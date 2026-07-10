Килиан Мбапе – Двигателят на френския успех на Мондиал 2026

Килиан Мбапе отново доказа, че е незаменимият ас в колодата на френския национален отбор по футбол. На Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година, младият нападател се превърна в истинския мотор на „петлите“, като остави ярка следа във всеки мач досега.

С впечатляваща статистика, Мбапе е замесен в цели 10 от 16-те попадения на Франция до момента. Той е реализирал 8 гола и е подал за още 2, превръщайки се в кошмар за всяка защита. Последният му принос дойде при категоричната победа с 2:0 над Мароко на четвъртфиналите, където отново бе сред най-активните на терена.

След този успех, „петлите“ се класираха за трети пореден полуфинал на световно първенство – постижение, което само подчертава постоянството и класата на тима. Мбапе и компания са само на една крачка от нова битка за световната титла, като следващото им препятствие ще бъде победителят от сблъсъка между Испания и Белгия. Двубоят между тези два европейски гиганта ще се изиграе на 10 юли (петък) от 22:00 часа българско време.

С всеки изминал мач Килиан Мбапе затвърждава статута си на лидер и вдъхновител на Франция. Феновете затаиха дъх в очакване дали именно той ще изведе отбора до втора световна титла и ще впише името си със златни букви в историята на футбола.