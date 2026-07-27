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Цветлин Йовчев: Външното ни министерство трябва да повика иранския посланик и да поиска обяснение

Цветлин Йовчев: Външното ни министерство трябва да повика иранския посланик и да поиска обяснение

27 Юли, 2026 22:41 1 024 53

  • цветлин йовчев-
  • външно министерство-
  • ирански посланик-
  • обяснения

"В края на краищата трябва да му се поиска обяснение, без България да влиза в обяснителен режим. Включително, ако се наложи, може да предприемем мерки и да изтеглим нашия посланик за консултации в София, но трябва да има някаква реакция на тези заплахи", коментира бившият шеф на ДАНС

Цветлин Йовчев: Външното ни министерство трябва да повика иранския посланик и да поиска обяснение - 1
Снимка: Радио Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи трябва да заеме ясна позиция и да повика посланика на Иран. Това заяви бившият вицепремиер, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Коментарът му е по повод нотата от посолството на Ислямска република Иран във връзка с разполагането на самолети от ВВС на САЩ на летище "Безмер".

Първоначално Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват територията ѝ за военни операции срещу Техеран, като заяви, че подобен ход би превърнал София в съучастник в това, което Иран определи като "агресия и военни престъпления". На 27 юли говорителят на МВнР на Иран обяви, че лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното си решение.

"В края на краищата трябва да му се поиска обяснение, без България да влиза в обяснителен режим. Включително, ако се наложи, може да предприемем мерки и да изтеглим нашия посланик за консултации в София, но трябва да има някаква реакция на тези заплахи. В никакъв случай обаче тази реакция не трябва да означава да обясняваме на Иран нашите действия. Не е необходимо да се обясняваме на никого. Отново искам да кажа, че това за мен е изключително правилно решение на правителството в момента", каза той.

"Това беше изключително правилно решение. То бе продиктувано не само от договора, който имаме и трябва да изпълним с нашите съюзници, но и от морална гледна точка, тъй като ние разчитаме на тяхната подкрепа и защита при евентуална заплаха за сигурността ни", посочи Йовчев.

Относно така наречената "мрежа от проксита", той подчерта, че не е чувал нито един експерт или доклад да представя факти в тази насока.

"Аз не мисля, че към момента в България има сериозна мрежа от проксита, които да могат да бъдат активирани в полза на Иран. Разбира се, това не трябва да ни успокоява. Когато задаваме въпроса дали има опасност, трябва да го разгледаме в поне две основни насоки. Едната е дали има риск от пряка атака. Вероятността за такъв риск обаче е минимална - бих го нарекъл дори приемлив риск в тази ситуация. Първо, защото България не е толкова атрактивна цел и мотивацията да бъде атакувана е сравнимо ниска, независимо от заплахите, които се отправят в момента", успокои бившият вицепремиер.

Той обясни, че България се намира на дистанция, която е на ръба на най-технологично развитите оръжия на Иран. За да достигнат до страната ни, те трябва да преминат през територията на държави от НАТО - Турция и частично Гърция, където има доста сериозна противоракетна отбрана. Йовчев напомни още, че Съединените щати ще направят необходимото да усилят противоракетната отбрана на летището, където са разположени системите.

"И не на последно място, възможните вредни последствия за населението ще бъдат незначителни, тъй като това е военно летище, разположено на разстояние поне един километър от населени места. Така че дори при евентуален успешен удар, е много малко вероятно, последиците няма да са значителни и няма да се отразят съществено на хората", отбеляза Йовчев.

Той посочи още, че по отношение на евентуална терористична атака или саботаж от специалните служби на Иран или свързани с тях структури, българските служби трябва да предприемат съответните мерки.

"Ако трябва да кажем дали съществува риск - да, съществува, но той е минимален и в тази ситуация е приемлив", добави той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    44 4 Отговор
    Обяснението: във война сте, мшки

    Коментиран от #51

    22:42 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Софийски селянин,Пенсионер

    51 1 Отговор
    Какви хуморестки приказва този хубостник неден...
    Кого ще плашим,гаргите на Иран цял късмет е че не сме по близо до тях иначе ще го отнесем като Кувейт Катар и Бахрейн..

