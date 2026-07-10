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Килиан Мбапе – Двигателят на френския успех на Мондиал 2026

Килиан Мбапе – Двигателят на френския успех на Мондиал 2026

10 Юли, 2026 09:59 797 7

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • франция-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Той е реализирал 8 гола и е подал за още 2

Килиан Мбапе – Двигателят на френския успех на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе отново доказа, че е незаменимият ас в колодата на френския национален отбор по футбол. На Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година, младият нападател се превърна в истинския мотор на „петлите“, като остави ярка следа във всеки мач досега.

С впечатляваща статистика, Мбапе е замесен в цели 10 от 16-те попадения на Франция до момента. Той е реализирал 8 гола и е подал за още 2, превръщайки се в кошмар за всяка защита. Последният му принос дойде при категоричната победа с 2:0 над Мароко на четвъртфиналите, където отново бе сред най-активните на терена.

След този успех, „петлите“ се класираха за трети пореден полуфинал на световно първенство – постижение, което само подчертава постоянството и класата на тима. Мбапе и компания са само на една крачка от нова битка за световната титла, като следващото им препятствие ще бъде победителят от сблъсъка между Испания и Белгия. Двубоят между тези два европейски гиганта ще се изиграе на 10 юли (петък) от 22:00 часа българско време.

С всеки изминал мач Килиан Мбапе затвърждава статута си на лидер и вдъхновител на Франция. Феновете затаиха дъх в очакване дали именно той ще изведе отбора до втора световна титла и ще впише името си със златни букви в историята на футбола.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 1 Отговор
    Усман Дембеле е по-добър.

    Коментиран от #4

    10:17 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    Аххх, какой болшой не-гър!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    10:20 10.07.2026

  • 4 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Диде не дава голям шанс на Усман за изява заради Мбапе да си направи точките ако може повече от Меси ,така мисля по наблюдение от играта им.Повече щях да се радвам за Дембеле ако беше с резултата на Мбапе .

    10:33 10.07.2026

  • 5 МърсиСайд

    1 1 Отговор
    добър е, но и майстор на симулациите

    10:59 10.07.2026

  • 6 Дузпа

    1 0 Отговор
    изпусна-какво толкова го "надигате"?!Не е величина от типа на Мадона,Пеле,Кройф,Зидан и т.н.Да пляска белото гадже и да не се дуе много!

    Коментиран от #7

    11:14 10.07.2026

  • 7 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дузпа":

    Не е само до гафа снощи направо подаде топката на вратаря като аматьор в селски отбор събрани от махалата мъже.Има много голямо его само за пари и облаги мисли нищо че има покрития не е хубаво .Първо номер 10 беше на Зидан той е искал упорито да му се даде можеше да си избере друг номер,напусна ПСЖ по мръсен начин ,много негативи не знаеш ли историята мнеието на Джордан Бардела за Мбапе ?Мисля че ще дойде момент ще свърши по зле от Роналдо и Неймар в един момент .Постоянно той е нареден до вратата и чака нерви колегите си да му подават топката ако си проследил мачовете на световнота тази година.

    11:47 10.07.2026

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