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Александър Зверев пише история: За първи път на четвъртфинал на Уимбълдън

Александър Зверев пише история: За първи път на четвъртфинал на Уимбълдън

7 Юли, 2026 20:19 477 0

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Германският ас изигра тежък двубой срещу Лехечка и се класира сред най-добрите осем в Лондон

Александър Зверев пише история: За първи път на четвъртфинал на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Зверев най-сетне разчупи проклятието си на тревните кортове в Лондон. 29-годишният германец се класира за първи път в кариерата си на четвъртфинал на престижния турнир Уимбълдън, след като надделя над чеха Иржи Лехечка в четири сета – 6:4, 7:5, 3:6, 7:6(6).

Сблъсъкът между Зверев и 14-ия в света Лехечка бе белязан от напрежение и неочаквани обрати. Мачът бе прекъснат късно вечерта в третия сет заради напредналия час, което внесе допълнителна доза неизвестност. При подновяването на играта германецът стартира колебливо и отстъпи третата част, но демонстрира характер и хладнокръвие, за да затвори срещата в драматичен тайбрек.

Това е първият четвъртфинал на Зверев на Уимбълдън, след като досега бе достигал само до осминафиналната фаза три пъти. Победата над Лехечка е трета поредна за германеца в преките им двубои, като чехът остава с един успех срещу него.

В битката за място на полуфиналите Зверев ще се изправи срещу седмия в света – американецът Тейлър Фриц. Двамата са се срещали цели 16 пъти, като германецът има пет победи, но Фриц е в серия от осем последователни успеха срещу него.


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