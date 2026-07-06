Григор Димитров се сбогува драматично с Уимбълдън след епичен петсетов трилър

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, приключи участието си на престижния турнир Уимбълдън, след като загуби в осминафиналната фаза за четвърта поредна година. В истински спектакъл на Централния корт, роденият в Хасково майстор на ракетата отстъпи пред младия британец Артур Фери с резултат 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7(7) след почти четири часа битка, която държа зрителите в напрежение до последната точка.

Сблъсъкът започна равностойно, но при 5:5 в първия сет Димитров допусна пробив, който се оказа решаващ за изхода на частта.

Във втория и третия сет българинът демонстрира класата си, като бе изключително стабилен на сервис и успя да обърне резултата в своя полза.

Фери обаче не се предаде – в четвъртия сет той върна интригата, като реализира три пробива и изравни мача.

Петият сет се превърна в истински нервен двубой, в който и двамата тенисисти показаха завидна устойчивост. Без нито един пробив, всичко се реши в драматичен тайбрек. Там 11 години по-младият Фери запази по-студени нерви, минимизира грешките и сложи точка на срещата, оставяйки Димитров на крачка от четвъртфиналите.

След впечатляващата си победа над Григор Димитров, Артур Фери ще се изправи срещу италианеца Флавио Коболи, който по-рано през деня елиминира австралиеца Алекс де Минор.

Макар и да не успя да премине в следващата фаза, Григор Димитров отново показа борбен дух и класа на най-голямата сцена.