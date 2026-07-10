Франция с нов златен ред в историята на Мондиалите – рекорди, победи и бляскави звезди

Футболната магия на Франция отново озари световната сцена! След категоричен успех с 2:0 над Мароко, „петлите“ си осигуриха място сред най-добрите четири на Мондиал 2026. С този подвиг френският национален отбор се нареди до легендарните селекции на Германия и Бразилия, като стана едва третият тим в историята, достигнал полуфиналите на три последователни световни първенства – 2018, 2022 и 2026 година. Истинско постоянство и класа, достойни за аплодисменти!

Only three sides have reached the semi-finals in three consecutive World Cup appearances:



◎ Germany (82-90 & 02-14)

◎ Brazil (94-02)

◉ France 🆕



What a team. 🇫🇷 pic.twitter.com/0sdC6nDZjG — Squawka (@Squawka) July 9, 2026

Седем полуфинала – Франция затвърждава статута си на световна футболна сила Скокът към полуфиналите в САЩ е седмият подобен успех за Франция в рамките на Мондиалите. „Петлите“ вече могат да се похвалят с участия в топ 4 през 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 и 2026 година. Този впечатляващ актив затвърждава позицията на френската селекция като една от най-устойчивите и доминиращи сили в световния футбол.

45 - Victoires en Coupe du Monde :



79 – Brésil

70 – Allemagne

52 – Argentine

45 – Italie, France🆕



Carré. pic.twitter.com/X0crxAtVcX — OptaJean (@OptaJean) July 9, 2026

Победите се трупат: Франция настигна Италия във вечната ранглиста Триумфът над Мароко донесе и още един повод за гордост – Франция вече има 45 победи на световни първенства. Така „петлите“ се изравниха с Италия на четвъртото място във вечната класация по победи на Мондиали. Пред тях остават само Бразилия (79 успеха), Германия (70) и Аржентина (52). Френският отбор продължава да пише история и да се изкачва по стълбицата на футболната слава.

Мбапе и Дембеле – новата златна двойка на световния футбол Освен колективните успехи, Франция може да се похвали и с индивидуални рекорди. Килиан Мбапе и Усман Дембеле се превърнаха в първия тандем съотборници от 2002 година насам, в който и двамата реализират по пет или повече гола в рамките на едно световно първенство. Последно подобно постижение бе дело на бразилските легенди Роналдо и Ривалдо. Сега Мбапе и Дембеле вдъхновяват ново поколение фенове и доказват, че френският футбол е в сигурни ръце.