Цветлин Йовчев: Външното ни министерство трябва да повика иранския посланик и да поиска обяснение

Министерството на външните работи трябва да заеме ясна позиция и да повика посланика на Иран. Това заяви бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.
Коментарът му е по повод нотата от посолството на Ислямска република Иран във връзка с разполагането на самолети от ВВС на САЩ на летище "Безмер".
Първоначално Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват територията ѝ за военни операции срещу Техеран, като заяви, че подобен ход би превърнал София в съучастник в това, което Иран определи като "агресия и военни престъпления". На 27 юли говорителят на МВнР на Иран обяви, че лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното си решение.
"В края на краищата трябва да му се поиска обяснение, без България да влиза в обяснителен режим. Включително, ако се наложи, може да предприемем мерки и да изтеглим нашия посланик за консултации в София, но трябва да има някаква реакция на тези заплахи. В никакъв случай обаче тази реакция не трябва да означава да обясняваме на Иран нашите действия. Не е необходимо да се обясняваме на никого. Отново искам да кажа, че това за мен е изключително правилно решение на правителството в момента", каза той.
"Това беше изключително правилно решение. То бе продиктувано не само от договора, който имаме и трябва да изпълним с нашите съюзници, но и от морална гледна точка, тъй като ние разчитаме на тяхната подкрепа и защита при евентуална заплаха за сигурността ни", посочи Йовчев.
Относно така наречената "мрежа от проксита", той подчерта, че не е чувал нито един експерт или доклад да представя факти в тази насока.
"Аз не мисля, че към момента в България има сериозна мрежа от проксита, които да могат да бъдат активирани в полза на Иран. Разбира се, това не трябва да ни успокоява. Когато задаваме въпроса дали има опасност, трябва да го разгледаме в поне две основни насоки. Едната е дали има риск от пряка атака. Вероятността за такъв риск обаче е минимална - бих го нарекъл дори приемлив риск в тази ситуация. Първо, защото България не е толкова атрактивна цел и мотивацията да бъде атакувана е сравнимо ниска, независимо от заплахите, които се отправят в момента", успокои бившият вицепремиер.
Той обясни, че България се намира на дистанция, която е на ръба на най-технологично развитите оръжия на Иран. За да достигнат до страната ни, те трябва да преминат през територията на държави от НАТО - Турция и частично Гърция, където има доста сериозна противоракетна отбрана. Йовчев напомни още, че Съединените щати ще направят необходимото да усилят противоракетната отбрана на летището, където са разположени системите.
"И не на последно място, възможните вредни последствия за населението ще бъдат незначителни, тъй като това е военно летище, разположено на разстояние поне един километър от населени места. Така че дори при евентуален успешен удар, е много малко вероятно, последиците няма да са значителни и няма да се отразят съществено на хората", отбеляза Йовчев.
Той посочи още, че по отношение на евентуална терористична атака или саботаж от специалните служби на Иран или свързани с тях структури, българските служби трябва да предприемат съответните мерки.
"Ако трябва да кажем дали съществува риск - да, съществува, но той е минимален и в тази ситуация е приемлив", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
Коментиран от #51
22:42 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Софийски селянин,Пенсионер
Кого ще плашим,гаргите на Иран цял късмет е че не сме по близо до тях иначе ще го отнесем като Кувейт Катар и Бахрейн..
22:49 27.07.2026
6 БКПейски малоумници
22:50 27.07.2026
7 Иманов
По-добре да си преподава в Библиотекарския. Единствено там ще му повярват младежите, които нямат никакъв житейски и политически опит.
Добре, че беше Ахмет Доган та да го издигне преди време, иначе щеше да си остане един обикновен преподавате, никому неизвестен.
22:52 27.07.2026
8 здравко тошков кондуктор
22:52 27.07.2026
9 Г-н Йовчев умен сте но кой да викаме
Коментиран от #11, #20
22:52 27.07.2026
10 1488
после ще пукаме чушки на балкона за зарзават
22:53 27.07.2026
11 Така е
До коментар #9 от "Г-н Йовчев умен сте но кой да викаме":Прав е военният министър
Коментиран от #47
22:53 27.07.2026
12 Дзак
Коментиран от #35, #37
22:54 27.07.2026
13 Дранг
22:54 27.07.2026
14 Неразбрал
22:55 27.07.2026
15 АБЕ
22:56 27.07.2026
16 цвитлинчо
22:58 27.07.2026
17 Все тая
Арабите поне имаха пари за ПВО. Ние с голг ъз
22:59 27.07.2026
18 Без име
22:59 27.07.2026
19 нннн
22:59 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЦИГАНИНА
До коментар #20 от "иван костов":Костов съсипа бг-то,а продължава да е на свобода?
Коментиран от #38
23:05 27.07.2026
22 В ямболска област живеят много наташки
23:11 27.07.2026
23 az СВО Победа 81
1. Не разбирам защо всички се правят на ощипани и изненадани от заявленията на Техеран???
2. От територията на България излитат самолети цистерни, които зареждат бомбардировачите, които бомбардират Иран.
3. Техеран има пълното право да се защитава срещу агресията, в това число като удари мястото, където са базирани част от тези самолети цистерни - Безмер.
