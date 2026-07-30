Саудитска Арабия търси защита на корабоплаването в Червено море от хутите

Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от нападенията на хутите. Това съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.

По думите им съставът на коалицията все още не е окончателно определен и в момента се обсъжда с десетки държави.

Саудитският център за международна комуникация не отговори веднага на искането за коментар.

Подкрепяните от Иран хути обявиха на 20 юли, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия в Червено море - в отговор на това, което те определиха като саудитска блокада срещу Йемен. Обвинение, което Рияд отрича.

Оттогава хутите заявиха, че са извършили нападения срещу саудитски кораби в Червено море. В отговор Саудитска Арабия нанесе въздушни удари по обекти, които според нея представляват военни обекти на хутите в пристанището Ходейда в Йемен и се използват за заплаха срещу търговското корабоплаване.

Блокадата откри нов фронт срещу Съединените щати и техните съюзници в рамките на по-широкия конфликт с Иран, като разшири нападенията срещу танкери, превозващи енергийни ресурси и други доставки, извън водите на Персийския залив, и доведе до повишаване на цените на петрола.