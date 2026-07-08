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Меси: Това бяха сълзи на радост и облекчение, бях много ядосан заради дузпата

Меси: Това бяха сълзи на радост и облекчение, бях много ядосан заради дузпата

8 Юли, 2026 07:30 916 4

  • лионел меси-
  • аржентина-
  • футбол-
  • египет-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

"Гаучосите" изоставаха с 0:2, но осъществиха обрат, а Меси не сдържа сълзите с

Меси: Това бяха сълзи на радост и облекчение, бях много ядосан заради дузпата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси разкри причината за емоционалната си реакция след осминафиналния мач от Световно първенство срещу Египет, спечелен с 3:2. "Гаучосите" изоставаха с 0:2, но осъществиха обрат, а Меси не сдържа сълзите си.

„Това беше радост и облекчение, защото искахме да продължим напред. Всичко се дължи на случилото се в мача и на огромните усилия, които трябваше да положим. Бях много ядосан, защото пропуснах дузпа. Не е лесно да играеш, когато изоставаш с 0:2“, заяви Меси.

На четвъртфиналите Аржентина ще се изправи срещу тима на Швейцария, който елиминира Колумбия след дузпи.

Меси е лидер при голмайсторите на Мондиал 2026 с 8 попадения, а в цялата си кариера има 21 гола на световни финали.


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