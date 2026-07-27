Германски отбранителни компании могат да бъдат изместени от американски

Някои германски отбранителни компании се опасяват, че ще загубят надеждните си доставки на магнити, ако американската Energy Fuels придобие германската Vacuumschmelze (VAC), съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Energy Fuels, водещ американски производител на редкоземни метали и уран, възнамерява да придобие Vacuumschmelze, водещ западен производител на магнити за отбранителни и автомобилни компании, за 1,9 милиарда долара. Сделката може да подкопае усилията на Европа за изграждане на надеждни вериги за доставки на критични промишлени компоненти, предупреждава агенцията. Някои германски отбранителни компании са загрижени, че биха могли да се сблъскат с недостиг на магнити, ако Vacuumschmelze доставя предимно на американски компании, подчерта източник на Bloomberg.

Германското министерство на икономиката преглежда условията на потенциалната сделка, съобщава агенцията. Според агенцията е малко вероятно Берлин да блокира сделката, но може да наложи допълнителни условия за нейното одобрение.