    22:49 27.07.2026

  • 6 БКПейски малоумници

    42 3 Отговор
    В двете досегашни ирански ноти всичко е обяснено. Третата "нота" ще пристигне с 18 маха и муньовите шишовчета даже няма да имате време да рабзерете откъде ви е дошла!

    22:50 27.07.2026

  • 7 Иманов

    34 0 Отговор
    Йовчев направи толкова бели да толкова кратък период преди време, че може да му завиди човек.
    По-добре да си преподава в Библиотекарския. Единствено там ще му повярват младежите, които нямат никакъв житейски и политически опит.
    Добре, че беше Ахмет Доган та да го издигне преди време, иначе щеше да си остане един обикновен преподавате, никому неизвестен.

    22:52 27.07.2026

  • 8 здравко тошков кондуктор

    33 4 Отговор
    той на сащ не дава обеснение че на теб ли ще да даде бе плюнка,,,,,,кой беше ти че не се сеща май

    22:52 27.07.2026

  • 9 Г-н Йовчев умен сте но кой да викаме

    9 12 Отговор
    Ще трябва ние да унищожим чалмите вместо САЩ. Преди малко военният министър на Радев- генерал Димитър Стоянов допусна Иран да изстреля ракети срещу цивилното население на България, но тогава ще потърсим помощ от НАТО

    Коментиран от #11, #20

    22:52 27.07.2026

  • 10 1488

    15 1 Отговор
    на връх 9ти септември обесваме шофьора на самолет за ушите
    после ще пукаме чушки на балкона за зарзават

    22:53 27.07.2026

  • 11 Така е

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Г-н Йовчев умен сте но кой да викаме":

    Прав е военният министър

    Коментиран от #47

    22:53 27.07.2026

  • 12 Дзак

    7 5 Отговор
    Въпроса не е в риска, а в принципа! А и както каза Калфин - трябва да се дефинират съюзническите ангажименти!

    Коментиран от #35, #37

    22:54 27.07.2026

  • 13 Дранг

    22 1 Отговор
    Този винаги си е бил рязко неадекватен, в решенията си, най-добре е да не се слушат съветите му.

    22:54 27.07.2026

  • 14 Неразбрал

    9 0 Отговор
    Аз пък искам обяснение колко прави 2+2?

    22:55 27.07.2026

  • 15 АБЕ

    15 3 Отговор
    ТО И КАТО ГРЪМНА ЧЕРНОБИЛ НЯМАШЕ РАДИАЦИЯ, АМА УПРАВЛЕНЦИТЕ СЪРБАХА ЙОД,,А НИЕ РУПАХМЕ МАРУЛИ.

    22:56 27.07.2026

  • 16 цвитлинчо

    17 1 Отговор
    ти малоумен ли си ???

    22:58 27.07.2026

  • 17 Все тая

    16 1 Отговор
    Надявам се Иранците да думнат Безмер и да ви затворят човките. 🤷🏽‍♂️ Американците ЩЕЛИ да се погрижат 🤣🤣🤣 ша ма скъсаш от смех
    Арабите поне имаха пари за ПВО. Ние с голг ъз

    22:59 27.07.2026

  • 18 Без име

    8 0 Отговор
    Охлюв.

    22:59 27.07.2026

  • 19 нннн

    23 3 Отговор
    Е, това е нахалство! Влизаме във войната на страната на агресора и искаме обяснение от нападнатия. (?)

    22:59 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЦИГАНИНА

    16 0 Отговор

    До коментар #20 от "иван костов":

    Костов съсипа бг-то,а продължава да е на свобода?

    Коментиран от #38

    23:05 27.07.2026

  • 22 В ямболска област живеят много наташки

    6 3 Отговор
    Иран ще ги изтреби!

    23:11 27.07.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    14 3 Отговор
    Накратко:

    1. Не разбирам защо всички се правят на ощипани и изненадани от заявленията на Техеран???

    2. От територията на България излитат самолети цистерни, които зареждат бомбардировачите, които бомбардират Иран.

    3. Техеран има пълното право да се защитава срещу агресията, в това число като удари мястото, където са базирани част от тези самолети цистерни - Безмер.

    4. Обясняват ни, че Турция и Гърция ни защититавали от иранските ракети/дронове, защото щели да ги свалят преди последните да долетят до България. Само че пропускат, че иранските ракети/дронове могат да заобиколят Гърция и Турция, и да нанесат удара си откъм Черно море прелитайки над руска територия....

