ЦСКА стартира в Европа с мач срещу Дери Сити

ЦСКА стартира европейското си участие тази вечер с домакинство на северноирландския Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Двубоят на стадион „Васил Левски“ е от 21:00 часа, а реваншът ще се играе на 16 юли в Северна Ирландия. Победителят от сблъсъка почти сигурно ще срещне азербайджанския Карабах в следващия кръг.

„Червените“ направиха няколко трансфера през лятото с цел да подсилят състава си за новия сезон. Клубът успя в последния момент да картотекира звездната си покупка Жан-Филип Гбамен, който попадна в групата на тима за мача тази вечер.

Добра новина за ЦСКА е завръщането към тренировки на Джеймс Ето’о, който също може да играе в днешния двубой.

Преди началото на официалните срещи ЦСКА изигра четири контроли, в които записа победи срещу Гросупле, Одра Ополе и Марек, но допусна тежка загуба от Житомир с 0:4.

Дери Сити пристига в София в разгара на своя сезон във Висшата дивизия на Ирландия, където заема шесто място в класирането. Тимът има две победи в последните си пет мача – срещу Бохемианс и Дроида, две загуби от Голуей и Уотърфорд и едно равенство срещу Шамрок Роувърс.

ЦСКА и Дери Сити играха един срещу друг в европейските турнири и през 2009 година. Тогава „червените“ елиминираха съперника след победа у дома и равенство като гост.