Тихомир Безлов: Садистичното убийство на Георги Кузев размърда блатото

Изключително садистичното убийство на Георги Кузев в Пловдив размърда блатото, но остават много въпроси. Това каза пред БНР Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията.
"Тази тема за организацията "Кръв и чест" и неонацистката символика дойде след това садистично убийство от непълнолетни в Пловдив и това размърда блатото, защото се оказа, че на Младежкия хълм е имало двама, свързани с тази неонацистка структура. Това постави нови въпроси, но продължаваме да нямаме отговори на други", коментира той и посочи споменато в интервю на съдия Петко Минев "Ку-клус-клан 2013", но не е станало ясно дали това е име на организация, или име на затворена група в интернет.
"Проблем е и това, че другите участници в убийството не се споменават и съзнателно се избягват на пресконференциите, които бяха дадени от полицията и от прокуратурата", добави анализаторът.
Безлов припомни, че през годините назад е имало периодични събирания на организацията "Кръв и чест" в България: "2003 г. има нещо като национално събиране в Пазарджик, регистрирано от МВР. След това се повтаря периодично в годините. Големият пик е покрай бежанската вълна 2013-2014 г., когато правят опит да се регистрират като политическа формация. След това има затишие и отново 2023 г. са били проверявани. Очевидно избягват да имат видима дейност и трябва да се случи някакъв тежък инцидент, за да се сетят за тях службите и МВР".
По думите му темата за неонацизма и за агитките се е появила в момента, в който се е видяла свързаността на престъпленията с руския идеолог с прозвището Тесак и с "българския усилвател Ален, който е бил много популярен в медиите". "Властта и опозицията реагираха традиционно. Взаимно се обвиниха кои са фашисти, които са комунисти. Обикновено се смята, че в такива ясни ситуации, особено като това ужасяващо убийство, би трябвало да има еднакво усилие да се избягва политизирането на темата. Помним при бежанската вълна 2013 г. как отново имаше политизиране на темата, имаше патрули и т.н.", коментира анализаторът.
"Това жестоко убийство създаде много тежък прецедент и, надявам се, че няма скоро да се забрави", посочи още Безлов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
а на есен българите ще го изгонят окончателно и завинаги
16:40 17.08.2026
2 не е садистично
Коментиран от #9, #20
16:40 17.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #48
16:40 17.08.2026
4 1488
Коментиран от #31
16:41 17.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 kоkорчо 💋🍌
явно и кабинета на чорапа са го гледали
16:42 17.08.2026
7 Къде без център за демокрация
16:44 17.08.2026
8 Сила
после пак ежедневните дивотии ...
Апропо , няма конкретни доказателства , но упорито се говори , че субекта на фотото е педофил ...
Явор Колев го е засичал в педофилски сайтове ....
Коментиран от #18, #22
16:44 17.08.2026
9 Ужас
До коментар #2 от "не е садистично":Колко ли трябва да си ... недобре, за да намираш Русия във всяко камъче.
И изобщо - простотията е другото име на русофобията ...
Коментиран от #23, #46
16:46 17.08.2026
10 Янко
16:46 17.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кантар
Коментиран от #19
16:47 17.08.2026
13 Тия са бойни групи
16:49 17.08.2026
14 Горски
Коментиран от #28
16:50 17.08.2026
15 размърда блатото
на тиквите ли
Коментиран от #47
16:52 17.08.2026
16 АГАТ а Кристи
16:53 17.08.2026
17 от Центъра за изследване на демокрациятa
Защото демос = народ.
Къде е народната власт, бе Безлов!?
Остана в историята от преди 1990 г., която една шепа тъмно-сини костовисти и техни патерици, като ВМРО на Каракачанов, осъдиха със закон (!!?) на антинародното НС, за разлика от фашизма, който беше осъден от самата състояла се история.
Мижитурка ли си Безлов?
