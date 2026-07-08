Ливърпул влиза в надпреварата за мексиканския диамант Хилберто Мора

17-годишният мексиканец Хилберто Мора, който блесна с изявите си на Световното първенство през 2026 година, вече е в полезрението на най-големите европейски клубове. Според информация на TEAMtalk, Ливърпул е направил първи стъпки към осъществяване на трансфер, като е влязъл в контакт с представителите на Клуб Тихуана.

Не само „червените“ от Мърсисайд са впечатлени от изключителния потенциал на мексиканския полузащитник. Манчестър Юнайтед също следи отблизо развитието на Мора, макар че на този етап приоритетите на „червените дяволи“ са насочени към други трансферни цели.

В същото време, Арсенал, Реал Мадрид и Барселона също са включени в битката за подписа на младия вундеркинд, оценявайки високо неговите качества и бъдещи възможности.

Хилберто Мора има действащ договор с Клуб Тихуана до 2029 година, което прави задачата по привличането му още по-предизвикателна. Въпреки това, европейските клубове могат да сключат предварително споразумение, което да бъде финализирано след като талантът навърши пълнолетие през октомври тази година. Според слухове, в контракта на Мора е заложена освобождаваща клауза на стойност около 20 милиона паунда – сума, която не би затруднила водещите клубове на Стария континент.