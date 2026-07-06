Джани Инфантино разсейва съмненията: „ФИФА не се поддава на външен натиск за червения картон на Балогун“

Футболната общественост бе разтърсена от неочакван обрат – червеният картон на американския нападател Фоларин Балогун бе отменен, което му позволи да се включи в решаващия осминафинал срещу Белгия. Това развитие предизвика лавина от коментари, подозрения и остри критики, особено след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял по телефона с президента на ФИФА Джани Инфантино по темата.
Всичко започна по време на напрегнатата среща между САЩ и Босна и Херцеговина, когато Балогун бе изгонен от терена след спорно решение на съдията Рафаел Клаус. По правилник, това трябваше да го извади от следващия мач – ключов сблъсък за американците. Изненадващо, ФИФА обяви, че санкцията е отменена, което предизвика бурни реакции и обвинения в задкулисни игри.
Доналд Тръмп не остана безучастен. Той публично благодари на ФИФА за „правилното решение“ и не пропусна да хвърли сянка на съмнение върху съдията, наричайки го „малко подозрителен“. Бившият президент на САЩ призна, че е настоял пред Инфантино за преразглеждане на случая, след като осъзнал, че наказанието може да лиши отбора от един от най-важните му играчи.
В отговор на надигналата се вълна от критики, включително от именити треньори като Томас Тухел и Юрген Клоп, Джани Инфантино излезе с официално изявление. Той подчерта, че дисциплинарните органи на ФИФА действат напълно самостоятелно и решенията им се основават единствено на фактите и правилата. > „Независимостта на нашите институции е в основата на доверието във футбола. Всяка намеса би подкопала почтеността на играта“, категоричен бе Инфантино.
Инфантино не отрече, че е разговарял с Доналд Тръмп, но определи това като част от обичайните си контакти с държавни глави и представители на футболната общност по целия свят. Той увери, че по време на разговора е обяснил, че случаят ще бъде разгледан от независимите съдебни органи на ФИФА, без външна намеса.
В заключение, президентът на ФИФА подчерта, че макар понякога да е изненадан от решенията на дисциплинарните комисии, винаги ги уважава, защото именно върховенството на закона и независимостта на институциите гарантират честността и прозрачността на футболните състезания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шоо
22:47 06.07.2026
2 РЕАЛИСТ
22:47 06.07.2026
3 Гнусни са
22:50 06.07.2026
4 Стига
22:54 06.07.2026
5 Авеее
Краварят за една бройка не счупи глезена на опонента си и напълно си заслужава "спорното решение" тъй де червения картон!
Опорочиха футбола, след като и Бай Дончо, който не беше гледал мач до ония ден взе да се меси!
22:58 06.07.2026
6 Лост
23:01 06.07.2026
7 Инфантилино Мусолини
Бойкот на тоя посредствен бизнес.
23:07 06.07.2026
8 Да бе,
23:08 06.07.2026
9 Айляк
Не само във футбола, а навсякъде и за всичко.
Един път компромис с Кристиано, Меси и Кейн...и айде сега и чобанчето. И то чрез Тръмп.
И всичко това заради рекламите.
Инфантино не струва - този швайц пряко вкара футбола в политиката.
Коментиран от #13
23:16 06.07.2026
10 Пилотът Гошу
23:18 06.07.2026
11 Оги
23:19 06.07.2026
12 Отряд1
Хем са независими, хем са на ФИФА ... това някаква шега ли е, или аз не разбирам?
23:29 06.07.2026
13 Отряд 1
До коментар #9 от "Айляк":Напротив, живеем в свят на правила, при които (правила) правото на силния стои в центъра на правилата. Това си е стар "природен закон" отпреди да се появят хората...
23:31 06.07.2026
14 РЕАЛИСТ
23:44 06.07.2026
15 Иван
00:07 07.07.2026