Самир Ханданович се сбогува с Интер

Вратарят-икона на словенския футбол и дългогодишен страж на Интер – Самир Ханданович, официално обяви раздялата си с миланския гранд. След повече от десетилетие, изпълнено с триумфи, предизвикателства и незабравими мигове, 41-годишният Ханданович затваря една от най-значимите страници в своята спортна биография.

След като окачи ръкавиците, Ханданович не се отдалечи от любимия клуб, а пое ролята на наставник в младежката академия на "нерадзурите". Там той предаваше опита и страстта си към футбола на следващото поколение таланти. Въпреки това, днес словенецът реши да поеме по нов път, оставяйки след себе си вдъхновяващ пример за професионализъм и отдаденост.

В емоционално послание в социалните мрежи, Ханданович сподели: "Никога не съм обичал да измервам кариерата си с числа. Но когато един 14-годишен път стига до своя край, няма как да не се обърна назад и да оценя всичко, което съм преживял. Интер за мен винаги е бил нещо повече от клуб – това е моят дом, мястото, където срещнах хора, оставили незаличима следа в живота ми. Затварям важна глава, но ще нося със себе си всички спомени, уроци и благодарности."

Самир Ханданович пристигна на "Сан Сиро" през 2012 година, след трансфер от Удинезе на стойност 15 милиона евро. В рамките на 11 сезона той се превърна в истински стълб на отбраната и капитан на Интер, печелейки сърцата на феновете със своята харизма и безупречни изяви под рамката.