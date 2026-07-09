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Куртоа вярва в белгийското чудо: Можем да станем световни шампиони

Куртоа вярва в белгийското чудо: Можем да станем световни шампиони

9 Юли, 2026 14:00 464 0

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Стражът на Реал Мадрид е убеден, че Белгия има всичко необходимо за световната титла

Куртоа вярва в белгийското чудо: Можем да станем световни шампиони - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Тибо Куртоа, един от най-добрите вратари в света, говори с необичайна увереност преди решаващите мачове на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според него белгийският национален отбор притежава потенциал, който може да го изведе до върха.

Куртоа подчертава, че съставът е изпълнен с играчи от големи европейски клубове и че всички в отбора вярват в възможността за титла. Той не крие, че Белгия може да бъде една от изненадите на турнира – както често се случва в големите надпревари.

Вратарят анализира и евентуален сблъсък с Испания, определяйки ги като фаворит заради техния стил на игра, пресата и индивидуалните качества на Ламин Ямал. Въпреки това Куртоа е категоричен, че Белгия има оръжия, с които да се противопостави.

След 11 години в Испания, прекарани в Атлетико и Реал Мадрид, той признава, че страната е негов втори дом. Но когато става дума за предстоящия мач, Куртоа е ясен: „Това е изцяло за Белгия.“


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