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Лудогорец готви трансферен удар!

Лудогорец готви трансферен удар!

9 Юли, 2026 09:59 831 0

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  • футбол

Лудогорец готви трансферен удар! "Орлите" са близо до привличането на крило на Ботафого

Лудогорец готви трансферен удар! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец готви трансферен удар! "Орлите" са близо до привличането на крилото на Ботафого Натан Фернандеш, а новината беше разкрита от журналиста Жорже Никола.

Според него оценяваният на 4 млн. евро футболист ще дойде под наем в Разград. Той е на 21 години и е национал на Бразилия до 20 години, като има 5 мача за "селесао" в тази възраст. Ботафого го купува за 7,2 млн. евро от Гремио, като до момента има 29 мача за Ботафого, в които е вкарал един гол и е дал три асистенции.

Трябва да отбележим, че е момента Лудогорец съди Ботафого, защото бразилският гранд все още не е изплатил всички пари по трансфера на Руан Круз. Към днешна дата Руан е под наем в Разград до края на годината. Възможно е пристигането на Натан Фернандеш да намали по някакъв начин дълга на Ботфого към "орлите".


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