4. Обясняват ни, че Турция и Гърция ни защититавали от иранските ракети/дронове, защото щели да ги свалят преди последните да долетят до България. Само че пропускат, че иранските ракети/дронове могат да заобиколят Гърция и Турция, и да нанесат удара си откъм Черно море прелитайки над руска територия....
5. Искам да попитам всички "умни" глави като тая от материала: Тогава какво правим???
Коментиран от #29, #34, #39
23:12 27.07.2026
24 АВЕ ТОЯ
23:13 27.07.2026
25 1 450 000 дебила
Коментиран от #31, #41
23:14 27.07.2026
26 Щеше да е по лесно и по честно да кажем
Коментиран от #45
23:18 27.07.2026
27 Роки
23:18 27.07.2026
28 аман от специалисти
23:23 27.07.2026
29 Ми какво правим Нищо
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":Никой нищо не казва какво ще стане с евентуалните жертви , как ще бъдат обещетени. Но ако загине човек за него това е края. Всеки човек е една Вселена. Управляващите не го знаят !?!
23:25 27.07.2026
30 ддвама
23:26 27.07.2026
31 0000000000
До коментар #25 от "1 450 000 дебила":Е за кого да гласуват. За банкенския умник ли или за другарите от позитано. Пилота поне не крал и не им е участвал в схемите. Сега се чуди от къде и как да закърпи тая пробита,фалирала фронтова територия.
23:28 27.07.2026
32 Смешник
Коментиран от #48
23:28 27.07.2026
33 хъхъ
23:32 27.07.2026
34 az СВО Победа 81
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":Примерен маршрут:
1. Старт от северен Иран, крайбрежието на Каспийско море.
2. Полет на север над Каспийско море.
3. Завой на запад към южната част на РФ.
4. Полет над южната територия над РФ и излизане над Черно море.
5. От Черно море към българската територия.
6. Финал в Безмер.
7. Приблизително общо разстояние от старта до финала 2620-2625 км., напълно по силите на иранските ракети.
8. Примерен полет по маршрут над територии с липса на вражески за Иран средства за ПВО.
9. Кво правим в такъв случай, а???? Освен погребенията с почести...
Коментиран от #44
23:34 27.07.2026
35 Щом цитираш калфин
До коментар #12 от "Дзак":Значи си зле с матряла
Ясно?
Той смени всичките парти бидейки " безпартиен " и жена му го уреди в ЕП без конкурс
Ясно ?!
23:35 27.07.2026
36 Цветелине земи са гръмни!
23:37 27.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Не просто на свобода,
До коментар #21 от "ЦИГАНИНА":А беше депутат и шеф на "етичната" комисия, най-неетичния и най-крадливия... Това, ако не е пък нарочно, пепел му тури.
23:43 27.07.2026
39 Те турция и гърция,
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":Ако стане нещо, себе си могат ли да защитят? Ще ни защитят, както ни защитаваха от кемтрейлите до сега. Хубаво, че от тези , последните избори, вече няма кемтрейли. Ама това сегашното си е война, за какви кемтрейли плямпам аз ....
23:47 27.07.2026
40 Соросоидите чисто и просто
Коментиран от #49
23:48 27.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
НЯКАКВИ АЯТОЛАСИ
ТРЪГНАЛИ ДА ЗАПЛАШВАТ
БЪЛГАРИЯ.
ВЕДНАГА ДА БЪДАТ ИЗГОНЕНИ ОТ
БЪЛГАРИЯ
ЧАЛМАРИТЕ.
23:49 27.07.2026
43 Тоя пиян ли е?
23:49 27.07.2026
44 ВЕРНО ЛИ БРЕ
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":ИЗДУХАНЯК?
ХАХА хахахахаха хахахахаха
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ
23:50 27.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 И за какво
23:53 27.07.2026
47 Трол на мирчев
До коментар #11 от "Така е":Ти наистина ли вярваш на думите на нашите поставени от посолствата yes-политици?
В случая агресора е сащ, не Иран. Иран се отбранява. Кой ще се отзове на член.5, след като западни държави затвориха въздушното си пространство за американски самолети?
23:56 27.07.2026
48 И не само за самолетчетата
До коментар #32 от "Смешник":Много има да обясняват, ама няма кой да поиска обяснение на САЩ. Сал идин ЦвИтИлин, ма и той зе, чи са обърка и вика от Иран дъ сми гу искали , убиясненийту. При САЩ дължимите, но недадени обяснения , са като външия и вътрешния им дълг, приближават 40 трилиона бройки.
23:56 27.07.2026
49 Да, ама ние лапахме мухите
До коментар #40 от "Соросоидите чисто и просто":и ние им го позволихме, на соросоидите. Кой е лудия, който яде двата зелника или който ги дава? Делото за спасение на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Пиша ти го това, защото още не е съвсем късно.
00:00 28.07.2026
50 Какво не ти е ясно бе предател долен!
00:10 28.07.2026
51 Ще му връчват "предупредителен протокол"
До коментар #1 от "Исторически парк":Милиционерска работа-)
00:14 28.07.2026
52 гочето
Все пояснения иска.
Иранците го казаха ясно че ставаме съучастници с тея цистерни ама кратунката иска пояснения.
Ами да отиде в Иран да му пояснят.
Таман ще го заведат да види разрушеното училище със 170 деца вътре.
00:20 28.07.2026
53 Соросоидите чисто и просто
00:22 28.07.2026