Цветлин Йовчев: Външното ни министерство трябва да повика иранския посланик и да поиска обяснение

Министерството на външните работи трябва да заеме ясна позиция и да повика посланика на Иран. Това заяви бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Коментарът му е по повод нотата от посолството на Ислямска република Иран във връзка с разполагането на самолети от ВВС на САЩ на летище "Безмер".

Първоначално Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват територията ѝ за военни операции срещу Техеран, като заяви, че подобен ход би превърнал София в съучастник в това, което Иран определи като "агресия и военни престъпления". На 27 юли говорителят на МВнР на Иран обяви, че лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното си решение.

"В края на краищата трябва да му се поиска обяснение, без България да влиза в обяснителен режим. Включително, ако се наложи, може да предприемем мерки и да изтеглим нашия посланик за консултации в София, но трябва да има някаква реакция на тези заплахи. В никакъв случай обаче тази реакция не трябва да означава да обясняваме на Иран нашите действия. Не е необходимо да се обясняваме на никого. Отново искам да кажа, че това за мен е изключително правилно решение на правителството в момента", каза той.

"Това беше изключително правилно решение. То бе продиктувано не само от договора, който имаме и трябва да изпълним с нашите съюзници, но и от морална гледна точка, тъй като ние разчитаме на тяхната подкрепа и защита при евентуална заплаха за сигурността ни", посочи Йовчев.

Относно така наречената "мрежа от проксита", той подчерта, че не е чувал нито един експерт или доклад да представя факти в тази насока.

"Аз не мисля, че към момента в България има сериозна мрежа от проксита, които да могат да бъдат активирани в полза на Иран. Разбира се, това не трябва да ни успокоява. Когато задаваме въпроса дали има опасност, трябва да го разгледаме в поне две основни насоки. Едната е дали има риск от пряка атака. Вероятността за такъв риск обаче е минимална - бих го нарекъл дори приемлив риск в тази ситуация. Първо, защото България не е толкова атрактивна цел и мотивацията да бъде атакувана е сравнимо ниска, независимо от заплахите, които се отправят в момента", успокои бившият вицепремиер.

Той обясни, че България се намира на дистанция, която е на ръба на най-технологично развитите оръжия на Иран. За да достигнат до страната ни, те трябва да преминат през територията на държави от НАТО - Турция и частично Гърция, където има доста сериозна противоракетна отбрана. Йовчев напомни още, че Съединените щати ще направят необходимото да усилят противоракетната отбрана на летището, където са разположени системите.

"И не на последно място, възможните вредни последствия за населението ще бъдат незначителни, тъй като това е военно летище, разположено на разстояние поне един километър от населени места. Така че дори при евентуален успешен удар, е много малко вероятно, последиците няма да са значителни и няма да се отразят съществено на хората", отбеляза Йовчев.

Той посочи още, че по отношение на евентуална терористична атака или саботаж от специалните служби на Иран или свързани с тях структури, българските служби трябва да предприемат съответните мерки.

"Ако трябва да кажем дали съществува риск - да, съществува, но той е минимален и в тази ситуация е приемлив", добави той.