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Тунизийският полузащитник Мохамед Медфай подписа с Локомотив София

Тунизийският полузащитник Мохамед Медфай подписа с Локомотив София

8 Юли, 2026 18:14 368 0

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Софийският клуб подсилва средната си линия

Тунизийският полузащитник Мохамед Медфай подписа с Локомотив София - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София направи пореден ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си тунизийския полузащитник Мохамед Медфай. Новината бе официално потвърдена от столичния клуб, който продължава да гради амбициозен състав за предстоящия сезон.

След успешни преговори с белгийския Шарлероа, Локомотив София си осигури правата на атакуващия халф. Медфай, който е висок 189 сантиметра, се отличава с физическа мощ и креативност в средата на терена.

Той е шестото ново попълнение за "железничарите" това лято, което ясно показва желанието на ръководството да изгради конкурентоспособен отбор.

На 25 години, Мохамед Медфай вече има солиден опит зад гърба си, като е играл в няколко европейски първенства. Очаква се неговата енергия и технически умения да внесат свежест и разнообразие в играта на Локомотив София.


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