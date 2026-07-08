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Левски обяви кога ще пусне билетите за реванша с Борац Баня Лука

Левски обяви кога ще пусне билетите за реванша с Борац Баня Лука

8 Юли, 2026 19:31 418 4

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  • квалификационен-
  • champions league-
  • стадион „георги аспарухов“

Продажбата ще стартира в петък от 10 часа

Левски обяви кога ще пусне билетите за реванша с Борац Баня Лука - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Левски информираха, че на 10 юли, петък в 10:00 часа в свободна продажба ще бъдат пуснати билетите за реванша от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League 2026/27 – срещу „Борац“ (Баня Лука). Двубоят е на 14 юли, вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн. Максималното количество, което може да закупено е 3 билета на човек. За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А на стадион „Георги Аспарухов“.

В 20:00 часа в сряда, 8 юли ще бъде преустановена продажбата на абонаментни карти (онлайн и в официалния магазин на ПФК „Левски“), като тя ще бъде възстановена на 25 юли.

При наличие на непродадени билети, в деня на мача пропуски ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А.

Цени на билетите:

Сектор Б: 13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Съдията

    2 0 Отговор
    Искам два билета,да гледам дървета с топка

    20:16 08.07.2026

  • 2 Даниела Боримирова

    1 0 Отговор
    Говорих със съдията,обеща поне една дузпа.Трябва да стигнем до втори кръг,нали сме шампиони

    20:25 08.07.2026

  • 3 Възраждане

    0 0 Отговор
    С връзки успях да си осигуря 4 от ценните хартийки. Левски прави история. Веласкес ще вкара отбора на народа за първи път в лиговата фаза на ШЛ. Само Левски, ОЛЕ

    Коментиран от #4

    20:29 08.07.2026

  • 4 Христо Божинов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Да бе, с 2-ма българи само - вратар и защитник. Това за мен НЕ Е Левски

    20:34 08.07.2026

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