    5. Искам да попитам всички "умни" глави като тая от материала: Тогава какво правим???

    Коментиран от #29, #34, #39

    23:12 27.07.2026

  • 24 АВЕ ТОЯ

    16 0 Отговор
    ПИДАЛЧО ОТ ДЖАСКАНЕ В ЗАДНИЯ ДВОР СЪВСЕМ ИЗТРЕЩЯЛ. ЕГАТИ ГЛУПАКА.КАТО БЕШЕ ШЕФ НА ДАНС ШОФЬОРА МУ ГО ЧАЛАСТРИШЕ ДО ОТКАТ.

    23:13 27.07.2026

  • 25 1 450 000 дебила

    9 4 Отговор
    гласуваха за Мунчо!

    Коментиран от #31, #41

    23:14 27.07.2026

  • 26 Щеше да е по лесно и по честно да кажем

    6 1 Отговор
    НЕ , тази вълшебна думичка която българите не знам защо не обичат. НЕ беше нужно да се вдига излишен шум като се пита парламента и медиите да раздухват темата допълнително. Те САЩ ако искат да се разполагат на своя отговорност. Но да се бяга и клинчи от отговорност не ми допада.

    Коментиран от #45

    23:18 27.07.2026

  • 27 Роки

    5 1 Отговор
    С такива малоумници, направо прогресистите да обявят война на Иран.

    23:18 27.07.2026

  • 28 аман от специалисти

    5 0 Отговор
    Е няма що, трабваше тебе да те турят и за външен министър . Видя се какви ги вършеше , сега и акъл да даваш е малко невъзпитано ,ама карай.Бай Ганю срам няма. Да даваш това ,което нямаш е добър бизнес.

    23:23 27.07.2026

  • 29 Ми какво правим Нищо

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Никой нищо не казва какво ще стане с евентуалните жертви , как ще бъдат обещетени. Но ако загине човек за него това е края. Всеки човек е една Вселена. Управляващите не го знаят !?!

    23:25 27.07.2026

  • 30 ддвама

    0 0 Отговор
    аш па тоя, нема акъл за 2+2 ....

    23:26 27.07.2026

  • 31 0000000000

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "1 450 000 дебила":

    Е за кого да гласуват. За банкенския умник ли или за другарите от позитано. Пилота поне не крал и не им е участвал в схемите. Сега се чуди от къде и как да закърпи тая пробита,фалирала фронтова територия.

    23:28 27.07.2026

  • 32 Смешник

    2 1 Отговор
    България да иска обяснение от Иван!Ами какво да обяснява дипломатическата служба го е казала от ясно по ясно!!!По скоро искайте обяснение от САЩ що ни тропоса тези хем скъпи, хем дефектни самолетчета!!!

    Коментиран от #48

    23:28 27.07.2026

  • 33 хъхъ

    3 2 Отговор
    Иран също не е длъжен да ти обяснява. Когато от наша територия излитат самолети, които ще зареждат самолетите, нанасящи удари по Иран, то иранците имат право да отговорят. Кое не ти е ясно?

    23:32 27.07.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Примерен маршрут:

    1. Старт от северен Иран, крайбрежието на Каспийско море.

    2. Полет на север над Каспийско море.

    3. Завой на запад към южната част на РФ.

    4. Полет над южната територия над РФ и излизане над Черно море.

    5. От Черно море към българската територия.

    6. Финал в Безмер.

    7. Приблизително общо разстояние от старта до финала 2620-2625 км., напълно по силите на иранските ракети.

    8. Примерен полет по маршрут над територии с липса на вражески за Иран средства за ПВО.

    9. Кво правим в такъв случай, а???? Освен погребенията с почести...

    Коментиран от #44

    23:34 27.07.2026

  • 35 Щом цитираш калфин

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    Значи си зле с матряла
    Ясно?
    Той смени всичките парти бидейки " безпартиен " и жена му го уреди в ЕП без конкурс
    Ясно ?!

    23:35 27.07.2026

  • 36 Цветелине земи са гръмни!

    3 1 Отговор
    Много е лесно "с чужда пита майчин помин да правиш". Ами, вземи ти поискай обяснение да видим колко си мъж. 35 години сърбаме попари на разбирачи и виж до къде сме я докарали. Що не поискаш обяснение от шизофреника Трънчо. Айде да не е шизофреник - кукла на конци, със сигурност. Поискай обяснение от него, нали имаш лична позиция или нямаш?

