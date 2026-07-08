Левски обяви кога ще пусне билетите за реванша с Борац Баня Лука

От Левски информираха, че на 10 юли, петък в 10:00 часа в свободна продажба ще бъдат пуснати билетите за реванша от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League 2026/27 – срещу „Борац“ (Баня Лука). Двубоят е на 14 юли, вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.
Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн. Максималното количество, което може да закупено е 3 билета на човек. За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А на стадион „Георги Аспарухов“.
В 20:00 часа в сряда, 8 юли ще бъде преустановена продажбата на абонаментни карти (онлайн и в официалния магазин на ПФК „Левски“), като тя ще бъде възстановена на 25 юли.
При наличие на непродадени билети, в деня на мача пропуски ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А.
Цени на билетите:
Сектор Б: 13 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съдията
20:16 08.07.2026
2 Даниела Боримирова
20:25 08.07.2026
3 Възраждане
Коментиран от #4
20:29 08.07.2026
4 Христо Божинов
До коментар #3 от "Възраждане":Да бе, с 2-ма българи само - вратар и защитник. Това за мен НЕ Е Левски
20:34 08.07.2026