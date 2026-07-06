Григор Димитров се сбогува драматично с Уимбълдън след епичен петсетов трилър

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, приключи участието си на престижния турнир Уимбълдън, след като загуби в осминафиналната фаза за четвърта поредна година. В истински спектакъл на Централния корт, роденият в Хасково майстор на ракетата отстъпи пред младия британец Артур Фери с резултат 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7(7) след почти четири часа битка, която държа зрителите в напрежение до последната точка.
Сблъсъкът започна равностойно, но при 5:5 в първия сет Димитров допусна пробив, който се оказа решаващ за изхода на частта.
Във втория и третия сет българинът демонстрира класата си, като бе изключително стабилен на сервис и успя да обърне резултата в своя полза.
Фери обаче не се предаде – в четвъртия сет той върна интригата, като реализира три пробива и изравни мача.
Петият сет се превърна в истински нервен двубой, в който и двамата тенисисти показаха завидна устойчивост. Без нито един пробив, всичко се реши в драматичен тайбрек. Там 11 години по-младият Фери запази по-студени нерви, минимизира грешките и сложи точка на срещата, оставяйки Димитров на крачка от четвъртфиналите.
След впечатляващата си победа над Григор Димитров, Артур Фери ще се изправи срещу италианеца Флавио Коболи, който по-рано през деня елиминира австралиеца Алекс де Минор.
Макар и да не успя да премине в следващата фаза, Григор Димитров отново показа борбен дух и класа на най-голямата сцена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Поздравления за мачовете, които изигра
Коментиран от #5
22:29 06.07.2026
2 Гоуст
Коментиран от #13, #17
22:30 06.07.2026
3 Завърнал се
22:32 06.07.2026
4 мистерия
22:33 06.07.2026
5 Шоо
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Какво набира това дърто магаре, приключи филма, последни издихания са това.
22:33 06.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Един българин
22:37 06.07.2026
9 Джо
22:39 06.07.2026
10 Меси
22:43 06.07.2026
11 Анализ
22:44 06.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А50
До коментар #2 от "Гоуст":Абсэлютно точно. Само Маша знаеше как да го стегне преди мач.
22:50 06.07.2026
14 Aлфа Вълкът
22:52 06.07.2026
15 Едмон Дантес
23:03 06.07.2026
16 Експерт
23:07 06.07.2026
17 Точно
До коментар #2 от "Гоуст":Ако имаше психика на боец щеше да има 3-4 титли от голям шлем.Но и това не е зле ,а и от страни е лесно дет се казва
Коментиран от #18
23:13 06.07.2026
18 Гоуст
До коментар #17 от "Точно":Не, ние не сме хейтъри. Яд ни е, че имаше огромен потенциал и така и не го доразви. Ще остане като един от най-големите разочарования предвид очакванията за големи успехи
23:21 06.07.2026
19 Диамантената ръка
23:52 06.07.2026