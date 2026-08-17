Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Евгения Джаферович показа морски страсти и стегната фигура (СНИМКИ)

Евгения Джаферович показа морски страсти и стегната фигура (СНИМКИ)

17 Август, 2026 16:58 1 571 18

  • евгения джаферович-
  • жени джаферович-
  • вълни-
  • море-
  • плаж

Съпругата на Ваня Джаферович позира на фона на разбиващи се вълни

Евгения Джаферович показа морски страсти и стегната фигура (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жени Джаферович показа, че не се плаши нито от вълните, нито от горещите кадри. Половинката на бившия футболист Ваня Джаферович показа стегната и изкусителна фигура от плажа именно на фона на разбиващи се в скалите вълни.

Без да добавя излишни обяснения или философски цитати, към морските кадри Евгения сложи единствено емоджи на вълни.

Очевидно семейството все още се радва на горещото време, морските приключения и безгрижните дни на плажа, а през това време Жени се хвали с фигурата си, изваяна с усилени тренировки в залата и строг хранителен режим. Нейните последователи я поздравиха за кадрите с комплиментите, че прилича на русалка и е "супер жена".


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а ти марийке кога ще нацъкаш твои снимки

    8 2 Отговор
    да покажеш писарски страсти и стегната фигура по без очила
    да коментираме

    17:00 17.08.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    8 2 Отговор
    Ето това са цици, не като Телър Суифт.😍

    Коментиран от #14

    17:01 17.08.2026

  • 3 Гретиния

    4 0 Отговор
    Мъжки....! Вече не може да ме изненадате!
    Първо го турям в едно найлоново пликче, и тогава го загащвам! И слиповете са си ми все сухи!

    17:02 17.08.2026

  • 4 Същата

    13 2 Отговор
    селянка , която наби млада майка в центъра на София пред децата .

    Коментиран от #15

    17:05 17.08.2026

  • 5 Не знам как се

    8 2 Отговор
    Показват морски страсти, но ми е ясно, че тая показва стоката на потенциалните купувачи и ще чака оферти!

    17:09 17.08.2026

  • 6 Директора👨‍✈️

    13 1 Отговор
    Tия не спират да си плащат, за да ги показват навсякъде!

    17:10 17.08.2026

  • 7 Искра джумалийска ☦️

    3 0 Отговор
    Преди 2 дни беше страхотен празник света Богородица , майка на Исус Христос бог.

    17:15 17.08.2026

  • 8 ПазарЖик

    9 4 Отговор
    Тая е тлъста като Русенско варено.

    17:15 17.08.2026

  • 9 авантгард

    4 0 Отговор
    Добре, какви са тези платове сега, голямо криене....
    Абе покажи всичко да стане ясно хубаво ли е или не е.

    17:18 17.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Искра джумалийска ☦️

    3 0 Отговор
    Започвам пости, без месо и яйца целогодишно да почета бог и християнството

    Коментиран от #12

    17:22 17.08.2026

  • 12 Патриарха

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Искра джумалийска ☦️":

    Сестро, ако не спреш да ядеш салама, винаги ще си в грях пред Бога, независимо какво ядеш!
    На многая летаааа...

    17:36 17.08.2026

  • 13 Файнълът

    0 0 Отговор
    Либидото й е На Кантар

    17:41 17.08.2026

  • 14 Реалист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Да махне сутиена тогава да говорим....

    17:48 17.08.2026

  • 15 Онааа селянка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Същата":

    Сигурно си е правела за бой.

    17:56 17.08.2026

  • 16 Санитарен инспектор

    2 0 Отговор
    Престанете да показвате тая МУХЛЯСАЛА ПАЧА.

    18:08 17.08.2026

  • 17 Ега ти

    2 0 Отговор
    Селска пръчка par excellence.

    18:10 17.08.2026

  • 18 ааааа

    0 0 Отговор
    Евгения Джаф Джаф показа голям морски пърделлник.

    18:20 17.08.2026