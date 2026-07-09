Караница прекъсна пресконференцията на Браим Диас преди сблъсъка Франция – Мароко

Пресконференцията на мароканския национал Браим Диас преди четвъртфинала срещу Франция беше прекъсната от необичайна и неприятна сцена. Докато крилото отговаряше на въпрос от журналист, в залата избухна караница между двама присъстващи.

Един от участниците в конфликта няколко пъти заяви на висок глас, че е бил ударен от другия, макар видеозаписите да не показват подобно действие. По-късно стана ясно, че спорът е започнал заради дребно недоразумение: журналист неволно закрил обектива на оператор, докато вдигал ръка, за да зададе въпрос.

La conférence de presse de Brahim Diaz interrompue par une altercation entre deux membres des médias 😂 pic.twitter.com/TyE51kfcxU — JS Grond-Tran (@JS_Grond) July 8, 2026

Ситуацията бързо ескалира, но човек от персонала на ФИФА се намеси и успя да прекрати конфронтацията.

Браим Диас прие случилото се с усмивка, въпреки че за момент изгуби нишката на въпроса, който отговаряше. Инцидентът обаче подчерта напрежението и високите емоции около предстоящия сблъсък между Франция и Мароко.