Коментиран от #30
16:53 17.08.2026
18 офф
До коментар #8 от "Сила":сега ли му ги качихте на компютъра или и преди ги имаше ? децата на доносниците станаха доносници с преференции , нещата са очевадни и полагате големи усилия да ги замажете , с кал както обикновено
16:54 17.08.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Кантар":Няма нито един документ доказващ , че от едната страна на "кантара ти" е педофил❗
А за това , че от другата страна са ДЕСЕТ НЕчовека които с часове НЕчовешки са БИЛИ и са УБИЛИ един ЧОВЕК - документи колкото искаш❗
Естествено твое право е да си избереш страна❗
Но да знаеш, че тези ИЗВЕРГИ не са спасили нито едно дете ❗
16:57 17.08.2026
20 Не. Не е !!!
До коментар #2 от "не е садистично":Това е чист РАШИЗЪМ на български терен !!!
Made in - "Матушка"
16:57 17.08.2026
21 тебе ли
До коментар #3 от "Последния Софиянец":угадиха?
16:58 17.08.2026
22 офф
До коментар #8 от "Сила":извинявай , не разбрах веднага кой описваш
16:59 17.08.2026
23 руслямистак
До коментар #9 от "Ужас":=антибългарин
17:00 17.08.2026
24 Точен отговор
17:06 17.08.2026
25 иван костов
Коментиран от #34
17:09 17.08.2026
26 Стенли
17:17 17.08.2026
27 ВЗРИВЯВАЙ
Коментиран от #33
17:19 17.08.2026
28 Офчи дирник 😄
До коментар #14 от "Горски":Умен бе!😅😄😃
Коментиран от #41
17:22 17.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Това,
До коментар #17 от "от Центъра за изследване на демокрациятa":Комунистите мяра нямате !!!
Какви са партиините книжки на Коктов и кликата около него ???
А преди него ???
А след него ???
От 09.09 1944г до сега САМО комунистическа пас.мина... и 1989г за заблуда - вътрешнопартиен преврат.
От "Танковете да дойдат", стана "Станко да дойде" .
Помниш ли го петолъчнико ???
Коментиран от #36, #43
17:26 17.08.2026
31 Факти
До коментар #4 от "1488":Никога няма да забравим как Русия ни отне Северна Добруджа и я даде на Румъния в замяна на Бесарабия, която преди това беше румънска. Така Русия и Румъния си разделиха делтата на Дунава, а България загуби половината си Черноморие и остана с пръст в устата. Другият път като празнуваш 3-ти март да не забравиш, че празнуваш загубата на половината Черноморие и достъпа до делтата ан Дунава. Още с измамата "Санстефанска България" българите разбраха, че на Русия не й пука за тях и е дошла у нас да гони нейните си цели. До 1944 г. българите са знаели що да дявол е Русия. Но за 45 години руско робство историята беше пренаписана и поколения българи бяха закърмени с руски лъжи и руско поклонничество. Резултатът го виждаме днес. Дори след като руското робство падна, промитите мозъци продължиха да промиват мозъците на децата си с любов към своя поробител.
Коментиран от #39
17:29 17.08.2026
32 Емигрант
Коментиран от #42
17:30 17.08.2026
33 Стенли
До коментар #27 от "ВЗРИВЯВАЙ":Бе на теб мозъка ти взривен 😁🤯
17:34 17.08.2026
34 може би
До коментар #25 от "иван костов":Може и такава да има. А може и да са гледали прекалено много американски филми. От там идва лепенето на етикета "педофил" към всеки който има нормалната, еволюционно заложена склонност за съвкупление с по-млад, полово зрял индивид. "Ловенето" на хора по тази пседо-причина също започва от там, като има и такива тв предавания тип реално шоу. А на българска почва идиота, който пренесе тази сбъркана субкултура е точно тоя палячо и болен мозък Ален, за когото се споменава в статията. Този отдавна трябваше да бъде профилактиран от службите, надявам се сега да стане, както се казва по-добре късно отколкото никога.
