Тунизийският полузащитник Мохамед Медфай подписа с Локомотив София

Локомотив София направи пореден ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си тунизийския полузащитник Мохамед Медфай. Новината бе официално потвърдена от столичния клуб, който продължава да гради амбициозен състав за предстоящия сезон.

След успешни преговори с белгийския Шарлероа, Локомотив София си осигури правата на атакуващия халф. Медфай, който е висок 189 сантиметра, се отличава с физическа мощ и креативност в средата на терена.

Той е шестото ново попълнение за "железничарите" това лято, което ясно показва желанието на ръководството да изгради конкурентоспособен отбор.

На 25 години, Мохамед Медфай вече има солиден опит зад гърба си, като е играл в няколко европейски първенства. Очаква се неговата енергия и технически умения да внесат свежест и разнообразие в играта на Локомотив София.