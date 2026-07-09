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Антоан Гризман блести в първия си мач за Орландо Сити: Гол и асистенция ознаменуваха дебюта му

Антоан Гризман блести в първия си мач за Орландо Сити: Гол и асистенция ознаменуваха дебюта му

9 Юли, 2026 19:53 516 1

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  • атлетико мадрид

Френската звезда стартира с гръм и трясък в новия си клуб

Антоан Гризман блести в първия си мач за Орландо Сити: Гол и асистенция ознаменуваха дебюта му - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антоан Гризман, един от най-ярките футболни таланти на Франция, направи впечатляващ дебют за Орландо Сити, като се разписа и подаде за гол при разгромния успех с 6:0 над Тампа Бей Роудис в контролна среща. Събитието предизвика истински фурор сред феновете на американския клуб, които с нетърпение очакваха първите изяви на световния шампион от 2018 година.

Още в началните минути на двубоя, бившият нападател на Атлетико Мадрид демонстрира класата си, като откри резултата и даде тон на съотборниците си за убедителното представяне. През второто полувреме Гризман показа и визионерските си качества, асистирайки на Иван Ангуло за едно от попаденията, с което затвърди статута си на лидер на терена.

След като подписа договор с Орландо Сити до 2028 година, Гризман се впуска в ново предизвикателство отвъд Атлантика. С богат опит от престоя си в Барселона, Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид, както и с внушителните 137 мача и 44 гола за националния отбор на Франция, нападателят е решен да остави ярка следа и в Мейджър Лийг Сокър.

Първите минути на Гризман с екипа на Орландо Сити вече разпалиха въображението на феновете, които вярват, че с неговата класа и опит, отборът може да се превърне в един от водещите в лигата. Всички погледи са вперени към следващите мачове, където се очаква френският маестро да продължи да радва с изявите си на зеления терен.


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  • 1 Анонимен

    0 0 Отговор
    Франсетата що не го взеха този, поне един бял и кореняк французин да имат в състава.

    20:50 09.07.2026

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