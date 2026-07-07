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Карло Анчелоти: Въпреки разочарованието, вярата в бъдещето на Бразилия е непоклатима

Карло Анчелоти: Въпреки разочарованието, вярата в бъдещето на Бразилия е непоклатима

7 Юли, 2026 17:42 427 4

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  • мондиал 2026-
  • селекционер-
  • карло анчелоти-
  • обръщение-
  • социалните мрежи

Легендарният треньор изпрати послание на надежда след драматичното отпадане от Световното първенство

Карло Анчелоти: Въпреки разочарованието, вярата в бъдещето на Бразилия е непоклатима - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След неочакваното и болезнено отпадане на Бразилия от Мондиал 2026, националният селекционер Карло Анчелоти не скри разочарованието си. В емоционално обръщение в социалните мрежи, италианският специалист сподели, че болката от провала е огромна, но увереността в отбора и неговото бъдеще остава непоклатима.

„Днес е един от онези дни, в които сърцето тежи. Болката е голяма, но нашата вяра в това, което изграждаме, не се променя. Ще продължим да работим заедно за националния отбор. Винаги рамо до рамо. Винаги Бразилия!“, написа опитният наставник, вдъхвайки кураж на феновете и играчите.

Въпреки ранното напускане на световната сцена, Бразилската футболна федерация демонстрира доверие към Анчелоти. Ръководството официално потвърди, че италианецът ще продължи да води „селесао“ и през следващите години, като целта е Мондиал 2030.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Анчелоти и синът му са опасни за всеки футболен отбор ,който ги наеме .

    17:45 07.07.2026

  • 2 Треньор

    0 1 Отговор
    Тези Бразилци са много добри индивидуално, поросто нямат качествен треньор от години.

    17:48 07.07.2026

  • 3 Айде

    0 0 Отговор
    И ние вярваме в бъдещето на България! Някой ден!

    17:57 07.07.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    Бразилците нямат лидери и качествено поколение от Феномена насам. Иначе като игра тотално им куца и пресата и поне 70-80% от станалите отбори са по-добри от тях. Само формално уж някой пресира и дори не се стига до опит за отнемане. Иначе мачът с Норвегия бе решен от класата в мача на вратарят им и Холанд. При други можеха да загубят и 3:0. Бразилия можеше да го кара на късмет, но нямат някой който да поведе отбора. Нищо че уж имат добри играчи като Рафиня, Винисиус, Алисон, в защита и други.

    18:20 07.07.2026

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