Новини
Спорт »
Световен футбол »
Франция с нов златен ред в историята на Мондиалите – рекорди, победи и бляскави звезди

Франция с нов златен ред в историята на Мондиалите – рекорди, победи и бляскави звезди

10 Юли, 2026 07:30 745 2

  • мондиал 2026-
  • световно първенство-
  • франция-
  • футбол-
  • мароко

Френската футболна машина не спира: Трети пореден полуфинал на Световно първенство

Франция с нов златен ред в историята на Мондиалите – рекорди, победи и бляскави звезди - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната магия на Франция отново озари световната сцена! След категоричен успех с 2:0 над Мароко, „петлите“ си осигуриха място сред най-добрите четири на Мондиал 2026. С този подвиг френският национален отбор се нареди до легендарните селекции на Германия и Бразилия, като стана едва третият тим в историята, достигнал полуфиналите на три последователни световни първенства – 2018, 2022 и 2026 година. Истинско постоянство и класа, достойни за аплодисменти!

Седем полуфинала – Франция затвърждава статута си на световна футболна сила Скокът към полуфиналите в САЩ е седмият подобен успех за Франция в рамките на Мондиалите. „Петлите“ вече могат да се похвалят с участия в топ 4 през 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 и 2026 година. Този впечатляващ актив затвърждава позицията на френската селекция като една от най-устойчивите и доминиращи сили в световния футбол.

Победите се трупат: Франция настигна Италия във вечната ранглиста Триумфът над Мароко донесе и още един повод за гордост – Франция вече има 45 победи на световни първенства. Така „петлите“ се изравниха с Италия на четвъртото място във вечната класация по победи на Мондиали. Пред тях остават само Бразилия (79 успеха), Германия (70) и Аржентина (52). Френският отбор продължава да пише история и да се изкачва по стълбицата на футболната слава.

Мбапе и Дембеле – новата златна двойка на световния футбол Освен колективните успехи, Франция може да се похвали и с индивидуални рекорди. Килиан Мбапе и Усман Дембеле се превърнаха в първия тандем съотборници от 2002 година насам, в който и двамата реализират по пет или повече гола в рамките на едно световно първенство. Последно подобно постижение бе дело на бразилските легенди Роналдо и Ривалдо. Сега Мбапе и Дембеле вдъхновяват ново поколение фенове и доказват, че френският футбол е в сигурни ръце.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Можете да ги различавате по това

    5 0 Отговор
    че отборът от Африка са малко по-светли от французите--)))

    07:59 10.07.2026

  • 2 Малиии

    3 0 Отговор
    Френският отбор - един бял и той египтянин. Къде са французите? Ако Наполеон стане, пак ще легне.

    08:05 10.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове