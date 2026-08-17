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Тихомир Безлов: Садистичното убийство на Георги Кузев размърда блатото

Тихомир Безлов: Садистичното убийство на Георги Кузев размърда блатото

17 Август, 2026 16:37 1 274 48

  • тихомир безлов-
  • убийство-
  • пловдив-
  • георги кузев

По думите му темата за неонацизма и за агитките се е появила в момента, в който се е видяла свързаността на престъпленията с руския идеолог с прозвището Тесак и с "българския усилвател Ален, който е бил много популярен в медиите"

Тихомир Безлов: Садистичното убийство на Георги Кузев размърда блатото - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изключително садистичното убийство на Георги Кузев в Пловдив размърда блатото, но остават много въпроси. Това каза пред БНР Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията.

"Тази тема за организацията "Кръв и чест" и неонацистката символика дойде след това садистично убийство от непълнолетни в Пловдив и това размърда блатото, защото се оказа, че на Младежкия хълм е имало двама, свързани с тази неонацистка структура. Това постави нови въпроси, но продължаваме да нямаме отговори на други", коментира той и посочи споменато в интервю на съдия Петко Минев "Ку-клус-клан 2013", но не е станало ясно дали това е име на организация, или име на затворена група в интернет.

"Проблем е и това, че другите участници в убийството не се споменават и съзнателно се избягват на пресконференциите, които бяха дадени от полицията и от прокуратурата", добави анализаторът.

Безлов припомни, че през годините назад е имало периодични събирания на организацията "Кръв и чест" в България: "2003 г. има нещо като национално събиране в Пазарджик, регистрирано от МВР. След това се повтаря периодично в годините. Големият пик е покрай бежанската вълна 2013-2014 г., когато правят опит да се регистрират като политическа формация. След това има затишие и отново 2023 г. са били проверявани. Очевидно избягват да имат видима дейност и трябва да се случи някакъв тежък инцидент, за да се сетят за тях службите и МВР".

По думите му темата за неонацизма и за агитките се е появила в момента, в който се е видяла свързаността на престъпленията с руския идеолог с прозвището Тесак и с "българския усилвател Ален, който е бил много популярен в медиите". "Властта и опозицията реагираха традиционно. Взаимно се обвиниха кои са фашисти, които са комунисти. Обикновено се смята, че в такива ясни ситуации, особено като това ужасяващо убийство, би трябвало да има еднакво усилие да се избягва политизирането на темата. Помним при бежанската вълна 2013 г. как отново имаше политизиране на темата, имаше патрули и т.н.", коментира анализаторът.

"Това жестоко убийство създаде много тежък прецедент и, надявам се, че няма скоро да се забрави", посочи още Безлов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 14 Отговор
    с арестите по тая опасна и виновна за всички кражби последните 37 г нациска организация, румен, по прякор Мамника, си спечели поне още два дни власт

    а на есен българите ще го изгонят окончателно и завинаги

    16:40 17.08.2026

  • 2 не е садистично

    11 18 Отговор
    а руzcлямиско

    Коментиран от #9, #20

    16:40 17.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 16 Отговор
    В Стара Загора четири деца заловиха педофил.Йотова ще ги награди с медали.

    Коментиран от #21, #48

    16:40 17.08.2026

  • 4 1488

    10 10 Отговор
    само не забравяйте кой ви върна добруджа и ако не беше той там щяха да говорят румьнски

    Коментиран от #31

    16:41 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 kоkорчо 💋🍌

    4 6 Отговор
    Apt Pupil беше много хубава книга на Стивън Кинг и филм

    явно и кабинета на чорапа са го гледали

    16:42 17.08.2026

  • 7 Къде без център за демокрация

    15 2 Отговор
    Тия навсякъде се изказват като най-висш орган на "демокрация". Сороски агенти, стари седесари като бившия кмет на Пловдив Спас Гърнето, търкалял се търкалял се и накрая в скута на Тиквата. А как щеше да бута Альоша... О времена

    16:44 17.08.2026

  • 8 Сила

    13 5 Отговор
    3 ДНИ ...3 !!!
    после пак ежедневните дивотии ...
    Апропо , няма конкретни доказателства , но упорито се говори , че субекта на фотото е педофил ...
    Явор Колев го е засичал в педофилски сайтове ....

    Коментиран от #18, #22

    16:44 17.08.2026

  • 9 Ужас

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "не е садистично":

    Колко ли трябва да си ... недобре, за да намираш Русия във всяко камъче.

    И изобщо - простотията е другото име на русофобията ...

    Коментиран от #23, #46

    16:46 17.08.2026

  • 10 Янко

    11 0 Отговор
    Когато гледам този така наречен ловец на п.едофили Ален веднага хващам бас че той е от другия бряг момче защото много му личи

    16:46 17.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кантар

    9 6 Отговор
    Като сложим на кантара педофилите от едната страна, от другата насилието, съм на страната на насилието. Либерастчетата освиниха медиите с пацифизъм и разбиране. Колко ли детски съдби спасиха набедените.

    Коментиран от #19

    16:47 17.08.2026

  • 13 Тия са бойни групи

    11 2 Отговор
    На Демокрацията. На Левски фен клуба са същите. Че и наркодилъри

    16:49 17.08.2026

  • 14 Горски

    15 0 Отговор
    Аз твърдя, че групата обвинена в убийството на Георги съвсем преднамерено и напълно съзнателно са избрали да представят съблазнителката за 15 годишна. Неоспорим факт е, че секс между Георги и 17 годишната, представяща се за 15 годишна, не е имало. Защо са избрали да представят примамката за 15 годишна? Много просто. До тази година сексът със съгласие на момичето беше 14 години. Едва през март или юни, ще ме прощавате, но не помня точно, настъпи промяна в закона и границата се вдигна на 16 години. Абсолютно точно заложен капан и като възраст на примамката, и като място за среща.

    Коментиран от #28

    16:50 17.08.2026

  • 15 размърда блатото

    6 4 Отговор
    кое блато ве
    на тиквите ли

    Коментиран от #47

    16:52 17.08.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор
    Като минат 3 дни, "чудото" ще се е стопило като миналогодишния сняг

    16:53 17.08.2026

  • 17 от Центъра за изследване на демокрациятa

    10 3 Отговор
    Център за изследване на демокрациятa = Център за изследване на народната власт.

    Защото демос = народ.

    Къде е народната власт, бе Безлов!?

    Остана в историята от преди 1990 г., която една шепа тъмно-сини костовисти и техни патерици, като ВМРО на Каракачанов, осъдиха със закон (!!?) на антинародното НС, за разлика от фашизма, който беше осъден от самата състояла се история.

    Мижитурка ли си Безлов?

    Коментиран от #30

    16:53 17.08.2026

  • 18 офф

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    сега ли му ги качихте на компютъра или и преди ги имаше ? децата на доносниците станаха доносници с преференции , нещата са очевадни и полагате големи усилия да ги замажете , с кал както обикновено

    16:54 17.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кантар":

    Няма нито един документ доказващ , че от едната страна на "кантара ти" е педофил❗
    А за това , че от другата страна са ДЕСЕТ НЕчовека които с часове НЕчовешки са БИЛИ и са УБИЛИ един ЧОВЕК - документи колкото искаш❗
    Естествено твое право е да си избереш страна❗
    Но да знаеш, че тези ИЗВЕРГИ не са спасили нито едно дете ❗

    16:57 17.08.2026

  • 20 Не. Не е !!!

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "не е садистично":

    Това е чист РАШИЗЪМ на български терен !!!
    Made in - "Матушка"

    16:57 17.08.2026

  • 21 тебе ли

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    угадиха?

    16:58 17.08.2026

  • 22 офф

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    извинявай , не разбрах веднага кой описваш

    16:59 17.08.2026

  • 23 руслямистак

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ужас":

    =антибългарин

    17:00 17.08.2026

  • 24 Точен отговор

    4 2 Отговор
    Колко време мина от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар и първото починало бебе "след имунизация" в България - Години, месеци или дни? Няма ли продължаваща престъпна небрежност, ако имунизационният календар не се отмени? Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Когато жертвата е невинен педофил има обществена и политическа свръх реакция срещу "неофашистите", а за смъртта на невинното бебе има само замитане под килима?

    17:06 17.08.2026

  • 25 иван костов

    6 3 Отговор
    Бг нацисти се оказаха поклонници на нациста Бандера! Има украинска следа !

    Коментиран от #34

    17:09 17.08.2026

  • 26 Стенли

    2 2 Отговор
    Мда , каквото да си говорим , българския етнос е един изчезващ етнос и като почнете да ми пишете минуси , само ще кажа вижте официалните данни на НСИ , относно демографското развитие на България и повече няма да говоря

    17:17 17.08.2026

  • 27 ВЗРИВЯВАЙ

    2 2 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #33

    17:19 17.08.2026

  • 28 Офчи дирник 😄

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    Умен бе!😅😄😃

    Коментиран от #41

    17:22 17.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Това,

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "от Центъра за изследване на демокрациятa":

    Комунистите мяра нямате !!!
    Какви са партиините книжки на Коктов и кликата около него ???
    А преди него ???
    А след него ???
    От 09.09 1944г до сега САМО комунистическа пас.мина... и 1989г за заблуда - вътрешнопартиен преврат.
    От "Танковете да дойдат", стана "Станко да дойде" .
    Помниш ли го петолъчнико ???

    Коментиран от #36, #43

    17:26 17.08.2026

  • 31 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Никога няма да забравим как Русия ни отне Северна Добруджа и я даде на Румъния в замяна на Бесарабия, която преди това беше румънска. Така Русия и Румъния си разделиха делтата на Дунава, а България загуби половината си Черноморие и остана с пръст в устата. Другият път като празнуваш 3-ти март да не забравиш, че празнуваш загубата на половината Черноморие и достъпа до делтата ан Дунава. Още с измамата "Санстефанска България" българите разбраха, че на Русия не й пука за тях и е дошла у нас да гони нейните си цели. До 1944 г. българите са знаели що да дявол е Русия. Но за 45 години руско робство историята беше пренаписана и поколения българи бяха закърмени с руски лъжи и руско поклонничество. Резултатът го виждаме днес. Дори след като руското робство падна, промитите мозъци продължиха да промиват мозъците на децата си с любов към своя поробител.

    Коментиран от #39

    17:29 17.08.2026

  • 32 Емигрант

    2 3 Отговор
    Иди+оти сте всички в тази кочина на комунизмът, защо ревете бе мишки, да не би марсианци да са ви избрали управляващите, сами си избрахте законотворци, а сега църкате като черковни мишки, кого обвинявате, винаги друг виме виновен за собственото ви мишкуване ! Не сте народ вие, а стадо овчедушно, в коя държава по света паркингите пред болниците са платени, а същите пред супермаркетите ви са безплатни ? Не можете от простотия и да се засрамите бе, толкова сте безмозъчни ! Отглеждате деца садисти и убийци, комунизмът това ви е научил, да мразите и убивате ! Нещастници на планетата !

    Коментиран от #42

    17:30 17.08.2026

  • 33 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Бе на теб мозъка ти взривен 😁🤯

    17:34 17.08.2026

  • 34 може би

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "иван костов":

    Може и такава да има. А може и да са гледали прекалено много американски филми. От там идва лепенето на етикета "педофил" към всеки който има нормалната, еволюционно заложена склонност за съвкупление с по-млад, полово зрял индивид. "Ловенето" на хора по тази пседо-причина също започва от там, като има и такива тв предавания тип реално шоу. А на българска почва идиота, който пренесе тази сбъркана субкултура е точно тоя палячо и болен мозък Ален, за когото се споменава в статията. Този отдавна трябваше да бъде профилактиран от службите, надявам се сега да стане, както се казва по-добре късно отколкото никога.

    17:36 17.08.2026

  • 35 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Когато се размъти блатота, фъшкиита първи изплуват

    17:36 17.08.2026

  • 36 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Това,":

    До царя всичките до един бяха с партийни книжки. Царя го докараха ония от ДС с партийни книжки. После дойде Станишев с партийна книжка, роден в СССР. После Борисов с партийна книжка. Сега имаме Радев с партийна книжка. Случайност? Не мисля. Само Петков и Василев нямаха партийни книжки, но народът не е достатъчно умен да им даде на тях пълно мнозинство и ги остави с 20-25% за да могат ония с партийните книжки да ги сдъвчат и изплюят.

