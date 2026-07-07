Карло Анчелоти: Въпреки разочарованието, вярата в бъдещето на Бразилия е непоклатима

След неочакваното и болезнено отпадане на Бразилия от Мондиал 2026, националният селекционер Карло Анчелоти не скри разочарованието си. В емоционално обръщение в социалните мрежи, италианският специалист сподели, че болката от провала е огромна, но увереността в отбора и неговото бъдеще остава непоклатима.

„Днес е един от онези дни, в които сърцето тежи. Болката е голяма, но нашата вяра в това, което изграждаме, не се променя. Ще продължим да работим заедно за националния отбор. Винаги рамо до рамо. Винаги Бразилия!“, написа опитният наставник, вдъхвайки кураж на феновете и играчите.

Въпреки ранното напускане на световната сцена, Бразилската футболна федерация демонстрира доверие към Анчелоти. Ръководството официално потвърди, че италианецът ще продължи да води „селесао“ и през следващите години, като целта е Мондиал 2030.