17:36 17.08.2026
35 Хасковски каунь
17:36 17.08.2026
36 Факти
До коментар #30 от "Това,":До царя всичките до един бяха с партийни книжки. Царя го докараха ония от ДС с партийни книжки. После дойде Станишев с партийна книжка, роден в СССР. После Борисов с партийна книжка. Сега имаме Радев с партийна книжка. Случайност? Не мисля. Само Петков и Василев нямаха партийни книжки, но народът не е достатъчно умен да им даде на тях пълно мнозинство и ги остави с 20-25% за да могат ония с партийните книжки да ги сдъвчат и изплюят.
България от 82 години се управлява от руски подлоги, затова е и най-бедна в ЕС. Другите от бившия източен блок направиха лустрация и ни задминаха с 200.
17:37 17.08.2026
37 Хаххахх
17:38 17.08.2026
38 В българия правят аборти на живи
17:40 17.08.2026
39 Стенли
До коментар #31 от "Факти":Тъй , тъй умнико , но ако не беше Русия да воюва с отоманската империя нямаше да има и българско Черноморие ,аз не казвам че Русия винаги е действала в интерес на България , но на черното ме може да кажеш бяло , както също казвам , че 1944 г не ни е освободила от нищо защото тогава България до е имала и НС и правителство избрано от българския народ , лошо , хубаво било си е българско , просто това е било един преврат , но за 3 март това си било истинско освобождение от чужда власт и държава , отоманската империя
17:44 17.08.2026
40 Фори
17:44 17.08.2026
41 Горски
До коментар #28 от "Офчи дирник 😄":Благодаря, голям да пораснеш!
17:47 17.08.2026
42 Реалист
До коментар #32 от "Емигрант":Емигрантите също сте виновни!
17:47 17.08.2026
43 Помня ви, шестолъчковците,
До коментар #30 от "Това,":които след 1989 г. подменихте петолъчниците.
Как да не ви помня, след като в продължение на 37 години грабите и съсипвате сътвореното от Народната власт - истинската демокрация - в Народната Република България.
А то се оказа, че никак не е било малко!
Само основните производствени фондове, които ви оставиха петолъчниците - целият трудов Български народ - бяха на стойност 108 милиарда лв, при курс на БНБ 0,87лв за 1,00 щатски долар. Това бяха основни оборотни фондове за 124,138 милиарда щатски долари.
Оборотните фондове които ви остави НР България бяха на стойност 14-16 милиарда лева, т.е., за 16,092 - 18,390 милиарда щатски долари.
Всичко профукахте за 37 години, но още има!
Срещу оставеното ви от Българския народ имущество от $124,138 милиарда основни + около $17 милиарда оборотни фондове стоеше един нищожен заем от $9,8 милиарда от западните частни банки (които в резултат на антикомунистическата контрареволюция предявиха заемите си за предсрочно изискуеми).
Днес сумата от тогавашните основни и оборотни фондове, които ви остави Народната власт от общо $141 милиарда, през цената на златото тогава и сега, е от порядъка на НАД 500 милиарда щатски долари.
Всичко това буржоазната демокрация го профука, изяде, изкупи и продаде на безценица - буквално за жълти стотинки, за да съсипе Българския народ като го доведе до дългово робство и изчезване чрез емиграция и демографска катастрофа.
17:53 17.08.2026
44 МИЛИЦИОНЕРА КУЗОВ
17:58 17.08.2026
45 Дзак
18:01 17.08.2026
46 Драги ми Смехурко
До коментар #9 от "Ужас":А сега,може да идеш да ноцелуваш Митрофанка.
18:07 17.08.2026
47 Мръшляк
До коментар #15 от "размърда блатото":Не бе,блатото в главата ти.
18:11 17.08.2026
48 А кой лови...........?????????
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Жените педофили , дето заразяват непълнолетни момчета с болести и за цял живот ги осакатяват душевно и наранената им психика ги инвалидизира за цял живот...ИМА КАКИ ,които си позволяват да наричат такива деца джендъри.....Всички ТИЯ КАКИ ДА БЪДАТ ОБЛОЖЕНИ С ДАНЪЦИ ,каквито заслужават....
18:24 17.08.2026