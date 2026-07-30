Саудитска Арабия търси защита на корабоплаването в Червено море от хутите

Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от нападенията на хутите. Това съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.
По думите им съставът на коалицията все още не е окончателно определен и в момента се обсъжда с десетки държави.
Саудитският център за международна комуникация не отговори веднага на искането за коментар.
Подкрепяните от Иран хути обявиха на 20 юли, че ще наложат морска блокада на Саудитска Арабия в Червено море - в отговор на това, което те определиха като саудитска блокада срещу Йемен. Обвинение, което Рияд отрича.
Оттогава хутите заявиха, че са извършили нападения срещу саудитски кораби в Червено море. В отговор Саудитска Арабия нанесе въздушни удари по обекти, които според нея представляват военни обекти на хутите в пристанището Ходейда в Йемен и се използват за заплаха срещу търговското корабоплаване.
Блокадата откри нов фронт срещу Съединените щати и техните съюзници в рамките на по-широкия конфликт с Иран, като разшири нападенията срещу танкери, превозващи енергийни ресурси и други доставки, извън водите на Персийския залив, и доведе до повишаване на цените на петрола.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай той Толстой
07:24 30.07.2026
2 ЩО НЕ ЗВЪННАТ НА ДОНИ
07:30 30.07.2026
3 Мдаа...
При тая ситуация всички останали имаме десет седмици преди световните резерви от петрол да свършат и компенсирането на недостига да стане невъзможно.
07:31 30.07.2026
4 Някой
А като нападнахте Йемен се хвалехте! И какво очаквахте? Ето ви го на!
Браво на хутите! Само блокада на петрола ще оправи СА и САЩ!
07:32 30.07.2026
5 Овчар
07:34 30.07.2026
6 Гориил
Коментиран от #7
08:07 30.07.2026
7 две седмици
До коментар #6 от "Гориил":Точно две седмици трябваха на американските войски за да прегазят модерно въоръжената със съветско оръжие едномилионна армия на Саддам Хюсеин и той да усвисне на въжето сполетян от народната любов. Защо сега да им трябва повече време?
08:36 30.07.2026