    23:37 27.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не просто на свобода,

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ЦИГАНИНА":

    А беше депутат и шеф на "етичната" комисия, най-неетичния и най-крадливия... Това, ако не е пък нарочно, пепел му тури.

    23:43 27.07.2026

  • 39 Те турция и гърция,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Ако стане нещо, себе си могат ли да защитят? Ще ни защитят, както ни защитаваха от кемтрейлите до сега. Хубаво, че от тези , последните избори, вече няма кемтрейли. Ама това сегашното си е война, за какви кемтрейли плямпам аз ....

    23:47 27.07.2026

  • 40 Соросоидите чисто и просто

    3 1 Отговор
    Съсипаха хубавата ни държава. Всичко беше чудесно и всичко е съсипано. Пътища курорти здравеопазване образование търговия земеделие животновъдство промишленост всичко а населението изгонено и подменено с цветнокожи азиатци. Сега се опитват да ни натикат и във война !

    Коментиран от #49

    23:48 27.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 3 Отговор
    ТАКА Е .

    НЯКАКВИ АЯТОЛАСИ

    ТРЪГНАЛИ ДА ЗАПЛАШВАТ

    БЪЛГАРИЯ.

    ВЕДНАГА ДА БЪДАТ ИЗГОНЕНИ ОТ
    БЪЛГАРИЯ

    ЧАЛМАРИТЕ.

    23:49 27.07.2026

  • 43 Тоя пиян ли е?

    1 0 Отговор
    Или да разбираме, че публично поема отговорност за евентуални разрушения и човешки жертви?

    23:49 27.07.2026

  • 44 ВЕРНО ЛИ БРЕ

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    ИЗДУХАНЯК?

    ХАХА хахахахаха хахахахаха

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    23:50 27.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 И за какво

    0 0 Отговор
    до му иска обяснения, че не вденах.....

    23:53 27.07.2026

  • 47 Трол на мирчев

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    Ти наистина ли вярваш на думите на нашите поставени от посолствата yes-политици?
    В случая агресора е сащ, не Иран. Иран се отбранява. Кой ще се отзове на член.5, след като западни държави затвориха въздушното си пространство за американски самолети?

    23:56 27.07.2026

  • 48 И не само за самолетчетата

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Смешник":

    Много има да обясняват, ама няма кой да поиска обяснение на САЩ. Сал идин ЦвИтИлин, ма и той зе, чи са обърка и вика от Иран дъ сми гу искали , убиясненийту. При САЩ дължимите, но недадени обяснения , са като външия и вътрешния им дълг, приближават 40 трилиона бройки.

    23:56 27.07.2026

  • 49 Да, ама ние лапахме мухите

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Соросоидите чисто и просто":

    и ние им го позволихме, на соросоидите. Кой е лудия, който яде двата зелника или който ги дава? Делото за спасение на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Пиша ти го това, защото още не е съвсем късно.

    00:00 28.07.2026

  • 50 Какво не ти е ясно бе предател долен!

    0 1 Отговор
    България влиза във война срещу Иран! Дава летищата си за логистична подкрепа ,за да може агресорите от САЩ да убиват деца в Иран! Иран е в правото си да се защити и да удари американските бази в България!

    00:10 28.07.2026

  • 51 Ще му връчват "предупредителен протокол"

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Милиционерска работа-)

    00:14 28.07.2026

  • 52 гочето

    1 0 Отговор
    Те за това го махнаха мего от данс щото той все не разбрал.
    Все пояснения иска.
    Иранците го казаха ясно че ставаме съучастници с тея цистерни ама кратунката иска пояснения.
    Ами да отиде в Иран да му пояснят.
    Таман ще го заведат да види разрушеното училище със 170 деца вътре.

    00:20 28.07.2026

  • 53 Соросоидите чисто и просто

    1 0 Отговор
    Съсипаха хубавата ни държава. Всичко беше чудесно и всичко е съсипано. Пътища курорти здравеопазване образование търговия земеделие животновъдство промишленост всичко а населението изгонено и подменено с цветнокожи азиатци. Сега се опитват да ни натикат и във война !

    00:22 28.07.2026

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