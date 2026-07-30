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Саудитска Арабия търси защита на корабоплаването в Червено море от хутите

Саудитска Арабия търси защита на корабоплаването в Червено море от хутите

30 Юли, 2026 07:18 1 047 7

  • саутхемптън-
  • иран-
  • хути-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Подкрепяните от Иран хути обявиха на 20 юли, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия в Червено море - в отговор на това, което те определиха като саудитска блокада срещу Йемен

Саудитска Арабия търси защита на корабоплаването в Червено море от хутите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от нападенията на хутите. Това съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.

По думите им съставът на коалицията все още не е окончателно определен и в момента се обсъжда с десетки държави.

Саудитският център за международна комуникация не отговори веднага на искането за коментар.

Подкрепяните от Иран хути обявиха на 20 юли, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия в Червено море - в отговор на това, което те определиха като саудитска блокада срещу Йемен. Обвинение, което Рияд отрича.

Оттогава хутите заявиха, че са извършили нападения срещу саудитски кораби в Червено море. В отговор Саудитска Арабия нанесе въздушни удари по обекти, които според нея представляват военни обекти на хутите в пристанището Ходейда в Йемен и се използват за заплаха срещу търговското корабоплаване.

Блокадата откри нов фронт срещу Съединените щати и техните съюзници в рамките на по-широкия конфликт с Иран, като разшири нападенията срещу танкери, превозващи енергийни ресурси и други доставки, извън водите на Персийския залив, и доведе до повишаване на цените на петрола.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    16 2 Отговор
    Саудитска Арабия плаче за помощ?Нема кой,бате!Всички са у лево.

    07:24 30.07.2026

  • 2 ЩО НЕ ЗВЪННАТ НА ДОНИ

    16 0 Отговор
    Той ще оправи работата за два дена както винаги.

    07:30 30.07.2026

  • 3 Мдаа...

    14 2 Отговор
    Иран взима такси и контролира кой минава през ормуз, хусите взимат такси и контролират кой минава през баб ел мандиб. Това не се отнася за Китай и Русия.
    При тая ситуация всички останали имаме десет седмици преди световните резерви от петрол да свършат и компенсирането на недостига да стане невъзможно.

    07:31 30.07.2026

  • 4 Някой

    18 1 Отговор
    хаха! Тъпи чаршафи!
    А като нападнахте Йемен се хвалехте! И какво очаквахте? Ето ви го на!
    Браво на хутите! Само блокада на петрола ще оправи СА и САЩ!

    07:32 30.07.2026

  • 5 Овчар

    15 1 Отговор
    Накрая исляма ще затвори всички водни пътища и ЕС пак ще моли Руснаците за нефт и газ..! Това ще е подаръка на чичо скруч и еврейския лумпер..

    07:34 30.07.2026

  • 6 Гориил

    4 0 Отговор
    От гледна точка на Москва, това е невъзможна задача. Също толкова невъзможна, колкото неутрализирането и елиминирането на шиитски групировки в Ирак. Тези хора са въоръжени с най-новите оръжия, произведени в Китай и Русия, или сглобени в трети страни по китайски и руски лицензи.

    Коментиран от #7

    08:07 30.07.2026

  • 7 две седмици

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Точно две седмици трябваха на американските войски за да прегазят модерно въоръжената със съветско оръжие едномилионна армия на Саддам Хюсеин и той да усвисне на въжето сполетян от народната любов. Защо сега да им трябва повече време?

    08:36 30.07.2026