    България от 82 години се управлява от руски подлоги, затова е и най-бедна в ЕС. Другите от бившия източен блок направиха лустрация и ни задминаха с 200.

    17:37 17.08.2026

  • 37 Хаххахх

    3 0 Отговор
    Тоз пък специалист по всичко. 3 дена не го бяха показвали. На всяка манджа мерудия. Ако го питат за спорт, ще тръгне да реди състава на Реал вместо треньора.

    17:38 17.08.2026

  • 38 В българия правят аборти на живи

    1 0 Отговор
    Ембриони по особено мъчителен начин срещу заплащане

    17:40 17.08.2026

  • 39 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Тъй , тъй умнико , но ако не беше Русия да воюва с отоманската империя нямаше да има и българско Черноморие ,аз не казвам че Русия винаги е действала в интерес на България , но на черното ме може да кажеш бяло , както също казвам , че 1944 г не ни е освободила от нищо защото тогава България до е имала и НС и правителство избрано от българския народ , лошо , хубаво било си е българско , просто това е било един преврат , но за 3 март това си било истинско освобождение от чужда власт и държава , отоманската империя

    17:44 17.08.2026

  • 40 Фори

    1 3 Отговор
    И децата убийци и родителите са активисти на Възраждане. Такива фашисти възпитава Коцето Копейкин! А възраждане са руска партия!

    17:44 17.08.2026

  • 41 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Офчи дирник 😄":

    Благодаря, голям да пораснеш!

    17:47 17.08.2026

  • 42 Реалист

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Емигрант":

    Емигрантите също сте виновни!

    17:47 17.08.2026

  • 43 Помня ви, шестолъчковците,

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Това,":

    които след 1989 г. подменихте петолъчниците.

    Как да не ви помня, след като в продължение на 37 години грабите и съсипвате сътвореното от Народната власт - истинската демокрация - в Народната Република България.

    А то се оказа, че никак не е било малко!

    Само основните производствени фондове, които ви оставиха петолъчниците - целият трудов Български народ - бяха на стойност 108 милиарда лв, при курс на БНБ 0,87лв за 1,00 щатски долар. Това бяха основни оборотни фондове за 124,138 милиарда щатски долари.

    Оборотните фондове които ви остави НР България бяха на стойност 14-16 милиарда лева, т.е., за 16,092 - 18,390 милиарда щатски долари.

    Всичко профукахте за 37 години, но още има!

    Срещу оставеното ви от Българския народ имущество от $124,138 милиарда основни + около $17 милиарда оборотни фондове стоеше един нищожен заем от $9,8 милиарда от западните частни банки (които в резултат на антикомунистическата контрареволюция предявиха заемите си за предсрочно изискуеми).

    Днес сумата от тогавашните основни и оборотни фондове, които ви остави Народната власт от общо $141 милиарда, през цената на златото тогава и сега, е от порядъка на НАД 500 милиарда щатски долари.

    Всичко това буржоазната демокрация го профука, изяде, изкупи и продаде на безценица - буквално за жълти стотинки, за да съсипе Българския народ като го доведе до дългово робство и изчезване чрез емиграция и демографска катастрофа.

    17:53 17.08.2026

  • 44 МИЛИЦИОНЕРА КУЗОВ

    3 1 Отговор
    Кое блато бе Кузов??? Възраждате нацизма систематично от 15 години, защото е антируска идеология.

    17:58 17.08.2026

  • 45 Дзак

    2 0 Отговор
    Ако не бъдат установени, садистите ще се Пре-етикетират!

    18:01 17.08.2026

  • 46 Драги ми Смехурко

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ужас":

    А сега,може да идеш да ноцелуваш Митрофанка.

    18:07 17.08.2026

  • 47 Мръшляк

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "размърда блатото":

    Не бе,блатото в главата ти.

    18:11 17.08.2026

  • 48 А кой лови...........?????????

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Жените педофили , дето заразяват непълнолетни момчета с болести и за цял живот ги осакатяват душевно и наранената им психика ги инвалидизира за цял живот...ИМА КАКИ ,които си позволяват да наричат такива деца джендъри.....Всички ТИЯ КАКИ ДА БЪДАТ ОБЛОЖЕНИ С ДАНЪЦИ ,каквито заслужават....

    18:24 17.08.2026

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