Лудогорец готви трансферен удар! "Орлите" са близо до привличането на крилото на Ботафого Натан Фернандеш, а новината беше разкрита от журналиста Жорже Никола.

Според него оценяваният на 4 млн. евро футболист ще дойде под наем в Разград. Той е на 21 години и е национал на Бразилия до 20 години, като има 5 мача за "селесао" в тази възраст. Ботафого го купува за 7,2 млн. евро от Гремио, като до момента има 29 мача за Ботафого, в които е вкарал един гол и е дал три асистенции.

Трябва да отбележим, че е момента Лудогорец съди Ботафого, защото бразилският гранд все още не е изплатил всички пари по трансфера на Руан Круз. Към днешна дата Руан е под наем в Разград до края на годината. Възможно е пристигането на Натан Фернандеш да намали по някакъв начин дълга на Ботфого към "орлите".

Botafogo deve emprestar Nathan Fernandes para o Ludogorets e pode resolver dívida por Rwan Cruz em caso de compra https://t.co/bgzh0UsCAz — FogãoNET ★彡 (@fogaonet) July 8, 2026