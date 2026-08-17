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Спартак Варна ще опита да се върне на победния път - Септември търси първи успех за сезона

Спартак Варна ще опита да се върне на победния път - Септември търси първи успех за сезона

17 Август, 2026 15:19 477 0

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  • станимир тренчев-
  • първа лига

Мачът е днес от 19:00 часа

Спартак Варна ще опита да се върне на победния път - Септември търси първи успех за сезона - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак Варна приема Септември София в среща от петия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Спартак" започва в 19:00 часа и ще бъде ръководен от Станимир Тренчев.

Спартак Варна влиза в мача като пети със 7 точки. В предишния кръг "соколите" допуснаха първата си загуба през сезона, отстъпвайки с 2:3 на Ботев в Пловдив. В домакинствата си дотук варненци записаха равенство 2:2 с евроучастника ЦСКА 1948 и престижен успех с 1:0 над Локомотив Пловдив. Ден преди мача със Септември Спартак обяви раздялата си с халфа Дамян Йорданов, който ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия.

Септември пристига във Варна като последен с едва една спечелена точка. Софиянци са в серия от три поредни загуби, като последните две дойдоха срещу грандовете Левски и ЦСКА с по 0:3. Едва два са отбелязаните голове от Септември в първенството дотук и именно това пречи на тима да достигне до първата си победа.

Последният мач между двата тима се игра през месец май в София, когато Септември надделя над Спартак Варна с 1:0. Автор на единствения гол бе Бертран Фурие.


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