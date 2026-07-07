Александър Зверев пише история: За първи път на четвъртфинал на Уимбълдън

Александър Зверев най-сетне разчупи проклятието си на тревните кортове в Лондон. 29-годишният германец се класира за първи път в кариерата си на четвъртфинал на престижния турнир Уимбълдън, след като надделя над чеха Иржи Лехечка в четири сета – 6:4, 7:5, 3:6, 7:6(6).

Сблъсъкът между Зверев и 14-ия в света Лехечка бе белязан от напрежение и неочаквани обрати. Мачът бе прекъснат късно вечерта в третия сет заради напредналия час, което внесе допълнителна доза неизвестност. При подновяването на играта германецът стартира колебливо и отстъпи третата част, но демонстрира характер и хладнокръвие, за да затвори срещата в драматичен тайбрек.

Това е първият четвъртфинал на Зверев на Уимбълдън, след като досега бе достигал само до осминафиналната фаза три пъти. Победата над Лехечка е трета поредна за германеца в преките им двубои, като чехът остава с един успех срещу него.

В битката за място на полуфиналите Зверев ще се изправи срещу седмия в света – американецът Тейлър Фриц. Двамата са се срещали цели 16 пъти, като германецът има пет победи, но Фриц е в серия от осем последователни успеха срещу него.