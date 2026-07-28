Матиас Фаетон напусна ЦСКА

ЦСКА финализира изходящия трансфер на Матиас Фаетон. Новината бе съобщена от "червения" клуб.
Фланговият футболист ще продължи кариерата си в сингапурския Лайън Сити Сейлърс. Националът на Гваделупа се присъедини към „армейския“ тим през 2023 г., като оттогава изигра 68 мача и отбеляза 10 попадения. През изминалата кампания Фаетон игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих.
ЦСКА благодари на Матиас Фаетон и му желае успех в бъдещите футболни предизвикателства.
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