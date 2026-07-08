Левски обяви кога ще пусне билетите за реванша с Борац Баня Лука

От Левски информираха, че на 10 юли, петък в 10:00 часа в свободна продажба ще бъдат пуснати билетите за реванша от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League 2026/27 – срещу „Борац“ (Баня Лука). Двубоят е на 14 юли, вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн. Максималното количество, което може да закупено е 3 билета на човек. За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А на стадион „Георги Аспарухов“.

В 20:00 часа в сряда, 8 юли ще бъде преустановена продажбата на абонаментни карти (онлайн и в официалния магазин на ПФК „Левски“), като тя ще бъде възстановена на 25 юли.

При наличие на непродадени билети, в деня на мача пропуски ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А.

Цени на билетите:

Сектор Б: 13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта).