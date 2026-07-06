Джани Инфантино разсейва съмненията: „ФИФА не се поддава на външен натиск за червения картон на Балогун“

Футболната общественост бе разтърсена от неочакван обрат – червеният картон на американския нападател Фоларин Балогун бе отменен, което му позволи да се включи в решаващия осминафинал срещу Белгия. Това развитие предизвика лавина от коментари, подозрения и остри критики, особено след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял по телефона с президента на ФИФА Джани Инфантино по темата.

Всичко започна по време на напрегнатата среща между САЩ и Босна и Херцеговина, когато Балогун бе изгонен от терена след спорно решение на съдията Рафаел Клаус. По правилник, това трябваше да го извади от следващия мач – ключов сблъсък за американците. Изненадващо, ФИФА обяви, че санкцията е отменена, което предизвика бурни реакции и обвинения в задкулисни игри.

Доналд Тръмп не остана безучастен. Той публично благодари на ФИФА за „правилното решение“ и не пропусна да хвърли сянка на съмнение върху съдията, наричайки го „малко подозрителен“. Бившият президент на САЩ призна, че е настоял пред Инфантино за преразглеждане на случая, след като осъзнал, че наказанието може да лиши отбора от един от най-важните му играчи.

В отговор на надигналата се вълна от критики, включително от именити треньори като Томас Тухел и Юрген Клоп, Джани Инфантино излезе с официално изявление. Той подчерта, че дисциплинарните органи на ФИФА действат напълно самостоятелно и решенията им се основават единствено на фактите и правилата. > „Независимостта на нашите институции е в основата на доверието във футбола. Всяка намеса би подкопала почтеността на играта“, категоричен бе Инфантино.

Инфантино не отрече, че е разговарял с Доналд Тръмп, но определи това като част от обичайните си контакти с държавни глави и представители на футболната общност по целия свят. Той увери, че по време на разговора е обяснил, че случаят ще бъде разгледан от независимите съдебни органи на ФИФА, без външна намеса.

В заключение, президентът на ФИФА подчерта, че макар понякога да е изненадан от решенията на дисциплинарните комисии, винаги ги уважава, защото именно върховенството на закона и независимостта на институциите гарантират честността и прозрачността на футболните състезания.