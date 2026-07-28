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Матиас Фаетон напусна ЦСКА

Матиас Фаетон напусна ЦСКА

28 Юли, 2026 16:24 646 2

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  • лайън сити сейлърс

Футболистът ще играе в Сингапур

Матиас Фаетон напусна ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА финализира изходящия трансфер на Матиас Фаетон. Новината бе съобщена от "червения" клуб.

Фланговият футболист ще продължи кариерата си в сингапурския Лайън Сити Сейлърс. Националът на Гваделупа се присъедини към „армейския“ тим през 2023 г., като оттогава изигра 68 мача и отбеляза 10 попадения. През изминалата кампания Фаетон игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих.

ЦСКА благодари на Матиас Фаетон и му желае успех в бъдещите футболни предизвикателства.


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