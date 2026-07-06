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Джани Инфантино разсейва съмненията: „ФИФА не се поддава на външен натиск за червения картон на Балогун“

Джани Инфантино разсейва съмненията: „ФИФА не се поддава на външен натиск за червения картон на Балогун“

6 Юли, 2026 22:42 852 15

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  • футболни новини-
  • световно първенство

Президентът на ФИФА категорично отрече намеса в отменянето на наказанието на американския нападател, въпреки телефонния разговор с Доналд Тръмп

Джани Инфантино разсейва съмненията: „ФИФА не се поддава на външен натиск за червения картон на Балогун“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната общественост бе разтърсена от неочакван обрат – червеният картон на американския нападател Фоларин Балогун бе отменен, което му позволи да се включи в решаващия осминафинал срещу Белгия. Това развитие предизвика лавина от коментари, подозрения и остри критики, особено след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял по телефона с президента на ФИФА Джани Инфантино по темата.

Всичко започна по време на напрегнатата среща между САЩ и Босна и Херцеговина, когато Балогун бе изгонен от терена след спорно решение на съдията Рафаел Клаус. По правилник, това трябваше да го извади от следващия мач – ключов сблъсък за американците. Изненадващо, ФИФА обяви, че санкцията е отменена, което предизвика бурни реакции и обвинения в задкулисни игри.

Доналд Тръмп не остана безучастен. Той публично благодари на ФИФА за „правилното решение“ и не пропусна да хвърли сянка на съмнение върху съдията, наричайки го „малко подозрителен“. Бившият президент на САЩ призна, че е настоял пред Инфантино за преразглеждане на случая, след като осъзнал, че наказанието може да лиши отбора от един от най-важните му играчи.

В отговор на надигналата се вълна от критики, включително от именити треньори като Томас Тухел и Юрген Клоп, Джани Инфантино излезе с официално изявление. Той подчерта, че дисциплинарните органи на ФИФА действат напълно самостоятелно и решенията им се основават единствено на фактите и правилата. > „Независимостта на нашите институции е в основата на доверието във футбола. Всяка намеса би подкопала почтеността на играта“, категоричен бе Инфантино.

Инфантино не отрече, че е разговарял с Доналд Тръмп, но определи това като част от обичайните си контакти с държавни глави и представители на футболната общност по целия свят. Той увери, че по време на разговора е обяснил, че случаят ще бъде разгледан от независимите съдебни органи на ФИФА, без външна намеса.

В заключение, президентът на ФИФА подчерта, че макар понякога да е изненадан от решенията на дисциплинарните комисии, винаги ги уважава, защото именно върховенството на закона и независимостта на институциите гарантират честността и прозрачността на футболните състезания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шоо

    29 0 Отговор
    Верваме ти, Инфантино. Клоун. Ама белгийците пак ще ги опукат.

    22:47 06.07.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    23 1 Отговор
    За ФИФА не знам, ама ти лично се поялия, след като ти звънна Тръмп. Не помня такъв случай досега. Нали основно правило на ФИФА беше " никакво влияние от страна на политици"

    22:47 06.07.2026

  • 3 Гнусни са

    24 0 Отговор
    Американците осмърдяха целия свят вече. Посегнаха и на световното. Противна история

    22:50 06.07.2026

  • 4 Стига

    7 5 Отговор
    С тия конспирации. САЩ имат сили да спечелят първенството, могат да ги спрат само Франция, Испания, Португалия, Аржентина, Белгия, Англия и Норвегия.

    22:54 06.07.2026

  • 5 Авеее

    21 0 Отговор
    Тьпанаp същия ма3няp, като шефа на нато! Пдложи се на Бай Дончо и той не пропусна да си избърше краката в него!
    Краварят за една бройка не счупи глезена на опонента си и напълно си заслужава "спорното решение" тъй де червения картон!
    Опорочиха футбола, след като и Бай Дончо, който не беше гледал мач до ония ден взе да се меси!

    22:58 06.07.2026

  • 6 Лост

    15 0 Отговор
    Джани Инфантилния може да ги приказва само в детската градина тези неща.

    23:01 06.07.2026

  • 7 Инфантилино Мусолини

    7 0 Отговор
    Политкоректния прези на Фифа заедно с Тръмп туриха кръста на футбола в света.
    Бойкот на тоя посредствен бизнес.

    23:07 06.07.2026

  • 8 Да бе,

    9 0 Отговор
    Кой ти вярва?

    23:08 06.07.2026

  • 9 Айляк

    9 0 Отговор
    Живеем вече в свят без правила.
    Не само във футбола, а навсякъде и за всичко.
    Един път компромис с Кристиано, Меси и Кейн...и айде сега и чобанчето. И то чрез Тръмп.
    И всичко това заради рекламите.
    Инфантино не струва - този швайц пряко вкара футбола в политиката.

    Коментиран от #13

    23:16 06.07.2026

  • 10 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Ма как бе, хич даже...

    23:18 06.07.2026

  • 11 Оги

    5 0 Отговор
    Хахаааааа, хахааааа, пълен клоун. Абсолютен палячо, нямало никакво знамение, че разговарял с рижия кукувец, хахаааааа, няма такъв смешко.

    23:19 06.07.2026

  • 12 Отряд1

    3 0 Отговор
    "...от независимите съдебни органи на ФИФА..."

    Хем са независими, хем са на ФИФА ... това някаква шега ли е, или аз не разбирам?

    23:29 06.07.2026

  • 13 Отряд 1

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Айляк":

    Напротив, живеем в свят на правила, при които (правила) правото на силния стои в центъра на правилата. Това си е стар "природен закон" отпреди да се появят хората...

    23:31 06.07.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Стана прецедент. Сега Англия иска същото. Отмяна на наказанието за червен картон. Този тиквеник на снимката отвори кутията на Пандора. Уплаши се , че Тръмп ще го прати в Гуантанамо.

    23:44 06.07.2026

  • 15 Иван

    0 0 Отговор
    Тоя Инфантилния е пълен гнусар, мазняр и много противна мутра. Егати лъжеца, имало комисия, тая комисия е като Българската прокуратура, уж независима ама не е. ПедалИталянски.

    00:07 07.07.2026

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