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Григор Димитров се сбогува драматично с Уимбълдън след епичен петсетов трилър

Григор Димитров се сбогува драматично с Уимбълдън след епичен петсетов трилър

6 Юли, 2026 22:18 1 142 19

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Българският ас отстъпи на Артур Фери в напрегнат двубой, изпълнен с обрати и емоции

Григор Димитров се сбогува драматично с Уимбълдън след епичен петсетов трилър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, приключи участието си на престижния турнир Уимбълдън, след като загуби в осминафиналната фаза за четвърта поредна година. В истински спектакъл на Централния корт, роденият в Хасково майстор на ракетата отстъпи пред младия британец Артур Фери с резултат 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7(7) след почти четири часа битка, която държа зрителите в напрежение до последната точка.

Сблъсъкът започна равностойно, но при 5:5 в първия сет Димитров допусна пробив, който се оказа решаващ за изхода на частта.

Във втория и третия сет българинът демонстрира класата си, като бе изключително стабилен на сервис и успя да обърне резултата в своя полза.

Фери обаче не се предаде – в четвъртия сет той върна интригата, като реализира три пробива и изравни мача.

Петият сет се превърна в истински нервен двубой, в който и двамата тенисисти показаха завидна устойчивост. Без нито един пробив, всичко се реши в драматичен тайбрек. Там 11 години по-младият Фери запази по-студени нерви, минимизира грешките и сложи точка на срещата, оставяйки Димитров на крачка от четвъртфиналите.

След впечатляващата си победа над Григор Димитров, Артур Фери ще се изправи срещу италианеца Флавио Коболи, който по-рано през деня елиминира австралиеца Алекс де Минор.

Макар и да не успя да премине в следващата фаза, Григор Димитров отново показа борбен дух и класа на най-голямата сцена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    9 5 Отговор
    Няма значение! Пак набира скорост и се връща в играта!
    Поздравления за мачовете, които изигра

    Коментиран от #5

    22:29 06.07.2026

  • 2 Гоуст

    21 3 Отговор
    Пак загуби спечелен мач. Има техника, има физика, но няма психика. Едно и също всеки път...

    Коментиран от #13, #17

    22:30 06.07.2026

  • 3 Завърнал се

    11 4 Отговор
    Е няма такъв нещастен левак като това момче. Време е за пенсия, че не се гледа това. Да блъскаш 4 часа нахалост щото не може се концентрираш и да имаш психиката да затвориш спечелен мач за кой ли път и то пред погледа на Федерер. Елементарни грешки в най важните моменти, слаб сервиз, пресилени удари, това не може да си позволиш ако си бил в топ 10, ако и да си имал контузия. То беше и късмет че би Беретини, ама не може късмет всеки мач.

    22:32 06.07.2026

  • 4 мистерия

    5 1 Отговор
    Английски гном (175 см) изпълзя от тревата и го захапа за ракетата.

    22:33 06.07.2026

  • 5 Шоо

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Какво набира това дърто магаре, приключи филма, последни издихания са това.

    22:33 06.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Един българин

    2 3 Отговор
    Еееее. Пак ни прецакаха съдиите. Ама това е така, защото ние българите сме най-велики на света и другите народи ни завиждат. Иначе щяхме да завладеем света.

    22:37 06.07.2026

  • 9 Джо

    4 6 Отговор
    Срахотен Гришо,в тежък мач! Просто победата му се изплъзна.

    22:39 06.07.2026

  • 10 Меси

    11 2 Отговор
    Слаба психика, а и физика вече. Сервис на ниво тенисист средняк. Много е далеч от Надал, Новак и Федерер като класа. Време е да спира, няма смисъл да се мъчи и излага повече, каквото било дотук, било.

    22:43 06.07.2026

  • 11 Анализ

    10 4 Отговор
    Рядък олигофрен е хасковския каун!

    22:44 06.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А50

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гоуст":

    Абсэлютно точно. Само Маша знаеше как да го стегне преди мач.

    22:50 06.07.2026

  • 14 Aлфа Вълкът

    7 0 Отговор
    По неволя гледах 4-я сет, готов мач сдаде, не става за големия тенис, средна ръка е тенисист е. Преди му пречели Джокович, Федерер и Надал, сега го ламотят келешите.

    22:52 06.07.2026

  • 15 Едмон Дантес

    0 3 Отговор
    Въпреки всичко- поздравления, Гришо. Един въпрос- твоята Ейса дали щеше да бъде с теб, ако беше си останал да кажем, автомеханик, роб на заплата в Родината?! Ах,да - не си грозен просто си беден.

    23:03 06.07.2026

  • 16 Експерт

    1 1 Отговор
    Само където победи Меншик, момчето щеше да стигне много по далеч от нашия. И преди пак е било така - побеждава силните и пада от слабите. Миналата година пак щеше да се случи, но тогава нещата се обърнаха и Синер стана шампион.

    23:07 06.07.2026

  • 17 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гоуст":

    Ако имаше психика на боец щеше да има 3-4 титли от голям шлем.Но и това не е зле ,а и от страни е лесно дет се казва

    Коментиран от #18

    23:13 06.07.2026

  • 18 Гоуст

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Точно":

    Не, ние не сме хейтъри. Яд ни е, че имаше огромен потенциал и така и не го доразви. Ще остане като един от най-големите разочарования предвид очакванията за големи успехи

    23:21 06.07.2026

  • 19 Диамантената ръка

    1 1 Отговор
    Този човек имал ли е някога в щаба си спортен психолог? А и днес цял мач неква намусена физиономия, сякаш някой насила го е изкарал на корта.

    23:52 06.07.2026

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