавайки неговия богат опит както като футболист, така и като ръководител.

Паоло Малдини е истинска икона на италианския футбол. С впечатляващите си 5 трофея от Шампионската лига и 7 титли от Серия „А“ с екипа на Милан, той се нарежда сред най-успешните защитници в историята на играта. Освен това, с 126 мача за националния отбор, Малдини е символ на постоянство и професионализъм. След края на активната си кариера, той доказа мениджърските си качества като технически директор на Милан между 2019 и 2023 година.

Една от първите задачи на бъдещия технически директор ще бъде изборът на нов национален селекционер. Сред фаворитите за поста се открояват имената на Антонио Конте и Роберто Манчини – двама специалисти с богат опит и доказани успехи на международната сцена.

Джовани Малаго подчерта, че все още нищо не е окончателно решено и че се обмислят и алтернативни варианти. „До края на седмицата ще направим пълен анализ на ситуацията около треньорския пост“, заяви той. Малаго, който има дългогодишен опит като президент на Италианския олимпийски комитет и организационния комитет на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, увери, че подходът ще бъде внимателен и стратегически.